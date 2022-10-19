Цены на газ ушли в запас

Цены на газ в Европе продолжают снижаться из-за активных поставок сжиженного природного газа (СПГ), создающих некоторый избыток предложения, и высоких запасов в хранилищах. Фьючерсы на газ стабилизировались, цена на ноябрь пока установилась на уровне около $1,3 тыс. за 1 тыс. кубометров. На спотовом рынке стоимость газа «на сутки вперед» продолжает падать и уже достигает $645 за 1 тыс. кубометров. До конца октября ожидается более теплая погода, чем обычно, что также пока будет сдерживать цены.

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Ноябрьский фьючерс на нидерландском хабе TTF на закрытии 19 октября вырос на 4,2%, до €118 за МВт•ч, или около $1,3 тыс. за 1 тыс. кубометров, установившись в средних значениях на середину июня. Спотовая цена на TTF «на сутки вперед» упала до €63 за МВт•ч (или около $645 за 1 тыс. кубометров). Танкеры с СПГ стабильно приходят в Европу, отчасти компенсируя снижение поставок трубопроводного газа из РФ. У берегов Испании и Португалии стоят десятки судов, ожидающих своей очереди на разгрузку.

При избытке предложения резервуары в регазификационных терминалах сейчас переполнены, испанский газовый оператор Enagas SA заявлял, что может отказаться от разгрузки СПГ до начала ноября. «Эта ситуация не является изолированным событием в газовой системе Испании, она также имеет место в других странах вокруг нас»,— пояснял оператор. Еще два танкера с СПГ, по данным Bloomberg, пришвартованы в Великобритании близ терминала Милфорд-Хей.

Страны ЕС увеличили закупки СПГ в текущем году, чтобы компенсировать сокращающиеся поставки трубопроводного газа из РФ.

Сокращение спроса на газ для промышленности, вызванное ростом стоимости топлива, и высокие запасы в ПХГ пока не дают отдельным странам ЕС поглотить избыточный импорт СПГ. Так, в третьем квартале потребление газа в странах ЕС, по расчетам “Ъ”, могло упасть на 10%, до 65,6 млрд кубометров, при этом импорт СПГ в регион вырос сразу на 103%, до 27 млн тонн.

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Несмотря на некоторое снижение цен на газ, страны ЕС продолжают обсуждать меры по их сдерживанию. 20–21 октября лидеры ЕС будут обсуждать экстренный пакет мер, предложенный Еврокомиссией,— новый бенчмарк на СПГ, динамический потолок цен на TTF и обязательные совместные закупки газа. Отдельные страны принимают самостоятельные меры по снижению цен. Так, Франция и Германия продлевают сроки службы старых атомных реакторов.

Европейские газохранилища сейчас заполнены на 92,66%, что гораздо выше среднего показателя за последние пять лет.

Однако в ЕС опасаются, что пополнение запасов к следующей зиме (2023–2024 годов) будет затруднительно в случае полного прекращения поставок из РФ.

Снижению цен также помогает более теплая погода в октябре: пока ПХГ продолжает работать в режиме закачки, хотя обычно к 20 октября хранилища переходят к отбору. Впрочем, вплоть до конца октября температура в Великобритании и Северо-Западной Европе, по прогнозам Refinitiv, на которые ссылается Reuters, будет значительно превышать сезонную норму.

Высокие оптовые цены на газ уже оказали негативное влияние на спрос в энергоемких отраслях, вызвав сокращение производства. Чтобы не усугублять опасность нехватки газа текущей зимой, страны ЕС договорились добровольно снизить потребление на 15%. Судя по данным Еврокомиссии за первое полугодие, спрос в ЕС снизился на 11%, до 201,8 млрд кубометров. Сильнее всего за этот период потребление упало в Финляндии (на 55%), в Словакии (на 45%) и Латвии (на 33%). Среди крупнейших потребителей сильнее всего закупки газа снизили в Нидерландах — на 25%, в Германии — на 22%, во Франции — на 13%.

По мнению Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, снижение цен на газ до уровня $1,1–1,2 тыс. за 1 тыс. кубометров может создать условия для увеличения спроса на 5–10% относительно текущего уровня. В первую очередь, в энергоемких отраслях промышленности (металлургии, производстве стройматериалов, газохимии). Однако, считает эксперт, вряд ли рост потребления будет значительным, в том числе из-за проводимой ЕС политики по ограничению спроса.

Татьяна Дятел