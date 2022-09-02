Россию поставили на сушку

Вслед за Electrolux Professional, выпускающей оборудование для общепита, из России уходит и «основная» группа Electrolux. Встраиваемая техника компании занимала до 15% российского рынка. Российское юрлицо Electrolux уже получило домен без явного упоминания шведской торговой марки. Компания продолжит оказывать сервисное обслуживание уже проданной в России техники, но только если она была ввезена не по параллельному импорту, поясняют участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Roxfelt / Bloomberg / Getty Images Фото: Eric Roxfelt / Bloomberg / Getty Images

Шведский производитель бытовой техники Electrolux сообщил, что продаст российское подразделение местным управляющим, сумма сделки не разглашается. Компания пояснила, что военные действия на Украине и последовавшие за ним санкции «сделали невозможной дальнейшую работу Electrolux в стране».

Российское подразделение Electrolux после отделения от основной группы продолжит гарантийное обслуживание уже проданных товаров, но компания прекратит поставки ему техники.

Единоразовые убытки от ухода из России Electrolux оценивает в 350 млн шведских крон (€32,6 млн).

ООО «Электролюкс Рус» с 2016 года возглавляет Павел Потапов. К моменту сообщения об уходе Electrolux из России российское юрлицо полностью принадлежало шведской AB Electrolux. Однако еще в июле, как свидетельствуют данные СПАРК, компания приобрела домен без упоминания бренда Electrolux — ecompany.ru. Домен, зарегистрированный в 2000 году, выставлялся на продажу по цене около 70–120 тыс. руб., уточнил “Ъ” доменный инвестор Павел Гросс-Днепров.

Группа Electrolux, помимо основного бренда, представлена в России марками AEG и Zanussi, производств в стране у нее нет. Компания сообщила, что продажи ее техники в России в 2021 году составили 4% от европейских и 1,6% — от мировых. Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов уточнил “Ъ”, что еще весной российское подразделение Electrolux приняло решение распродать остатки продукции, ввезенной до февраля 2022 года.

Встраиваемая техника группы Electrolux на российском рынке «занимала уверенное второе место после Bosch», говорит заместитель директора по стратегическому развитию «Марвел-Дистрибуции» Станислав Солтицкий. Эти данные подтверждает и источник “Ъ”, ссылающийся на данные GfK. По его словам, встраиваемая техника Electrolux в первой половине 2022 года занимала 10,1% российского рынка. В феврале на нее приходилось 14,7% рынка, к июлю же доля снизилась до 6%.

В июле о продаже своего бизнеса в России местному менеджменту объявила Electrolux Professional — компания, выпускающая профессиональную технику для кафе, ресторанов и прачечных. Electrolux Professional с марта 2020 года не входит в группу Electrolux.

Новым владельцем ООО «Электролюкс Профешнл Рус» в июле 2022 года стала его гендиректор Ирина Теренина, а название юрлица сменилось на ООО «Решения для кухонь и прачечных».

При этом доля госпожи Терениной, судя по данным «СПАРК-Интерфакс», находится в обременении у шведских юрлиц Electrolux Professional AB и Electrolux Professional Sweden AB. Эти компании ранее владели, соответственно, 90% и 10% уставного капитала «Электролюкс Профешнл Рус».

Бренд Electrolux еще в апреле был добавлен в составленный Минпромторгом перечень продукции, которую можно ввозить без разрешения правообладателя. К третьей, действующей редакции документа (от 21 июля) в списке появились AEG и Zanussi. «Еще в конце марта продавцы начали прорабатывать возможности ввоза продукции через альтернативные каналы, и на сегодня часть ассортимента уже получила замещение»,— сообщил господин Погудалов. Вопрос о сервисной поддержке техники, ввезенной представительством, «не стоит», отметил он: «А вот товары из параллельного импорта, видимо, придется обслуживать за счет продавцов, и это найдет отражение в розничной цене».

Electrolux играл заметную роль на российском рынке бытовой техники, но его уход нельзя назвать катастрофической потерей, считает господин Солтицкий: «Рано или поздно его смогут безболезненно заменить более инновационные и динамичные китайские бренды, такие как Haier или Midea, которые уже прочно обосновались на отечественном рынке».

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев