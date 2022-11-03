Vestel включил повтор

Как выяснил “Ъ”, турецкий производитель бытовой техники Vestel, владеющий в том числе маркой Vestfrost, планирует возобновить производство в РФ, закрытое в 2016 году. Речь может идти не только о выпуске собственной продукции, но и о контрактной сборке других брендов. У Vestel есть перспективы в наращивании доли на российском рынке с учетом узнаваемости и демократичной ценовой политики, считают эксперты. Но производителю придется инвестировать в модернизацию оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Турецкий производитель бытовой техники и электроники Vestel (ему также принадлежат марки Vestfrost и Luxor) в ближайшей перспективе может возобновить производство в городе Александрове, рассказал “Ъ” коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. По его словам, параллельно с выпуском собственной продукции Vestel рассчитывает на контрактную сборку: ранее на заводе производили технику брендов Whirlpool, Electrolux, Zanussi и других. Другой источник “Ъ” на рынке бытовой техники подтвердил, что компания намерена «расконсервировать производство в России». Однако, уточнил он, есть и вероятность продажи мощностей отечественной компании. На предприятиях Vestel в Турции, добавил собеседник “Ъ”, выпускается широкая линейка техники разных брендов, включая российские.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вестел-СНГ» зарегистрировано в 2002 году и принадлежит турецкой Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret. В 2021 году выручка ООО составила 1,4 млрд руб., чистый убыток — 82 млн руб. Завод компании в Александрове был запущен в 2003 году, суммарные инвестиции составили $40 млн. Объект представляет собой два производственных одноэтажных корпуса площадью 44 тыс. кв. м. В 2013 году мощности по выпуску ЖК-телевизоров составляли 1 млн шт., стиральных машин — 350 тыс., холодильников — 500 тыс. На предприятии и в офисе было занято более 1,2 тыс. человек.

О закрытии завода в России Vestel сообщила в марте 2016 года, после того как в ноябре 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. «Наше решение (о закрытии завода.— “Ъ”) не связано с кризисом из-за самолета. Этот шаг стал следствием экономического кризиса в России. Мы увезем наше оборудование. Существует несколько альтернативных вариантов — открыть новое предприятие в другой стране или Турции»,— говорил гендиректор Vestel Туран Эрдоган. Но собеседники “Ъ” на рынке бытовой техники говорят, что завод был закрыт по политическим, а не финансовым причинам. В Vestel “Ъ” не ответили.

После начала военных действий на Украине многие производители бытовой техники приостановили поставки в РФ и производство в стране. В результате доли ведущих брендов на рынке начали падать, так, например, на Electrolux приходилось 14,7% российского рынка встраиваемой техники в феврале и только 6% в июле (см. “Ъ” от 2 сентября). На их место начали приходить бренды из Китая и Турции. Например, китайские телевизоры от Haier к июню заняли 20,5% рынка (см. “Ъ” от 29 июля). Турецкая Arcelik (Blomberg, Beko и др.) выкупила мощности американской Whirlpool (Indesit, Whirlpool, Hotpoint) в Липецкой области (см. “Ъ” от 28 июня). Турецкие инвесторы занимают место европейских и американских и в других сегментах потребительского рынка.

Vestel выпускала в России телевизоры и крупную бытовую технику под своим брендом, а затем мощности использовались в качестве логистического пункта, поясняет представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов: «При расконсервировании завода турецкий бренд может занять заметную позицию на российском рынке».

Но завод придется модернизировать, что потребует вложения нескольких десятков миллионов долларов, полагает Алексей Погудалов: «С учетом того что текущее производство на заводах в Турции расписано до марта, это вполне может помочь удовлетворить высокие потребности не только нашего, локального рынка, но не исключено, что даст толчок для выхода на азиатские рынки». По его мнению, из-за снижения конкуренции со стороны других брендов и позиционирования в сегменте ниже среднего у Vestel есть шанс занять заметную долю на российском рынке.

Тимофей Корнев