Скрепленное сладкое

Уход с рынка подделок под портвейны и расширение дистрибуции крымских предприятий способствовали росту производства и продаж российских крепленых вин. За январь—сентябрь в РФ было выпущено более 5,6 млн л таких напитков, включая около 2 млн л портвейна, что больше, чем за весь 2021 год. Виноделы рассчитывают на дальнейший рост продаж, в том числе за счет сокращения импорта портвейна, но увеличение производства крепленых вин занимает длительное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ

С начала года в России резко выросли производство и продажи крепленых вин, а драйвером категории стали портвейны. Об этом говорится в исследовании Роскачества, выпускающего «Винный гид России». Как отмечают эксперты, по итогам января—сентября выпущено 5,61 млн л крепленых вин, в том числе почти 2 млн л портвейна. Это сравнимо с объемом производства всех крепленых вин за 2021 год (1,9 млн л).

Также с начала 2022 года российские виноделы выпустили около 1,95 млн л кагора и более 1,2 млн л хереса и мадеры. Розничные продажи всех крепленых вин за январь—сентябрь выросли более чем в два раза год к году, до 5,13 млн л.

Руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева связывает рост продаж крепленых вин со вступлением летом 2020 года в силу закона о виноградарстве и виноделии. Ранее «портвейном» могли называть «все, что угодно», включая полусладкие напитки из фруктового сырья, а теперь крепленые вина должны выпускаться только из винограда по утвержденной технологии, указывает она.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев также объясняет динамику «зачисткой рынка», что в результате позволило таким производителям, как крымская «Массандра», расширить дистрибуцию. По данным «Винного гида России», ассортимент местных портвейнов в крупных сетях за год вырос вдвое, до более 40 позиций.

Первый заместитель гендиректора «Массандры» Валерий Тройчук говорит, что компания недавно начала поставки для сети «Красное & белое», но к существенному увеличению отгрузок это пока не привело. По его словам, в последние годы «Массандра» выпускает более 19,5 млн бутылок в год, из которых около 55% занимают крепленые вина, а колебания спроса могут происходить внутри категории. Например, в 2021 году «Массандра» выпустила больше марочных портвейнов, которые выдерживаются в бочках не менее двух лет.

Директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков отмечает, что еще не так давно употребление сладких вин считалось моветоном, а сейчас это целое направление. За девять месяцев этого года компания увеличила продажи российских крепленых вин в 2,3 раза.

По словам Александра Ставцева, увеличению спроса способствует и относительно низкая цена на российские крепленые вина. Выдержанные и марочные местные портвейны стоят около 500–600 руб. за бутылку в рознице, подтверждает Олеся Буняева. Кроме того, добавляет господин Ставцев, импорт португальского портвейна в Россию сокращается, что может стимулировать некоторых потребителей попробовать российский продукт, хотя базовый состав поклонников местных и иностранных напитков различается.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин указывает, что импорт портвейнов в целом по рынку снизился из-за отказа от работы с Россией части производителей, финансовых санкций и логистических проблем. Но иностранные крепленые вина стоят от 1,3 тыс. руб. за бутылку и не соприкасаются по целевому сегменту с российскими, рост которых видимо связан с эффектом низкой базы, добавляет он. Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков согласен, что категория крепленых вин в РФ формируется в первую очередь напитками доступного ценового сегмента, на которые импорт не влияет.

Хотя гендиректор «Фанагории» Петр Романишин отмечает, что каждый третий ресторан сегодня интересуется российскими ликерными винами, импортные аналоги которых стали недоступны. Компания планирует расширение ассортимента в категории в 2023 году за счет текущего рекордного урожая винограда, говорит он. Но, добавляет господин Романишин, выдержанные ликерные вина нельзя выпустить быстро. Помимо срока выдержки, отмечает Валерий Тройчук, требуется обновлять бочки и расширять посадки виноградников.

Анатолий Костырев