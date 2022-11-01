О нефти пошли кривопотолки

США не успели разработать параметры потолка цен на российскую нефть и поэтому разрешили продолжать сделки с ней до 19 января 2023 года. Изначально США и ЕС собирались ввести потолок с 5 декабря, но за месяц до этой даты, когда участники рынка уже контрактуют декабрьские партии, параметры механизма по-прежнему неизвестны. Аналитики отмечают, что сама концепция потолка изначально была сомнительной, а в отсутствие разъяснений об условиях его работы смысл меры сводится к нулю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минфин США перенес введение потолка цен на российскую нефть, разъяснив, что под ограничения не попадут загруженные до 5 декабря танкеры. Последним сроком на поставку таких нефтяных грузов станет 19 января 2023 года. США и Великобритания еще в марте ввели эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты из-за военных действий РФ на Украине, вслед за ними ЕС решил к 5 декабря отказаться от морских поставок нефти из РФ.

Также США, страны ЕС и Япония собираются ограничить цену на российскую нефть, отказавшись страховать и перевозить нефтяные грузы, если они проданы по цене выше потолка. Предполагается, что предельный уровень будет установлен около $60 за баррель. Однако пока ни США, ни ЕС не объявили, как будет устанавливаться потолок, как будет производиться верификация сделок и какой процедуре должны следовать западные страховые компании, судовладельцы и брокеры, чтобы без опасений работать с грузами российской нефти. В этой ситуации уже с конца октября, по данным Platts, западные компании и часть азиатских переработчиков перестали брать российские партии, дожидаясь большей ясности относительно санкционного режима. Нынешнее разрешение властей США в теории позволит снизить эти опасения по крайней мере в течение ближайшего месяца и не допустить всплеска цен на нефть на фоне выборов в Конгресс США 8 ноября.

Отношение администрации США к введению потолка стало ощутимо меняться после того, как ОПЕК+ решила сократить добычные квоты с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с).

Тем самым Саудовская Аравия дала понять, что не будет компенсировать возможное выпадение с рынка российских объемов в результате введения потолка цен.

В октябре глава OFAC Минфина США Андреа Гаки заявила, что Вашингтон не будет вводить вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть по цене выше потолка. Учитывая, что за последние полгода российские нефтекомпании переориентировали большую часть поставок в дружественные страны, влияние потолка на российский экспорт не выглядит катастрофическим. Тем не менее остается проблема доступности танкеров, поскольку более 90% мирового танкерного флота пользуется страховками американских и европейских компаний.

По мнению Марии Беловой из «Выгон Консалтинга», в случае введения потолка цены на рынке возникнет дефицит, и цены на нефть вырастут выше $100 за баррель, что заставит США пересмотреть параметры этой санкционной меры.

С учетом того, что ЕС откажется от импорта российской нефти с 5 декабря, а США сделали это еще весной, вопрос о работоспособности потолка остается открытым, тем более что существуют механизмы бартерных сделок и расчетов в национальных валютах, отмечает госпожа Белова. По ее словам, переориентация поставок из Европы происходит последние восемь месяцев, поставки российской нефти растут в Азию, Африку и на Ближний Восток, и после введения санкций ЕС этот тренд только усилится.

Будет много схем с перегрузкой нефти в море, с реэкспортом в ближайшие страны, например Турцию, и другими способами ухода от ограничений, предполагает заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. В краткосрочной перспективе, в течение одного-трех месяцев после введения потолка цен, экспорт может снизиться на 0,3–0,5 млн б/с, но уже через несколько месяцев Россия сможет вернуться к текущим уровням добычи, считает он. МЭА ожидает сокращения поставок из России зимой на 2 млн б/с, Platts — на 1,5 млн б/с.

Потолок цен на нефть является экспериментальным механизмом, констатирует Игорь Галактионов из «БКС Мир инвестиций», подстройка может происходить на ходу, по мере того как будет поступать обратная связь от рынка. Санкции существенно увеличивают риски перебоев с поставками и могут привести к очередному ценовому скачку. Потолок цен призван смягчить для потребителей эффект санкций, но, отмечает Игорь Галактионов, если участники рынка не будут понимать условия его работы, то это сведет на ноль весь его эффект.

Дмитрий Козлов