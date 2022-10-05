ОПЕК+ засушила рукава

Альянс ОПЕК+, включающий крупнейших производителей нефти Саудовскую Аравию и Россию, на фоне надвигающейся рецессии в мировой экономике решил сократить добычные квоты сразу на 2 млн баррелей в сутки. В результате квоты Саудовской Аравии и России снизятся на 500 тыс. баррелей в сутки. Для России это несущественно, поскольку страна и так добывает значительно меньше своей квоты, а после введения санкций ЕС в декабре добыча может упасть еще. Эксперты ожидают, что благодаря решению ОПЕК+ цены на нефть будут держаться на уровне $90 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция представителей стран ОПЕК после завершения министерской встречи в Вене

Фото: Vladimir Simicek / AFP Пресс-конференция представителей стран ОПЕК после завершения министерской встречи в Вене

Фото: Vladimir Simicek / AFP

ОПЕК+ на встрече в Вене принял решение о сокращении добычных квот на 2 млн баррелей в сутки (б/с) в ноябре. Таким образом, крупнейшие производители нефти выбрали наиболее жесткий из обсуждавшихся вариантов сделки. Решение было объявлено на первой с 2020 года очной встрече министров стран—членов картеля, поскольку в период пандемии переговоры шли в режиме онлайн.

Также члены ОПЕК+ решили продлить координацию на рынке нефти до конца 2023 года — прежняя сделка формально истекала в конце года. Теперь встречи министров будут проходить не каждый месяц, а раз в два месяца, однако внеочередное заседание может быть проведено в любой момент.

Таким образом, цикл повышения добычи ОПЕК+, который начался летом 2020 года и продолжался вплоть до сентября 2022 года, официально завершился.

Хотя формально уровень добычных квот в октябре соответствовал базовому уровню квот, установленных в самом начале сделки (в апреле 2020 года), на деле страны ОПЕК+ добывали на 3,5 млн б/с меньше своей квоты. В частности, Россия по соглашению должна была в сентябре увеличить добычу нефти (без газового конденсата) до 11 млн б/с, в реальности добывала 9,9 млн б/с. В результате нынешней договоренности квота России сократится до 10,5 млн б/с, то есть страна все еще имеет возможности нарастить производство с текущего уровня. Однако пока более вероятно, что добыча в РФ снизится в ближайшие месяцы на фоне введения эмбарго ЕС на российскую нефть с 5 декабря и внедрения потолка цен на нее. Вице-премьер Александр Новак, отвечающий за взаимодействие с ОПЕК+, признал 5 октября, что санкции могут привести к «временному снижению» добычи. По его словам, в 2023 году российские власти ждут сокращения добычи (с конденсатом) до 490 млн тонн по сравнению с 530 млн тонн в этом году.

Предполагается, что решение ОПЕК+ может переломить тренд на снижение нефтяных котировок: стоимость нефти Brent в сентябре опустилась на 20%, до $82 за баррель, последний раз она стоила столько в январе этого года. На решении ОПЕК+ о сокращении квот 5 октября цена на Brent превысила $92 за баррель.

Действия ОПЕК+ бьют по попыткам демократической администрации в США сдержать внутренние цены на бензин на фоне грядущих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс. Белый дом 5 октября выпустил заявление, в котором назвал решение ОПЕК+ «близоруким», а также заявил о намерении администрации «консультироваться с Конгрессом по дополнительным инструментам и полномочиям, чтобы ослабить контроль ОПЕК над ценами на энергоресурсы». Кроме того, по данным Bloomberg, Белый дом обдумывает возможное эмбарго на экспорт нефтепродуктов из страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер правительства РФ Александр Новак в Вене

Фото: Askin Kiyagan / Anadolu Agency / AFP Вице-премьер правительства РФ Александр Новак в Вене

Фото: Askin Kiyagan / Anadolu Agency / AFP

Реальное снижение добычи может составить не более 60% от сокращения квот, поскольку ряд стран и так добывают меньше заявленных объемов, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. По его мнению, рынок с начала недели уже заложил в котировки Brent ожидаемое сокращение квот, поэтому реакция нефтяных цен на само решение ОПЕК+ может быть сдержанной. После короткого роста не исключена коррекция, поскольку купившие ранее спекулянты могут фиксировать прибыль, полагает эксперт: в дальнейшем не исключен плавный подъем котировок, поскольку уверенность рынка в поддержке ОПЕК+ в сочетании с риском падения поставок из России может перевешивать опасения из-за рецессии.

Россия по-прежнему добывает примерно на 1,3 млн б/с меньше нефти (без учета конденсата), чем допускается по квоте ОПЕК+, продолжает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. Он отмечает, что фактически сократить добычу в случае снижения квот придется только Саудовской Аравии, Ираку и ОАЭ, но это все равно станет фактором поддержки для цен на нефть.

Свободные мощности по добыче нефти в мире сейчас находятся на исторически низких уровнях, объясняет решение ОПЕК+ Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов, напоминая, что у многих участников ОПЕК+ бюджет балансируется при цене выше $100 за баррель. По его оценкам, фактическая добыча ОПЕК+ в результате объявленного решения может снизиться на 1,1–1,3 млн б/с.

Дмитрий Козлов