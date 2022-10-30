Александре Трусовой не хватило оборотов

Этап российской серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи обернулся для серебряного призера пекинской Олимпиады Александры Трусовой фиаско. Фигуристка, главным оружием которой всегда считались четверные прыжки, на нынешнем турнире упала с одного-единственного заявленного квада и вдобавок не сладила с более простыми элементами. Трусова финишировала третьей, сильно уступив лидерам. От победительницы этапа — юниорки из группы Этери Тутберидзе Аделии Петросян — она отстала на 30 баллов, а ставшей второй Софье Самоделкиной проиграла больше 10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Призеры второго этапа серии Гран-при в Сочи (слева направо): Софья Самоделкина (серебро), Аделия Петросян (золото) и Александра Трусова (бронза)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Призеры второго этапа серии Гран-при в Сочи (слева направо): Софья Самоделкина (серебро), Аделия Петросян (золото) и Александра Трусова (бронза)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Второй этап отечественной серии Гран-при по фигурному катанию, проходивший на ледовой площадке «Айсберг» в Сочи при полупустых трибунах, оказался чрезвычайно скуден на интриги. В трех из четырех соревновательных жанров фавориты, оторвавшиеся от конкурентов уже после короткой программы, на следующий день лишь нарастили свое преимущество.

Марк Кондратюк, в прошлом сезоне выигравший чемпионаты России и Европы, а затем взявший золото командного турнира пекинской Олимпиады в составе российской сборной, при не самых чистых прокатах обошел ближайшего преследователя Алексея Ерохова почти на 40 баллов. Чемпионы Европы 2020 года в спортивных парах Александра Бойкова с Дмитрием Козловским — пусть и с ошибкой на выбросе — легко расправились с соперниками-юниорами, равно как и выглядевший опытным на фоне конкурентов танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным.

Зато куда более интригующим и интересным оказался женский турнир. Во многом — из-за появления в списке участниц Александры Трусовой.

Одна из ярчайших звезд отечественной сборной не выступала на соревнованиях с февральской Олимпиады в Пекине, где она отметилась экстраординарным достижением — исполнила пять четырехоборотных прыжков в одной программе, но, тем не менее, проиграла подруге по команде Анне Щербаковой и осталась только с серебром.

На первом же старте в текущем сезоне Александре Трусовой, месяц назад прервавшей сотрудничество с тренерским штабом Этери Тутберидзе, предстояло столкнуться с одной из сильнейших на сегодняшний день учениц бывшей наставницы — 15-летней Аделией Петросян.

И первый же старт обернулся для Трусовой грандиозным поражением.

Она отстала от Петросян уже после короткой программы. Складненькая юниорка, рост которой с учетом коньков чуть превышает высоту бортов катка, блестяще презентовала свою программу под композицию французской исполнительницы Барбары Прави «Voila». В перерывах между элементами, один из которых — сложный аксель в три с половиной оборота, девочка-подросток даже успевала подпевать исполнительнице и игриво поглядывать на судей. Тем временем Александра Трусова, за прошедшие полгода еще больше вытянувшаяся и подрастерявшая спортивную форму, за темпом программы, которую ей смастерили в новой группе Светланы Соколовской каких-то три недели назад, не поспевала. Фигуристка вязла в шагах, которые иногда как будто бы забывала, а с самым дорогостоящим элементом — каскадом из двух тройных прыжков — не справилась. На тулупе, вышедшим только двойным, Трусова устоять не смогла.

Отставание, составлявшее больше 8 баллов, выглядело солидным, но для Александры Трусовой (нужно уточнить — образца прошлого сезона) отнюдь не критичным. Ей раньше почти всегда приходилось нагонять конкуренток в произвольной программе, поскольку там, в отличие от короткой, разрешены четверные прыжки. А их у Трусовой, которую болельщики несколько лет подряд называют «королевой квадов», в арсенале всегда было предостаточно.

Но сейчас этого оружия у фигуристки, страдающей от травмы спины, не оказалось.

Единственный четырехоборотный элемент — лутц — Трусова недокрутила, в результате чего плюхнулась на лед.

Более того, спортсменка допустила огромную россыпь не свойственных ей раньше ошибок: сделала так называемую «бабочку» на риттбергере, то есть он вышел двойным вместо тройного, затем сдвоила сальхов в каскаде. Часть баллов фигуристка потеряла на дорожке, которую судьи оценили вторым уровнем из четырех возможных. Еще один балл штрафа Трусова получила за то, что закончила программу позже музыки.

В результате вице-чемпионка Олимпиады (208,55) проиграла не только Аделии Петросян (239,31), но и Софье Самоделкиной (218,73). Спортсменка, между тем, не выглядела раздосадованной или удивленной, как и ее новый тренер. Светлана Соколовская, встречавшая широко улыбающуюся фигуристку со льда, сказала ей: «Все будет! А что доехала — умница».

Екатерина Ремизова