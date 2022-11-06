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Коммерсантъ FM
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У гепатита появился план

Правительство утвердило программу борьбы с заболеванием до 2030 года

Правительство утвердило план мероприятий по борьбе с гепатитом С до 2030 года. Как сообщила пресс-служба правительства, в стране планируется развивать систему оказания медицинской помощи пациентам с этим заболеванием и совершенствовать механизмы оплаты лечения в рамках системы ОМС. Отметим, по оценкам экспертов «Коалиции по готовности к лечению», в 2021 году бесплатную терапию получил только 1% от оценочного числа россиян, живущих с гепатитом. В пациентском сообществе рады «оформленному» плану по борьбе с гепатитом, но отмечают, что проект бюджета на следующий год, который уже прошел первое чтение в Госдуме, не предусматривает финансирование этих мер. Депутаты обещают внести поправки ко второму чтению.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Утвержденный правительством России план мероприятий по борьбе с гепатитом С был опубликован 5 ноября. Пресс-служба правительства уточняет: таким образом «планируется развивать систему оказания медицинской помощи пациентам с гепатитом С и совершенствовать механизмы оплаты такого лечения в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС)».

План рассчитан до 2030 года, но большая часть работы начнётся уже сейчас, говорится на сайте правительства. До конца 2022 года Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования должны разработать рекомендации для регионов о том, как оплачивать медпомощь пациентам с гепатитом С за счет средств ОМС. И уже в начале 2023 года федеральные и региональные медицинские организации должны перейти на новые дифференцированные тарифы оплаты такого лечения. Также в начале 2023 года будет сформирован единый регистр для учета пациентов с гепатитом С. В сообщении пресс-службы уточняется, что это поможет «четко и оперативно» оценивать объем необходимых финансовых ресурсов и лекарств.

Отметим, по оценкам экспертов проекта «Коалиция по готовности к лечению» (занимается мониторингом госзакупок и доступности лекарств), в 2021 году лечение за счет государства получили 28,5 тыс. человек. Это максимум 1% от общего оценочного количества пациентов c хроническим гепатитом С, живущих в России. На учете стоит около 700 тыс. человек, но точное число больных неизвестно. Референс-центр по мониторингу за вирусными гепатитами Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора считает, что с вирусом гепатита С живут от 3,5 млн до 4,7 млн россиян. А главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов в июле 2021 года сообщил журналиста: «По расчетам многих исследователей, популяция людей, которые могли быть инфицированы, оценивается где-то в 5,7 млн человек».

Из-за пандемии коронавируса вдвое снизилась выявляемость гепатита

Поэтому уже в первом квартале 2023 года Минздрав должен разработать единый регистр пациентов, живущих с гепатитом С, и ежемесячно его обновлять вместе с ФСИН, ФМБА и региональными властями. Кроме того, медицинскому ведомству предстоит проанализировать лучшие практики лечения пациентов с гепатитом С в федеральных и региональных медицинских организациях, чтобы затем их можно было использовать во всех клиниках страны. Также план предусматривает дополнительное образование медработников, оказывающих помощь таким пациентам, по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Оно стартует в 2023 году и будет проходить на постоянной основе. Минздраву и Минпромторгу также поручено содействовать в развитии отечественного производства противовирусных препаратов.

«Можно с радостью констатировать, что в России наконец появились хоть какие-то оформленные планы по борьбе с гепатитом»,— комментирует руководитель межрегиональной общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко. Подчеркнем, пациентское сообщество с 2011 года добивалось создания в России госпрограмм помощи больным хроническими вирусными гепатитами. Одним из наиболее «позитивных» положений плана господин Коваленко называет намерение государства масштабировать «лучшие практики». По его словам, в стране накоплен большой опыт лечения гепатитов, который нужно расширять, причем не только между регионами, но и внутри. «Сейчас в каждом регионе, как правило, одно медучреждение, где организовано лечение больных хроническим вирусным гепатитом. Учитывая размеры страны и проблемы с транспортной доступностью, таких клиник должен быть десяток на каждый субъект. И важно, чтобы это действительно были лучшие практики регионов, которые добились серьезных успехов в борьбе с гепатитом, а не тех, которые изъявили согласие развернуть пилотные проекты, а раньше в лечении гепатитов были среди отстающих»,— говорит Никита Коваленко.

Также эксперта радует, что план предусматривает информирование населения об этом заболевании и организацию дополнительного медицинского образования для врачей неинфекционных специальностей. «Пациентам перестанут наконец говорить, что гепатит С не лечится»,— надеется господин Коваленко.

Финансовое обеспечение выполнения плана будет осуществляться «в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете», сказано в документе.

Конкретные суммы не указаны. Вместе с тем, как ранее рассказывал “Ъ”, проект федерального бюджета на 2023 год, который в октябре в первом чтении приняла Государственная дума, не предусматривает финансирование дополнительных мер по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Ассоциация «Вместе против гепатита» обратилась в комитет Госдумы по охране здоровья и Комитет по бюджету и налогам с просьбой внести изменения в проект. Никита Коваленко уточняет: согласно планам Минздрава, потребуется 9,6 млрд руб. на 2023 год и по 11 млрд руб. на 2024 и 2025 годы.

Комментируя обращение пациентов, зампред комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) заявил, что выделение такой суммы вполне реально. По его словам, депутаты намерены внести соответствующие поправки в законопроект ко второму чтению, которое пройдет 22 ноября. Источником финансирования мероприятий по борьбе с гепатитом С может стать доход от акциза на сахаросодержащие напитки. Законопроект о введение такого акциза также находится на рассмотрении в Госдуме. Предполагается, что акциз составит 7 руб. за литр и начнет действовать с 1 января 2023 года. Дополнительный доход от таких платежей может достигать 35 млрд руб. в год. Правда, 10 млрд из этой суммы уже решено направить на реализацию мероприятий по борьбе с сахарным диабетом, сообщил “Ъ” зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Наталья Костарнова

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