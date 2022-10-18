Европа переписывает формулу газа

Еврокомиссия представила новый пакет мер по выходу из энергетического кризиса. Пока европейский регулятор отказался от немедленного ограничения цен на газ, предложив вместо этого запустить новый бенчмарк для сжиженного природного газа, динамический потолок цен на хабе TTF и обязательные совместные закупки топлива для европейских компаний. По мнению аналитиков, эти идеи ставят под вопрос уже заключенные долгосрочные контракты на поставку газа в ЕС и могут вызвать негативную реакцию поставщиков СПГ. Непосредственного влияния на поставки российского газа идеи Еврокомиссии не окажут, но в будущем у ЕС появится возможность отдельно регулировать цены на СПГ и трубопроводный газ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

Еврокомиссия предложила новый экстренный пакет мер для снижения цен на газ в ЕС и обеспечения поставок этой зимой. План будет обсуждаться на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе 20–21 октября. Основная его идея — укрепление солидарности между государствами—членами ЕС и общие закупки газа.

При этом Еврокомиссия пока отказалась от какого-либо из вариантов прямого ограничения цен на газ. Сообщалось, что основные споры ведутся вокруг возможности ограничения цены на хабе TTF (является бенчмарком для европейского рынка) или введения потолка цены только на газ, импортируемый из РФ. Вместо этого Еврокомиссия предложила ввести более гибкие механизмы, которые тем не менее все равно «более целенаправленно вмешиваются в цены на газ». Отметим, что практически все европейские контракты «Газпрома» содержат полную или частичную привязку к TTF.

Так, к марту 2023 года Еврокомиссия предложила запустить новый бенчмарк для СПГ. Основная часть газовых контрактов в Европе сейчас привязана к индексу TTF, который, по мнению Еврокомиссии, «больше не отражает цену сделок с СПГ в ЕС». Таким образом, Еврокомиссия пытается разделить ценообразование для СПГ, цены на который должны быть достаточно привлекательны, чтобы его поставки в Европу продолжались, и ценообразование на трубопроводный газ. Основным поставщиком трубопроводного газа прежде была Россия, а сейчас является Норвегия, с которой власти ЕС уже несколько месяцев ведут переговоры о снижении цен.

После появления бенчмарка на СПГ у властей ЕС в теории появляется возможность в ручном режиме регулировать внутренние цены на газ, поскольку у поставщиков трубопроводного газа не будет возможности перенаправить свои объемы.

Пока регулятор предлагает ввести «динамический ценовой коридор» для сделок на TTF. Это означает, что в течение дня цены не могут расти больше, чем на определенное значение (Еврокомиссия его не указывает, Bloomberg ранее писал о 5%), что сократит возможность спекуляций. Тем не менее общий уровень цен не ограничивается.

Также Еврокомиссия в очередной раз призывает страны ЕС к совместным закупкам газа, в особенности для заполнения хранилищ. Но на этот раз предлагается обязать компании закупать не менее 15% от объема их потребностей в закачке в ПХГ через механизм совместных закупок, при этом российский газ приобретать будет нельзя. Также консорциум компаний, через который будут проводиться закупки, должен сообщать Еврокомиссии о каждой сделке объемом более 0,5 млрд кубометров.

«Мы знаем, что мы сильны, когда действуем вместе… Государства-члены и энергокомпании должны использовать свою совместную покупательскую способность»,— заявила 18 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее оценке, страны ЕС смогут сократить потребление газа на 50 млрд кубометров в этом году, а еще 65 млрд кубометров газа получат дополнительно из других источников, помимо России (в 2021 году спрос на газ в странах ЕС составил 412 млрд кубометров).

Россия резко сократила поставки газа в Европу после начала военных действий на Украине, приостановив экспорт по Ямал—Европе и «Северному потоку», который впоследствии был подорван в результате диверсии. Сейчас «Газпром» поставляет газ в Европу через пункт пропуска «Суджа» через Украину и «Турецкий поток» общим объемом около 80 млн кубометров в сутки. Сокращение поставок из РФ привело к тому, что летом цены на газ доходили до рекордно высоких уровней. Для того чтобы избежать отключений и нормирования в будущем отопительном сезоне, страны ЕС пока добровольно согласились снизить потребление на 15%, при этом Еврокомиссия может сделать эту норму обязательной.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов отмечает, что предложения Еврокомиссии создают много неопределенностей. Неясно, на основе чего будет создан «новый ценовой индикатор» для СПГ, будет ли он распространяться только на новые контракты и спотовые сделки, или же регулятор попробует применять его и к ранее заключенным договорам.

Предложением о совместной закупке газа ЕС де-факто создает картель потребителей.

«Ситуация на рынке в ближайшие кварталы останется непростой, и поэтому такой (вероятно, не очень мобильный) консорциум может не выиграть от объема закупки на дефицитном рынке, а проиграть от собственной неповоротливости, покупая газ на максимумах цены. К тому же многие компании, которые могут войти в картель, вероятно, продолжат самостоятельно работать на рынке, что, безусловно, создаст условия для конфликта интересов»,— считает он.

Для поставок российского газа наибольшую угрозу представляет вмешательство в ценообразование на TTF, говорит Сергей Кондратьев, при этом нет уверенности, что страны или компании, покупающие газ у России, легко согласуют предложения Еврокомиссии. Влияние на общий уровень цен в ЕС будет ограниченным, считает эксперт, поскольку они будут зависеть от доступности газа и соотношения спроса и предложения.

По мнению Марий Беловой из «Выгон Консалтинг», инициатива ценового регулирования на TTF и разработка бенчмарка для СПГ имеют высокие шансы быть реализованными, поскольку они имеют прямое отношение к регулированию газового рынка ЕС. «Попытки организовать совместные (более выгодные) закупки газа у поставщиков — это по сути пересмотр ценовых условий текущих контрактов, что вряд ли найдет отклик у экспортеров газа. Более того, сами европейские компании могут быть не готовы к коллаборациям, тем более что все это будет происходить под присмотром Еврокомиссии и может иметь риски нарушения антимонопольного законодательства»,— полагает она.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, 18 октября: «Этой зимой мы введем временный механизм ограничения завышенных цен. Пока мы разрабатываем новый эталон, чтобы СПГ торговался по более справедливой цене».

Мария Белова также замечает, что идея «более справедливых цен» на СПГ означает, что Еврокомиссию вдруг перестали устраивать правила рынка, формировавшиеся десятилетиями. По ее мнению, это является не лучшей новостью для европейских потребителей, особенно сейчас, когда у них не так много альтернатив, тогда как спрос на СПГ есть во всем мире.

Татьяна Дятел