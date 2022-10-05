ОПЕК+ засушила рукава

Альянс ОПЕК+, включающий крупнейших производителей нефти Саудовскую Аравию и Россию, на фоне надвигающейся рецессии в мировой экономике решил сократить добычные квоты сразу на 2 млн баррелей в сутки. В результате квоты Саудовской Аравии и России снизятся на 500 тыс. баррелей в сутки. Для России это несущественно, поскольку страна и так добывает значительно меньше своей квоты, а после введения санкций ЕС в декабре добыча может упасть еще. Эксперты ожидают, что благодаря решению ОПЕК+ цены на нефть будут держаться на уровне $90 за баррель.
Пресс-конференция представителей стран ОПЕК после завершения министерской встречи в Вене
Фото: Vladimir Simicek / AFP
ОПЕК+ на встрече в Вене принял решение о сокращении добычных квот на 2 млн баррелей в сутки (б/с) в ноябре. Таким образом, крупнейшие производители нефти выбрали наиболее жесткий из обсуждавшихся вариантов сделки. Решение было объявлено на первой с 2020 года очной встрече министров стран—членов картеля, поскольку в период пандемии переговоры шли в режиме онлайн.
Также члены ОПЕК+ решили продлить координацию на рынке нефти до конца 2023 года — прежняя сделка формально истекала в конце года. Теперь встречи министров будут проходить не каждый месяц, а раз в два месяца, однако внеочередное заседание может быть проведено в любой момент.
Таким образом, цикл повышения добычи ОПЕК+, который начался летом 2020 года и продолжался вплоть до сентября 2022 года, официально завершился.
Хотя формально уровень добычных квот в октябре соответствовал базовому уровню квот, установленных в самом начале сделки (в апреле 2020 года), на деле страны ОПЕК+ добывали на 3,5 млн б/с меньше своей квоты. В частности, Россия по соглашению должна была в сентябре увеличить добычу нефти (без газового конденсата) до 11 млн б/с, в реальности добывала 9,9 млн б/с. В результате нынешней договоренности квота России сократится до 10,5 млн б/с, то есть страна все еще имеет возможности нарастить производство с текущего уровня. Однако пока более вероятно, что добыча в РФ снизится в ближайшие месяцы на фоне введения эмбарго ЕС на российскую нефть с 5 декабря и внедрения потолка цен на нее. Вице-премьер Александр Новак, отвечающий за взаимодействие с ОПЕК+, признал 5 октября, что санкции могут привести к «временному снижению» добычи. По его словам, в 2023 году российские власти ждут сокращения добычи (с конденсатом) до 490 млн тонн по сравнению с 530 млн тонн в этом году.
Предполагается, что решение ОПЕК+ может переломить тренд на снижение нефтяных котировок: стоимость нефти Brent в сентябре опустилась на 20%, до $82 за баррель, последний раз она стоила столько в январе этого года. На решении ОПЕК+ о сокращении квот 5 октября цена на Brent превысила $92 за баррель.
Действия ОПЕК+ бьют по попыткам демократической администрации в США сдержать внутренние цены на бензин на фоне грядущих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс. Белый дом 5 октября выпустил заявление, в котором назвал решение ОПЕК+ «близоруким», а также заявил о намерении администрации «консультироваться с Конгрессом по дополнительным инструментам и полномочиям, чтобы ослабить контроль ОПЕК над ценами на энергоресурсы». Кроме того, по данным Bloomberg, Белый дом обдумывает возможное эмбарго на экспорт нефтепродуктов из страны.
Вице-премьер правительства РФ Александр Новак в Вене
Фото: Askin Kiyagan / Anadolu Agency / AFP
Реальное снижение добычи может составить не более 60% от сокращения квот, поскольку ряд стран и так добывают меньше заявленных объемов, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. По его мнению, рынок с начала недели уже заложил в котировки Brent ожидаемое сокращение квот, поэтому реакция нефтяных цен на само решение ОПЕК+ может быть сдержанной. После короткого роста не исключена коррекция, поскольку купившие ранее спекулянты могут фиксировать прибыль, полагает эксперт: в дальнейшем не исключен плавный подъем котировок, поскольку уверенность рынка в поддержке ОПЕК+ в сочетании с риском падения поставок из России может перевешивать опасения из-за рецессии.
Россия по-прежнему добывает примерно на 1,3 млн б/с меньше нефти (без учета конденсата), чем допускается по квоте ОПЕК+, продолжает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. Он отмечает, что фактически сократить добычу в случае снижения квот придется только Саудовской Аравии, Ираку и ОАЭ, но это все равно станет фактором поддержки для цен на нефть.
Свободные мощности по добыче нефти в мире сейчас находятся на исторически низких уровнях, объясняет решение ОПЕК+ Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов, напоминая, что у многих участников ОПЕК+ бюджет балансируется при цене выше $100 за баррель. По его оценкам, фактическая добыча ОПЕК+ в результате объявленного решения может снизиться на 1,1–1,3 млн б/с.