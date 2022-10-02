Этери Тутберидзе теряет кадры

Одна из ярчайших российских фигуристок Александра Трусова решила сменить тренера. Обладательница серебра пекинской Олимпиады, сумевшая на ней первой в истории исполнить пять четверных прыжков в одной программе, прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе и перешла в школу Светланы Соколовской. Это уже не первый демарш подобного рода в карьере россиянки: весной 2020 года одиночница, недовольная результатами и отсутствием должного внимания со стороны наставницы, уже уходила от Тутберидзе, но затем передумала и перед началом олимпийского сезона возобновила с ней сотрудничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переход в группу Светланы Соколовской представляет для Александры Трусовой большой риск, так как ранее тренер никогда не работала с фигуристками-одиночницами из элиты

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Переход в группу Светланы Соколовской представляет для Александры Трусовой большой риск, так как ранее тренер никогда не работала с фигуристками-одиночницами из элиты

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В минувший уикенд стало известно, что группу известнейшего тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе покинула одна из ее самых заметных подопечных Александра Трусова. Хотя сама спортсменка переход никак не комментировала, это решение, по информации российских СМИ, она приняла в связи с тем, что посчитала нагрузки на тренировках чрезмерными и способными еще сильнее усугубить ее травмы. Речь идет прежде всего о проблемах со спиной: именно из-за них 18-летняя спортсменка на сентябрьских контрольных прокатах представила только одну, короткую программу, а не две, как остальные члены сборной.

Вообще Александра Трусова — персонаж, сыгравший в истории женского одиночного катания роль принципиально важную. Именно она инициировала революцию и начала первой среди девушек осваивать четверные прыжки, которые сегодня есть в арсенале у всех желающих претендовать на какие-либо титулы спортсменок.

В 13 лет Трусова взялась изучать считающиеся более легкими четырехоборотные тулуп и сальхов, а затем усилила свой прыжковый набор самыми дорогостоящими квадами — лутцем и флипом. Но главный прорыв Трусовой случился на февральской Олимпиаде. Тогда спортсменка собрала в произвольной программе пять четверных элементов — столько же в Пекине, для сравнения, приземлил только американец Нейтан Чен.

Но если Чен взял олимпийское золото, то Трусова осталась лишь второй, позади соотечественницы и партнерши по группе Анны Щербаковой с более слабым техническим набором.

Женский турнир обернулся настоящей драмой: находящаяся под прицелами камер Трусова принялась обливаться слезами, оттолкнула тренера Этери Тутберидзе и бросила короткое: «Ненавижу этот спорт, ненавижу это все».

На тот факт, что Трусова, скорее всего, решит после серебра на главном турнире в карьере расстаться с Этери Тутберидзе, указывал и ее бэкграунд. Ведь однажды, весной 2020 года, спортсменка уже ушла от нее, сославшись на недовольство результатами. На всех главных турнирах, в том числе чемпионате Европы и национальном первенстве, она при наличии самого сложного контента постоянно уступала своим партнершам по команде: и Анне Щербаковой, и Алене Косторной (а у нее вообще четверных прыжков не было). Сотрудничество с новым наставником, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, ситуацию изменить не помогло. На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова с серией падений опять финишировала с бронзой, пропустив вперед себя не только Анну Щербакову, но и Елизавету Туктамышеву.

Удастся ли россиянке прибавить или хотя бы остаться на прежнем уровне под руководством нынешнего тренера Светланы Соколовской — непростой вопрос. Дело в том, что из числа подопечных тренера клуба ЦСКА успеха на международном уровне добивались только мужчины-одиночники. Александр Самарин взял под ее началом серебро чемпионата Европы в 2019 году, а Марк Кондратюк (с ним Трусову связывают романтические отношения) выиграл в минувшем сезоне национальное и континентальное первенства и превратился в лидера отечественной сборной. С женщинами у Соколовской дела складывались до настоящего времени не столь успешно: главными достижениями ее ученицы Алины Урушадзе, представляющей Грузию, стали 15-е место на чемпионате Европы и 20-я строчка турнирной таблицы на чемпионате мира.

Александра Трусова далеко не первая, кто пытается после ухода от Этери Тутберидзе продолжить выступления с другим тренером.

Пока, правда, ни одной спортсменке, покинувшей группу Тутберидзе, вне стен ледового дворца «Хрустальный» добиться прорыва не удалось.

Юлия Липницкая, перешедшая после сочинских Игр к олимпийскому чемпиону Алексею Урманову, вскоре после этого закончила карьеру. Полина Цурская, некогда побеждавшая всех на юниорском уровне, после ухода от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой ничего не выиграла и тоже закончила карьеру. Алена Косторная, этой весной также перешедшая в ЦСКА к Буяновой, залечивает травмы и на льду еще не появлялась. Пока единственной спортсменкой, которая смогла уцепиться хоть за какую-то награду на международном уровне, остается Евгения Медведева: с канадским тренером Брайаном Орсером на чемпионате мира 2019 года она взяла бронзу.

Екатерина Ремизова