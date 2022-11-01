Пять решат за пятьдесят

За неделю до промежуточных выборов в Конгресс США Республиканская партия удерживает преимущество над демократами в общенациональных опросах. Тем не менее если в случае с Палатой представителей мало кто сомневается в победе республиканцев, то будущее Сената остается главной интригой голосования 8 ноября. Все внимание в сенаторской гонке сосредоточено на пяти колеблющихся штатах. На перспективы Демократической партии в этих кампаниях негативно влияют рейтинги президента Джо Байдена, а от республиканцев избирателей отталкивает одиозность вышедших в финальный раунд кандидатов. От результатов голосования во многом зависит и дальнейшая судьба главы Белого дома — среди демократов зреет уверенность, что партии нужен новый лидер, который поведет ее на президентские выборы-2024.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На электоральные перспективы кандидатов от Демократической партии негативно влияет рейтинг президента США Джо Байдена

Фото: Reuters/Tasos Katopodis, Tasos Katopodis / Reuters На электоральные перспективы кандидатов от Демократической партии негативно влияет рейтинг президента США Джо Байдена

Фото: Reuters/Tasos Katopodis, Tasos Katopodis / Reuters

Республиканцы продолжают лидировать в общенациональных опросах за неделю до промежуточных выборов в Конгресс США. По данным CBS News, их преимущество над демократами составляет 2% (47% против 45%). Опросы компании Rasmussen показывают, что Республиканская партия опережает соперников в предпочтениях избирателей и вовсе на 7% (49% против 42%). Так или иначе, сейчас все прогнозы говорят о том, что демократам не удалось сотворить чудо и переломить ход кампании по выборам в Палату представителей. А значит, почти не остается сомнений, что эта часть Конгресса, где борьба идет за все 435 кресел, после 8 ноября перейдет под контроль республиканцев.

Зато с Сенатом, который каждые два года обновляется на треть (всего 100 мандатов), никакой ясности нет. Как отмечают американские СМИ, в большинстве гонок все в целом понятно, однако судьба Сената должна решиться на выборах в пяти штатах — Неваде, Джорджии, Пенсильвании, Аризоне и Висконсине. Некоторые, как CNN, сокращают список до четырех, убирая из этого перечня Висконсин, где кандидату от демократов, вице-губернатору Манделе Барнсу, несмотря на все усилия партии, бросившей на подмогу его кампании даже экс-президента Барака Обаму, похоже, не удастся выдавить из сенаторского кресла его нынешнего обладателя, республиканца Рона Джонсона.

В оставшихся четырех гонках сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, на перспективы кандидатов-демократов негативно влияет рейтинг президента Джо Байдена — в этих штатах его деятельность не одобряет большинство избирателей. С другой — примерно столько же избирателей не приходят в восторг от кандидатов от Республиканской партии: слишком уж неоднозначные фигуры, некоторые с весьма радикальными взглядами, были отобраны в этом году на выборы.

Опросы общественного мнения показывают, что рейтинг одобрения господина Байдена в Неваде, Джорджии, Пенсильвании и Аризоне зачастую даже ниже, чем в общенациональном масштабе, а в них он давно закрепился ниже 50%. По последним данным, деятельность президента США поддерживают от 39% (Reuters) до 45% (Rasmussen) американцев. И, как отмечает CNN, за последние три десятилетия кандидатам на выборах в Сенат независимо от их партийной принадлежности реже удавалось победить в тех штатах, где избиратели столь негативно оценивают действующего хозяина Овального кабинета.

Единственная надежда демократов сейчас заключается в том, что значительное число жителей в этих четырех штатах считают кандидатов-республиканцев некомпетентными и слишком радикальными.

Для неопределившихся избирателей, которые, как правило, и определяют исход гонки в колеблющихся штатах, это вполне может стать причиной поддержать умеренного кандидата от Демократической партии, закрыв глаза на деятельность «демократа номер один» Джо Байдена. Впрочем, республиканцы учитывают этот момент и на финальных метрах дистанции все активнее разворачивают свои кампании вокруг негативного образа главы Белого дома. Определенный успех, выражающийся в снижении доверия к конкурентам-демократам, это имеет, признает CNN. Большинство американцев раздосадованы тем, как господин Байден справляется с вызовами — преступностью, кризисом на южной границе США, а также экономикой и инфляцией. Поэтому задача убедить их в том, что сенатор-демократ будет решать эти вопросы лучше президента-демократа, конечно, не из легких.

«Главным вопросом остается решение группы независимых избирателей, чьи взгляды находятся посередине. Они голосуют под конец. Люди говорят: "Я ненавижу инфляцию, преступность разрушает этот большой город, в котором я живу". Или люди говорят: "Извините, но Гершель Уокер — клоун, Мехмет Оз — клоун, Блейк Мастерс — это вообще комедия (речь о кандидатах-республиканцах.— “Ъ”)". Проголосуют ли они за демократов? Я не знаю. Честно, не знаю»,— обрисовал в комментарии CNN непредсказуемость ситуации известный социолог-демократ Пол Маслин.

В любом случае, если не будет сюрпризов в других гонках, республиканцам будет достаточно выиграть один из четырех колеблющихся штатов, чтобы взять под контроль Сенат, или два из пяти, если не списывать со счетов интригу в Висконсине.

Не в пользу демократов играют и разговоры о том, что Джо Байдену надо как можно скорее определиться с планами на выборы-2024, которые уже давно вышли за пределы внутрипартийных дискуссий. Часть демократов вполне открыто сомневается в целесообразности участия действующего главы Белого дома в следующей президентской кампании из-за его возраста (20 ноября господину Байдену исполнится 80 лет) и низких рейтингов, вызванных в том числе отсутствием образа сильного и решительного лидера, а также нелепыми ситуациями, в которые он то и дело попадает. Как пишет издание The Hill, после 8 ноября Джо Байден столкнется с еще большим давлением по поводу своих электоральных намерений. А если демократы все-таки потеряют обе палаты Конгресса, то запрос на нового лидера партии, который поведет ее через два года на битву за Белый дом, лишь усилится.

По информации The Hill, главная претензия демократов к Джо Байдену, которую они выражают в частном порядке, состоит в том, что он не смог правильно уловить волнующую избирателей повестку и убедить американцев, что он и его партия способны справиться с ключевой для США напастью нынешнего времени — инфляцией. Поэтому от результатов выборов 8 ноября, а именно от того, удастся ли Демократической партии выйти из ситуации с минимальными потерями, будут зависеть и перспективы господина Байдена. Полный переход Конгресса под контроль республиканцев неизбежно поставят в вину Джо Байдену. Впрочем, если даже в случае провала в ноябре 2022 года действующий президент решит все равно баллотироваться на второй срок, среди его однопартийцев вряд ли найдутся смельчаки, готовые бросить ему вызов. Объединяться вокруг теряющего хватку лидера — не самая удачная стратегия, но раскалывать партию и выносить сор из избы — еще хуже.

Алексей Забродин