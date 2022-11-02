Пациенты с гепатитом ищут средства к существованию

Пациенты с гепатитом С просят Госдуму включить в проект федерального бюджета на 2023 год финансирование мероприятий по борьбе с этим заболеванием. В документе, прошедшем первое чтение, такого пункта нет, несмотря на два поручения президента России «предусмотреть необходимое финансирование». Пациентская ассоциация «Вместе против гепатита» направила депутатам обращение с просьбой выполнить указание главы государства. В комитете по охране здоровья Госдумы “Ъ” сообщили, что ко второму чтению, которое пройдет 22 ноября, надеются внести изменения. На борьбу с гепатитом, по словам зампреда комитета Сергея Леонова, депутаты предлагают направить доход от акциза на сахаросодержащие напитки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Межрегиональная общественная организация «Вместе против гепатита» обратилась в комитет Госдумы по охране здоровья и комитет по бюджету и налогам с просьбой внести изменения в законопроект о федеральном бюджете на 2023 год. Документ прошел первое чтение 26 октября, второе, по информации первого зампреда Госдумы Александра Жукова, назначено на 22 ноября.

В своем обращении пациентская организация указывает, что законопроект не предусматривает финансирования дополнительных мер по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С, несмотря на внимание к этому вопросу высшего руководства страны. Пациенты отмечают, что еще в апреле 2021 года Владимир Путин в послании отметил необходимость «дополнительных мер» для борьбы с гепатитом С, который «уносит много молодых жизней». В июле 2022 года после заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере был сформирован перечень поручений, направленных на борьбу с гепатитом С. 1 сентября этого года состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его итогам президент дал ряд поручений кабмину, в частности «с учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С и сахарным диабетом, предусмотрев необходимое финансирование».

Средства на борьбу с диабетом законодатели уже нашли. Госдума приняла в первом чтении поправки к Налоговому кодексу, которыми вводится акциз на сахаросодержащие напитки. Акциз составит 7 руб. за литр и начнет действовать с 1 января 2023 года. Дополнительный доход от таких платежей может составить около 35 млрд руб. в год. 10 млрд, как сообщил “Ъ” зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), будут направлены на реализацию мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.

«Удивляет такая избирательная слепота при выполнении поручений президента,— комментирует председатель "Вместе против гепатита" Никита Коваленко.— Боюсь, что в Минфине недооценивают влияние гепатита С на смертность и экономику вообще».

По словам господина Коваленко, «большое количество» зарубежных и отечественных исследований показывают, что с хроническим вирусным гепатитом связаны «огромные расходы бюджета». Так, среди больных гепатитом С в возрасте от 16 до 55 лет количество пациентов более чем с одним хроническим заболеванием в два—пять раз превышает соответствующий показатель среди неинфицированных вирусами гепатитов. Этим пациентам назначается кратно больше лекарственных препаратов, они чаще берут больничные. Хронический вирусный гепатит в два—четыре раза увеличивает частоту развития различных злокачественных образований, даже не включая рак печени, является одной из причин развития сахарного диабета II типа и в два раза увеличивает частоту сердечно-сосудистых событий. У онкологических пациентов, инфицированных вирусами хронических гепатитов, в два—три раза чаще происходят рецидивы злокачественных образований.

Отметим, в России нет точных данных о количестве пациентов с гепатитом. На учете стоит около 700 тыс. человек. По информации референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в России живут с гепатитом С от 3,5 млн до 4,7 млн человек. А главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов в июле 2021 года сообщил журналистам, что «по расчетам многих исследователей, популяция людей, которые могли быть инфицированы, оценивается где-то в 5,7 млн человек». Он отметил, что около 20% из этого числа заболевших выздоравливают самостоятельно, без лечения. Однако у большинства гепатит С переходит в хроническую форму.

Кроме того, по официальным данным, ежегодно этим вирусом заражаются 45 тыс. россиян. При этом, как выяснили эксперты проекта «Коалиция по готовности к лечению» (занимается мониторингом госзакупок и доступности лекарств), в 2020 году Минздрав закупил только 20 тыс. курсов препаратов от гепатита С. «Нынешний охват лечением не позволяет даже снижать заболеваемость гепатитом С, а на лечение хотя бы уже выявленных больных потребуется более 35 лет. Именно поэтому борьба с гепатитом требует дополнительных мер»,— говорится в обращении пациентской организации. Никита Коваленко уточняет, что, согласно планам Минздрава, потребуется 9,6 млрд руб. на 2023 год и по 11 млрд руб. на 2024 и 2025 годы.

«Действительно есть уже два поручения президента, и по большому счету чиновники должны их выполнить,— комментирует обращение “Ъ” зампред комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).— В настоящее время выделение такой суммы вполне реально, и я надеюсь, что ко второму чтению этот вопрос будет решен». Сергей Леонов уточняет, что источником финансирования могут стать те же акцизные платежи: «На встрече с министром финансов Антоном Силуановым я от фракции этот вопрос поднимал и просил, чтобы все деньги от введения акциза пошли на здравоохранение, и в том числе на дополнительное лечение пациентов с вирусными гепатитами. Министр финансов прокомментировал, что они готовы увеличить финансирование за счет акциза, это будет решаться ко второму чтению».

“Ъ” направил запрос в Минздрав, однако на момент публикации ответ не получил.

Наталья Костарнова