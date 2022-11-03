Чужие здесь не вправе

Как стало известно “Ъ”, в Совете федерации обсуждают возможность создания единого реестра недружественных правообладателей. В него предлагается включать компании, которые поддерживают санкции против РФ, вне зависимости от вида прав — туда могут попасть и иностранные киностудии, и издательства, и разработчики софта. На базе реестра специальный уполномоченный при президенте по интеллектуальным правам будет вправе обращаться за принудительным лицензированием недоступных в России продуктов. Участники рынка контента и эксперты опасаются, что такой механизм приведет к активизации пиратства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава Ассоциации параллельного импорта и заместитель председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов предложил создать в России реестр недружественных правообладателей. Идею он обнародовал в рамках круглого стола на тему «Совершенствование правового регулирования защиты прав потребителей в условиях параллельного импорта», который прошел в Совете федерации 1 ноября (копия презентации есть у “Ъ”). Согласно документу, в список войдут правообладатели, которые отвечают критериям «поддержка санкций при помощи реализации своих прав на интеллектуальную собственность» и «дискриминация территории РФ в отношении доступности правообладателя и его товаров».

Список будет единым для всех видов ИС, а далее регуляторы каждой сферы (Минкульт, Минпромторг, Минцифры и др.) и суды решат, какие «контрсанкционные меры» вырабатывать. Реестр, по словам господина Семенова, будет вести уполномоченный при президенте по интеллектуальным правам «с контрсанкционными полномочиями» (сейчас такой должности нет). Он будет вправе обращаться за принудительным лицензированием недоступных в России объектов ИС.

В отношении недружественных правообладателей уже введено новое регулирование: согласно указу президента от 27 мая, российские компании могут переводить им средства на специальный рублевый счет «О», открытый в российском банке на имя правообладателя (см. “Ъ” от 22 мая). Но этот порядок распространяется только на заключенные ранее договоры.

Также обсуждается законопроект о принудительной лицензии, внесенный депутатом Госдумы Дмитрием Кузнецовым («Справедливая Россия») в начале августа. Исходно он предполагал, что компании могут получить принудительную лицензию на контент недружественного правообладателя, который отказывается заключать договор, через суд — проект распространялся на все виды ИС, в том числе кино, музыку, книги, ПО и др. Но в октябре автор заявил, что перевнесет его, ограничив фильмами для показа в кинотеатрах. Дмитрий Кузнецов в разговоре с “Ъ” поддержал новую идею: «Наличие таких сведений, реестра сделает работу и пользователей, и заинтересованных органов власти более простой, да и стабилизирует рынок, помогая удержаться от пиратства».

В Минкульте отдельно не прокомментировали проект реестра, но отметили, что сейчас руководствуются «именно положениями указа об особом порядке платежей с недобросовестными правообладателями» от 27 мая. В Минпромторге и Минцифры не ответили “Ъ”. При этом власти уже и так расширяют перечень товаров ушедших зарубежных брендов, доступных по параллельному импорту. Минпромторг 2 ноября заявил, что продукция Marvel, Disney Pixar, DC Comics и других компаний попала в соответствующий перечень. Однако речь идет об игрушках и других товарах под брендами Marvel, Disney Pixar и DC Comics, а не об их комиксах и фильмах.

Однако целый ряд участников рынка и профильных ассоциаций не поддерживают идею создания реестра. «Эскалация санкций и контрсанкций не несет ничего хорошего ни рынку, ни потребителям»,— заявил “Ъ” гендиректор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет ivi, Okko, Start и др.) Алексей Бырдин. Вопрос уже в полной мере урегулирован указом президента об использовании для правообладателей из недружественных стран спецсчета «О», где определены соответствующие критерии, заявили в Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ, объединяет Warner Music, Universal Music, Kiss Koala). Важно в любом случае не изолировать дружественных партнеров, которые готовы сотрудничать и, невзирая на давление с разных сторон, осознают важность сохранения культурных связей, заявил “Ъ” президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов назвал идею реестра «контрпродуктивной и в определенном смысле опасной». «Если какой-то правообладатель покинул российский рынок, в том числе следуя санкциям, логическим следствием этого шага является рост контрафакта и пиратства»,— подчеркивает юрист. По его мнению, любое дополнительное ужесточение регулирования в этой сфере (включая отказ в судебной защите) «приведет лишь к усилению проблемы».

Валерия Лебедева