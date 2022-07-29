Телевизоры переключаются с Кореи

Российский рынок телевизоров по итогам полугодия в штучном выражении снизился на 17%, до 2,73 млн, а в деньгах вырос на 12,9%, до 94,1 млрд руб. Причем произошло серьезное перераспределение сил: доля корейских Samsung и LG, до начала военных действий на Украине составлявшая 62%, снизилась почти вдвое. Рынок начали захватывать отечественные бренды Dexp, Novex, китайские Xiaomi и Haier, появляются и новые игроки: «М.Видео-Эльдорадо» договорился об эксклюзивной продаже телевизоров Realme.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Источник “Ъ” на рынке электроники рассказал, что «М.Видео-Эльдорадо» будет эксклюзивно поставлять в Россию телевизоры китайской Realme (по итогам первого полугодия бренд занял 10% на рынке смартфонов). Представители сторон подтвердили эту информацию, не раскрывая деталей. По словам собеседника “Ъ”, в магазинах сети будет представлено несколько моделей с разрешением 4K и Smart TV разных диагоналей, а также телевизор, построенный на технологии SLED (у него вместо традиционного монохромного спектра подсветки сразу три цвета).

По данным «Марвел-Дистрибуции», в первом полугодии рынок телевизоров в России упал на 17%, до 2,73 млн устройств, хотя в деньгах увеличился на 12,9%, до 94,1 млрд руб. При этом существенно изменился расклад сил: доля Samsung после начала военных действий РФ на Украине в штуках сократилась с 24,8% до 7,6%, LG — с 21,6% до 10,1%. Лидером во втором квартале стала китайская Xiaomi, увеличив долю с 4,8% до 11,7%.

По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, во втором квартале рынок телевизоров падал и в денежном выражении — на 21%, в штуках снижение составило на 25–30% меньше устройств. Господин Погудалов отмечает, что до 24 февраля лидерами в сегменте «телевизоры» в России были корейские бренды, LG и Samsung обеспечивали порядка 62% проданных ТВ, на Xiaomi, Haier и Sony суммарно приходилось менее 15%. В июне, по данным Holodilnik.ru, доля LG и Samsung достигла минимума в 34,7% (в штуках). На этом фоне активизировались продажи Xiaomi и Haier: «На долю Haier приходится уже более 20,5% в июне, и динамика восходящая».

Директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» Merlion Татьяна Скокова уточнила, что к запуску планируется «достаточно узкая» линейка ТВ от Realme, а цены будут выше, чем, например, у Xiaomi: «С таким позиционированием непросто рассчитывать на заметную долю, конкуренция значительна». В «Ситилинке» сообщили “Ъ”, что на рынке заметно смещение продаж из дорогого сегмента в более доступный средний: «В начале года самыми популярными брендами телевизоров были Samsung и LG, сейчас же в наших продажах уверенно лидируют Xiaomi, Hyundai, TCL». Как объяснил “Ъ” источник в одном из дистрибуторов, растут и продажи более дешевых телевизоров собственных торговых марок ритейлеров, которые собирают в России — Dexp, Novex и других. Их доля в штуках, по его словам, увеличилась с 11% до 21% в июне.

По словам руководителя аналитического центра GS Group Александра Суркова, импорт телевизоров в Россию составлял 5–10% от общих продаж, в основном рынок наполнялся за счет заводов LG в Подмосковье и Samsung в Калуге. Ввозились в основном Haier и Sony. «В 2022 году из-за остановки нормальной работы заводов Samsung и LG производство телевизоров в России снизится в полтора раза по сравнению с 2021 годом и вдвое по сравнению с 2018–2020 годами. Это падение будет ниже снижения спроса, что вызовет дефицит телевизоров»,— полагает господин Сурков.

Это, по его словам, может создать пространство для новых игроков, включая Realme. Однако, уточняет эксперт, в отличие от смартфонов и других сегментов потребительской электроники, рынок телевизоров в России защищен пошлинами, так что импортерам логично начать сборку. Поэтому, считает эксперт, та же Realme может последовать примеру конкурентов и начать сборку в России.

Тимофей Корнев