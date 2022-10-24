Игры переезжают в офис

Доля продаж игровых мониторов в России за девять месяцев увеличилась до 50% рынка в целом. Год назад показатель составлял 40%, уточняют ритейлеры. Спрос на игровые ноутбуки в то же время сохранился на уровне прошлого года: их продажи составили 15% в штуках от всех устройств. Интерес к игровой технике, по мнению экспертов, связан с тем, что она «помогает справиться со стрессом». Но также устройства начали активнее использовать для рабочих целей — достаточно мощные игровые ноутбуки заменяют премиальные марки, покинувшие РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе—июне в России вырос спрос на игровые мониторы, рассказали “Ъ” в «М. Видео-Эльдорадо». Если за аналогичный период 2021 года 40% от всех проданных устройств были игровыми, в этом году — уже 50%. При этом доля игровых ноутбуков на рынке не изменилась, составив 15% в штучном выражении и 25% в денежном. По оценке «М.Видео-Эльдорадо», всего за девять месяцев продано 320 тыс. игровых ноутбуков и порядка 400 тыс. игровых мониторов, общий объем рынка гейминговых устройств составил около 50 млрд руб. Лидером среди производителей игровых ноутбуков в рамках ассортимента ритейлера стал китайский Thunderobot от Haier Group. В числе других популярных вендоров в «М.Видео-Эльдорадо» назвали Asus, Lenovo, HP, Acer, MSI, не раскрывая их доли.

Рост доли продаж игровых ноутбуков и мониторов подтверждают в сети «Позитроника». «Из-за дефицита видеокарт потребителям было проще и дешевле приобрести геймерский ноутбук, чем собирать игровой компьютер с нуля»,— отмечает генеральный менеджер сети «Позитроника» Алексей Грибовский. По его словам, в этом году лидером среди таких ноутбуков стал MSI, в прошлом был Asus. Спрос на игровые ноутбуки и мониторы стабильно растет, подтверждает руководитель направления «Ноутбуки» diHouse (входит в группу «Ланит») Роман Овсиенко.

«Гейминг можно считать одним из форматов антистресса в текущих условиях, кроме того, ноутбуки, которые по техническим параметрам можно отнести к игровым, часто покупают и для работы и домашних задач»,— уточнил директор кластера «Домашний офис и фото» «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников.

После начала военных действий на Украине многие иностранные бренды объявили об остановке официальных поставок продукции в Россию, речь идет об Asus, Dell, HP, Apple и других. В результате уже в июле продажи ноутбуков упали на 22% (см. “Ъ” от 25 августа). Техника ушедших брендов частично ввозится по каналам параллельного импорта, уточняют собеседники “Ъ” среди профильных ритейлеров, но поставки по объему несопоставимы с теми, что были год назад. В то же время в России начали появляться новые бренды, в частности, китайский Haier запустил продажи уже упомянутых ноутбуков Thunderobot и периферии, включая мониторы под брендом Machenike (см. “Ъ” от 31 августа).

В 2021 году ежеквартальные поставки ноутбуков в Россию в целом составляли около 600 тыс. устройств, а в текущем году показатель упал в 2,5 раза, говорит руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков: «При этом около 80% поставок приходилось на топ-пять вендоров (Asus, MSI, Lenovo и т. д.), поэтому уход даже одного бренда сильно меняет рынок». На этом фоне, по его мнению, сильно выросли шансы у брендов второго эшелона из Китая и России, но требования покупателей к ноутбукам остались прежние, и бюджетные модели им не всегда соответствуют. В результате, поясняет эксперт, вырос спрос на модели сравнимой мощности из игрового сегмента: «Игровые ноутбуки, которые всегда мощнее, заменили сегмент премиальных брендов, покинувших страну».

По мнению Романа Овсиенко, рынок гейминга еще не достиг пика: «После официального ухода основных мировых игроков из России освободившуюся перспективную нишу активно осваивают китайские вендоры». Собеседник “Ъ” на рынке электроники считает возможным продолжение роста доли Haier за счет того, что в РФ будут представлены сразу три его бренда ноутбуков.

Тимофей Корнев