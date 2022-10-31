Газ разложат по соцпакетам

Германия готовится одобрить субсидии объемом €91 млрд на 2023 год, которые позволят домохозяйствам покупать по льготной фиксированной цене до 80% необходимого им газа, а промышленности — до 70%. Расходы по обеспечению такого «потолка цен» на газ возьмет на себя государство за счет увеличения госдолга. Немецкий подход, который уже вызвал критику многих не столь богатых союзников по ЕС, в том числе Франции, выглядит гораздо более реализуемым, чем продвигаемый Еврокомиссией общеевропейский «потолок цен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономики Германии Роберт Хабек на предприятии газовой компании VNG AG (июль 2022 года)

Фото: Annegret Hilse / Reuters Министр экономики Германии Роберт Хабек на предприятии газовой компании VNG AG (июль 2022 года)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Правительство Германии собирается в среду рассмотреть предложения специальной экспертной группы по введению потолка цен на газ для немецких потребителей. Последняя версия этих предложений была опубликована 31 октября и представляет собой наиболее реализуемый план мер по сдерживанию цен на газ, который до сих пор удавалось выработать властям европейских стран.

Так, максимальную цену на газ для домохозяйств предполагается установить на уровне €0,12 за кВт•ч (примерно €1,32 за кубометр, в октябре цена составляла €2 за кубометр) на период с марта 2023 года по апрель 2024 года. «Льготная» цена будет распространяться на 80% от среднего потребления домохозяйства в 2021 году, остальной объем придется докупать по рыночной цене. Для промышленности потолок цен будет установлен на уровне €0,07 за кВт•ч (это примерно €770 за 1 тыс. кубометров) с января 2023 года по апрель 2024 года, по такой цене можно будет покрыть 70% базового потребления предприятия. Компании-получатели газа будут вольны продавать «льготный газ» по рыночной цене, если захотят. Такая концепция создает экономические стимулы для сбережения газа, сохраняет действие существующих рыночных механизмов, относительно проста для администрирования и дает потребителям возможность планировать свои затраты.

Тем не менее промышленные предприятия, чтобы получить «льготный газ», должны, в числе прочего, дать обязательство сохранить существующее производство на прежнем месте, как и не менее 90% рабочих мест. Таким образом власти Германии намерены бороться с релокацией бизнеса, особенно энергоемких производств, в страны с более дешевыми энергоресурсами — например, в США.

Стоимость газовых субсидий оценивается в €91 млрд. Общий объем субсидий для снижения расходов на энергию, согласно планам Берлина, составит €200 млрд и включает также снижение налога на газ с 19% до 7% и ряд других мер.

Если прежде немецкие власти собирались ввести особый газовый налог для финансирования субсидий, то теперь предполагается делать это исключительно за счет увеличения госдолга, который на конец 2021 года составлял €2,476 трлн (69,3% ВВП). Это относительно низкий уровень для развитых стран, тем не менее фактически этот подход перекладывает проблему обслуживания увеличившегося госдолга на следующие поколения немецких политиков.

Многомиллиардные субсидии уже вызвали критику других стран ЕС, в том числе Франции (см. “Ъ” от 27 октября). При этом немецкая концепция «потолка цен» на газ, при некоторых недостатках, выглядит существенно более реализуемой и последовательной, чем план, предложенный Еврокомиссией (см. “Ъ” от 19 октября). В нем Еврокомиссия собирается ограничить дневные колебания цены на основном европейском газовом хабе TTF величиной в 5%, а также создать отдельный ценовой бенчмарк для СПГ. В дальнейшем, отделив рынок СПГ от торгуемого на TTF трубопроводного газа, Еврокомиссия, видимо, собирается ввести потолок цен на TTF, искусственно ограничив там цену. В отличие от немецкой концепции, данный план не предполагает экономических стимулов для сбережения газа, создает предпосылки для спекуляций (так как цены на TTF оторвутся от динамики цен на других европейских газовых хабах), а также большую неопределенность для участников рынка и инвесторов.

Эмманюэль Макрон, президент Франции, 20 октября: «Я не думаю, что для Германии или Европы будет хорошо, если Германия изолирует себя».

Так, Майкл Фулвуд из Оксфордского института энергетических исследований отметил в своей статье от 31 октября, что введение эффективного потолка цен на TTF (как на биржевую цену, так и на рынок OTC) может привести к массовым финансовым потерям и нарушениям обязательств по хеджевым сделкам на базе TTF, что, учитывая годовой объем торговли газом в ЕС в €6 трлн, способно спровоцировать кризис на финансовом рынке, сопоставимый по масштабам с ипотечным кризисом 2008–2009 годов. При этом Майкл Фулвуд отмечает, что на данный момент Еврокомиссия исключила рынок OTC из предполагаемого потолка цен, что ставит под вопрос эффективность самого потолка. По его мнению, «если потолок цен на TTF не может быть эффективно введен, тогда не стоит тратить время на такие попытки, а если может, Европа скорее всего получит меньше газа и спровоцирует глобальный финансовый кризис».

Юрий Барсуков