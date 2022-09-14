Нефти пока хватает всем

Мировой спрос на нефть растет все медленнее — во втором полугодии на рынке будет наблюдаться ее избыток, прогнозируют в Международном энергетическом агентстве (МЭА), оценки роста спроса на 2023 год снижены еще в июне и зависят от перспектив экономического развития. Экспорт нефти из РФ с начала военной операции сократился на 390 тыс. баррелей в сутки (б/с), но среднегодовой объем добычи может остаться без изменений по сравнению с прошлым годом — до вступления в силу европейского эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Переключение с резко подорожавшего газа на нефть поддержит спрос на нее, но рост мирового потребления будет скромнее, чем ожидалось: в этом году он может увеличиться на 2 млн б/с (до 99,7 млн б/с), в 2023-м — еще на 2,1 млн б/с, прогнозируют в МЭА. Из-за ухудшения делового климата и новых ковидных ограничений в Китае прирост спроса в третьем квартале замедлится до 1,1 млн б/с (с 3,5 млн б/с в первом полугодии), а в четвертом квартале и вовсе остановится. Начиная с третьего квартала предложение превысит спрос — в среднем на 1 млн б/с во втором полугодии, а к балансу рынок может прийти в 2023 году — из-за снижения добычи в РФ.

Предложение нефти в августе росло третий месяц подряд — за месяц показатель увеличился на 790 тыс. б/с, до 101,3 млн б/с — это на 5 млн б/с больше, чем год назад.

Страны ОПЕК+ нарастили поставки на 340 тыс. б/с за счет роста добычи в Ливии, Саудовской Аравии и ОАЭ. Остальные страны увеличили добычу еще на 450 тыс. б/с — в основном за счет США, Бразилии, Норвегии и Канады.

Однако процесс замедляется: до конца года ожидается прирост добычи всего на 280 тыс. б/с, до 101,6 млн б/с. В среднем же по году добыча составит 100,1 млн б/с, что на 4,8 млн б/с выше, чем в 2021 году (максимум придется на Саудовскую Аравию — плюс 1,7 млн б/с, до 12,6 млн б/с, США обеспечат увеличение добычи еще на 1,1 млн б/с).

В России отмечалось первое с апреля падение добычи — на 170 тыс. б/с, до 10,96 млн б/с (с учетом конденсатов, добыча которых сократилась на 120 тыс. б/с) — показатель на 450 тыс. б/с ниже, чем до начала военной операции. В среднем по году суточная добыча может составить 10,9 млн баррелей (сопоставимо с 2021 годом), но к его концу предложение нефти может сократиться до 10,2 млн б/с, а к началу 2023 года — до 9,6 млн б/с (на 1,9 млн б/с ниже, чем в феврале 2022 года) из-за европейского эмбарго на нефть.

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в августе вырос на 220 тыс. б/с, до 7,6 млн б/с (в том числе поставки сырой нефти — на 190 тыс. б/с, до 5 млн б/с), но по сравнению с февралем был ниже на 390 тыс. б/с. Из-за снижения цены доходы от поставок за рубеж в августе сократились на $1,2 млрд, до $17,7 млрд.

Предполагается, что вступление в силу эмбарго на сырую нефть в начале декабря и на нефтепродукты в феврале 2023 года потребует перенаправления на новые рынки дополнительно 1 млн б/с нефтепродуктов и 1,4 млн б/с нефти.

Суммарные поставки в страны ЕС, США, Японию и Южную Корею с начала года уже сократились на 2 млн б/с, они были перенаправлены в Индию (страна нарастила импорт нефти в 3,5 раза), Китай, Турцию и другие страны, тем не менее на страны ЕС по-прежнему приходится 37% экспортных поставок нефти (ранее — 49%).

В МЭА не оценивают возможных последствий ограничений цены российской нефти (ввести их пообещали страны «семерки», при этом компаниям из других стран грозят санкции за импорт без учета этого «потолка», а РФ готовится остановить поставки в страны, которые поддержат ограничения). При этом в агентстве замечают, что ограничения должны сопровождаться гарантиями альтернативных поставок, иначе импортеры будут конкурировать за меньший объем. Дополнительные меры по влиянию на энергорынок готовит и Еврокомиссия — там планируют изымать не менее 33% сверхприбыли угольной, нефтяной и газовой промышленности в ЕС для борьбы с энергокризисом.

Татьяна Едовина