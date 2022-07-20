Безучетное чувство тревоги

Вчера врачи-инфекционисты и представители пациентских организаций обсудили, как выполняется прошлогоднее поручение президента Путина по борьбе с гепатитом С. Так, Минздрав отчитался об утверждении клинических рекомендаций по лечению гепатита С — и продолжает формировать регистр пациентов. Однако на учете по-прежнему стоят лишь четверть россиян, живущих с гепатитом,— и бесплатное лечение получают только 2–3% из них. А из-за пандемии коронавируса вдвое снизилась выявляемость новых случаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В апреле 2021 года Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил сформировать перечень мер для снижения смертности от хронического вирусного гепатита С. Конечной целью была заявлена элиминация — исчезновение новых случаев заболевания. Но врачам помешала пандемия коронавируса — из-за нее в России вдвое снизилась выявляемость вирусного гепатита С, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов. В 2020 и 2021 годах специалисты обнаружили всего около 20 тыс. новых случаев заболевания — а в одном только доковидном 2019 году было зафиксировано 45 тыс. новых пациентов. «То есть, конечно, ковид привел к тому, что выявление и регистрация людей с хроническим вирусом гепатита стали не столь эффективны»,— признал он. Эксперт добавил: результаты исследования Минздрава о распространенности вирусных гепатитов показывают, что примерно 2,1% населения России имеют антитела к гепатиту С. «Это означает, что в целом в популяции у нас может насчитываться до 2 млн человек с хроническим гепатитом С. Это действительно большая цифра»,— сказал господин Чуланов. При этом на учете состоят только 624 тыс. пациентов.

Председатель межрегиональной общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко представил данные, полученные на основе опросов пациентов. Так, только 64% больных гепатитом С находятся в поле зрения системы здравоохранения. Из них 28,5% наблюдаются в центрах СПИД, 9% — в центрах гепатита, 23% — в поликлиниках; 4% лишь планировали обратиться к врачу на момент опроса. 23% респондентов «хотели», но так и не дошли до специализированного лечебного учреждения. Около 12% вообще не обращались к врачу.

При этом только 37% больных — те, кто наблюдается в центрах СПИД и гепатита — могут «потенциально» рассчитывать на лечение. Согласно действующему законодательству, препараты бесплатно выдаются только при госпитализации или лечении в дневном стационаре. Все лекарства, выписанные в амбулаторном режиме в поликлинике, пациент должен покупать самостоятельно. По данным Коалиции по готовности к лечению, лечение в рамках ОМС или целевых региональных программ в России ежегодно получают только 20 тыс. человек, или 2–3% от общей доли нуждающихся.

Заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Строкова заявила, что Россия относится к числу стран «со значительным распространением» хронического гепатита С в детской популяции — и занимает по этому показателю шестое место в мире. Согласно отчету Роспотребнадзора, в 2016 году в России насчитывалось 16 959 детей с этим заболеванием, в 2017 году было выявлено 485 новых случаев. Более поздние цифры госпожа Строкова не привела, но признала, что количество таких пациентов ежегодно растет. Более 80% из них заразились перинатально, то есть от матери. У трети детей с гепатитом С развивается фиброз печени, а у 4% имеются признаки цирроза и они нуждаются в пересадке. При этом только 8% детей с гепатитом С, по словам Татьяны Строковой, получают лечение.

Владимир Чуланов признал, что проблема вирусных гепатитов в России «крайне серьезная». Но подчеркнул, что за год, прошедший с президентского поручения, «сделано немало». Так, в конце 2021 года Минздрав утвердил клинические рекомендации по лечению гепатита С, следующие, по словам господина Чуланова, «лучшим мировым практикам». В клиниках специалисты советуют назначать всем пациентам лечение «наиболее эффективными препаратами, которые позволяют в течение 2–3 месяцев полностью излечить гепатит С» — вне зависимости от стадии фиброза и прочих факторов. Кроме того, «во многом проработаны механизмы доступности лечения», а также продолжается «актуализация данных по пациентам» в регистре гепатитов.

Никита Коваленко в беседе с “Ъ” назвал эти шаги «серьезными» — и выразил надежду, что они приблизят создание государственной федеральной программы по борьбе с гепатитом. “Ъ” рассказывал, что Владимир Чуланов представил проект программы еще в конце декабря 2021 года. На первом этапе, в 2023–2025 годах, предполагалось вылечить более 50% пациентов: 343 тыс. человек, уже состоящих на диспансерном учете — с первоочередным охватом пациентов на поздней стадии фиброза печени. На втором этапе, до 2030 года, запланировано выявить и вылечить всех пациентов, которые пока не находятся на диспансерном наблюдении. Сроки принятия и источники финансирования мероприятий программы господин Чуланов не обозначил. Однако, по оценке НИФИ Минфина, при текущих ценах на лекарственные препараты оценочная стоимость терапии всех пациентов с хроническим гепатитом С в России до 2030 года составляет около 60 млрд руб. в год — что сравнимо с ежегодными финансовыми потерями страны от нелечения инфекции.

«За год с послания президента проделана огромная работа. Самый главный результат, на наш взгляд, это понимание масштабности проблемы. Дело даже не в количестве пациентов, а в количестве действий, которые необходимо совершить, чтобы добиться элиминации гепатита С»,— говорит Никита Коваленко. Он подчеркивает, что лекарства — это еще не вся медпомощь, в которой нуждаются пациенты с гепатитом. По его словам, прежде всего нужно «спустить на землю диагностику», в частности, сделать анализы бесплатными и доступными в поликлинике, подключить врачей неинфекционных специальностей (по данным опросов «Вместе против гепатита», 55% пациентов на скрининг отправил не инфекционист) и создать единый комплексный подход к диагностике и лечению вне зависимости от региона проживания и прописки пациента.

Наталья Костарнова