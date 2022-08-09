Средство дезинспекции

В МИД РФ объяснили, почему Россия объявила о приостановке инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США: Вашингтон уведомил Москву о планах в ближайшие дни «в явочном порядке» прислать своих инспекторов в РФ, что российская сторона расценила как «откровенную провокацию». В посольстве США “Ъ” ситуацию в деталях комментировать не стали, но заверили, что Вашингтон остается приверженным договору. Опрошенные “Ъ” эксперты говорят, что ДСНВ может продолжать существовать без инспекций, но считают их приостановку свидетельством дальнейшего ухудшения отношений между РФ и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Незваные надзиратели

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во вторник, 9 августа, объяснил подоплеку обнародованного в понедельник вечером решения России приостановить инспекции в рамках ДСНВ.

«Непосредственным "спусковым крючком" стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация»,— говорится в его комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.

Сергей Рябков напомнил, что инспекции по ДСНВ с начала 2020 года приостановлены по согласию сторон из-за пандемии коронавируса. «При этом по соответствующим каналам велся довольно плотный профессиональный диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению договора в части верификации и какие организационные и технические проблемы для этого необходимо решить. Часть вопросов удалось урегулировать, по другим — значительно продвинуться. Но ряд существенных сложностей и разногласий по-прежнему сохранялся»,— отметил он.

Из комментария Сергея Рябкова также следует, что еще одним препятствием для возобновления инспекций стала жесткая конфронтация между Россией и США из-за ввода российских войск на Украину. «Речь об отсутствии по вине Запада нормального авиасообщения, игнорировании наших обращений о подтверждении возможности пролета наших самолетов с инспекторами через воздушное пространство транзитных стран, визовых проблемах при транзите, трудностях с осуществлением платежей за услуги в ходе инспекций и так далее»,— пояснил замминистра.

Все это, по его словам, «осложняет, если не блокирует» возможности РФ для беспрепятственного осуществления инспекций на территории США, «создает для американской стороны односторонние преимущества». «Это, разумеется, неприемлемо»,— подчеркнул он.

Москва, как следует из комментария Сергея Рябкова, ставила эти вопросы перед Вашингтоном. Стороны прорабатывали возможность проведения сессии Двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ, на которой можно было бы предметно обсудить сложившуюся ситуацию.

«К сожалению, в Вашингтоне, видимо, рассудили иначе и пошли на необоснованное и ненужное обострение. Попытались поставить нас перед фактом и провести инспекцию явочным порядком»,— сообщил Сергей Рябков.

Газета The Wall Street Journal во вторник со ссылкой на источники подтвердила, что США хотели направить в Россию группу инспекторов, но не привела подробностей.

В рамках ДСНВ предусмотрены регулярные взаимные проверки на базах межконтинентальных баллистических ракет, вооруженных баллистическими ракетами атомных подлодках и авиабазах стратегической авиации, а также в местах загрузки, складирования, ремонта и на испытательных полигонах. С 2011 по 2020 год сторонами было осуществлено 328 таких инспекций. В январе 2021 года президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ еще на пять лет, а в июне того же года запустили двусторонний «Диалог о стратегической стабильности», целью которого должна была стать выработка нового договора или серии договоров на смену ДСНВ. Кроме того, в октябре 2021 года впервые после долгого перерыва состоялось очное заседание Двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ. Ожидалось, что вскоре после этого возобновятся и инспекции на местах, однако этому сначала помешала очередная волна распространения коронавируса, а затем резкое ухудшение отношений между РФ и США из-за Украины. При этом стороны продолжили обмениваться предусмотренными ДСНВ уведомлениями о пусках ракет, а также общей информацией о количестве боеголовок и носителей.

В посольстве США в РФ не стали подробно комментировать ситуацию. «Соединенные Штаты привержены выполнению ДСНВ, но мы сохраняем конфиденциальность обсуждений между сторонами, касающихся выполнения договора»,— ответила “Ъ” во вторник пресс-секретарь посольства США в Москве Дженнифер Палмер на просьбу прокомментировать решение РФ о приостановке инспекций в рамках ДСНВ.

Дженнифер Палмер напомнила о недавнем заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, что этот договор «верифицируемым способом ограничивает стратегические ядерные арсеналы (обеих стран.— “Ъ”), что позволяет избегать гонки вооружений, и делает США, Россию и весь мир более безопасными».

«Принципы взаимности, предсказуемости и стабильности будут и впредь определять подход США к имплементации ДСНВ, как это было с момента вступления договора в силу в 2011 году»,— добавила она.

Отметим, что, объявляя в понедельник о приостановке инспекционной деятельности в рамках договора, в российском МИДе также подчеркнули: Москва «в полной мере привержена соблюдению всех положений ДСНВ — важнейшего инструмента поддержания международной безопасности и стабильности». «Мы высоко ценим его уникальную роль в обеспечении необходимой транспарентности и предсказуемости в отношениях между Россией и США в критически важной ракетно-ядерной сфере,— заявили на Смоленской площади.— После разрешения имеющихся проблемных вопросов, касающихся возобновления инспекционных мероприятий по договору, объявленные нами изъятия из-под инспекционной деятельности будут незамедлительно отменены, и она сможет снова начать осуществляться в полном объеме».

Доверяй, но проверяй на местах

Как стороны будут решать эти вопросы, пока не совсем ясно. Глава делегации США на переговорах по ДСНВ Роуз Геттемюллер, ныне преподающая в Стэнфордском университете, в беседе с “Ъ” выразила надежду, что Москва будет готова делать это «в тишине — за столом переговоров». «Обмен мнениями на публике и в прессе не сработает»,— убеждена она.

Павел Подвиг, директор проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева), тем временем подчеркивает, что инспекции были важным элементом системы проверки и контроля в рамках ДСНВ. «Они позволяли судить о том, насколько уведомления отражают реальные изменения в составе и структуре стратегических наступательных вооружений»,— пояснил он “Ъ”. Кроме того, инспекции, по его словам, были значимым элементом практического сотрудничества двух стран, важным показателем их готовности признавать и совместно решать многочисленные возникающие в процессе подготовки и осуществления таких проверок проблемы.

Как полагает эксперт, тот факт, что урегулировать возникшие вокруг инспекций противоречия не удалось и дело дошло до объявления Россией об их приостановке, является следствием плачевного состояния российско-американских отношений, элементом, способным усугубить конфронтацию.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович, в свою очередь, в беседе с “Ъ” выразил мнение, что от урегулирования споров и возобновления инспекций выиграли бы обе стороны. Для России, по его мнению, было бы важно посмотреть на местах, как происходит вывод из зачета части пусковых шахт на подлодках Ohio и части стратегических бомбардировщиков В-52Н. В Москве, как уже писал “Ъ”, подозревают, что речь идет не о реальных сокращениях пусковых установок баллистических ракет подводных лодок Trident II и бомбардировщиков, а о переоборудовании, которое можно легко вернуть к изначальной конфигурации. В будущем интерес для России будет представлять, по словам эксперта, и перспективный американский бомбардировщик B-21. «Для американцев же, насколько можно судить, наибольший интерес представляют (гиперзвуковой комплекс.— “Ъ”) "Авангард", а в ближайшей перспективе и (межконтинентальная баллистическая ракета.— “Ъ”) "Сармат", а также состояние наших подвижных грунтовых ракетных комплексов»,— считает Дмитрий Стефанович.

В то же время оба эксперта полагают, что даже без инспекций на местах ДСНВ может пока продолжать работать при условии, что стороны будут и далее дистанционно обмениваться уведомлениями и общей информацией. «Но, конечно, со временем стороны — разведывательное сообщество США, в частности,— будут вынуждены заявить, что не могут с достаточной степенью уверенности заключить, что Россия соблюдает обязательства, в том числе в части количества вооружений»,— прогнозирует Павел Подвиг. Приведет ли эта проблема к коллапсу договора или стороны смогут ее решить, по словам эксперта, зависит от политической воли руководства двух стран.

Елена Черненко