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Коммерсантъ FM
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Инвесторы сыграли вверх

Перед повышением ключевых ставок

Мировые фондовые рынки закрылись на минувшей неделе на позитивной ноте, индексы вернулись к значениям двух-трехмесячной давности. Рост экономики США и положительная отчетность ряда корпораций дали повод увеличить вложения в рисковые активы. Не стал исключением и российский рынок, который, впрочем, растет больше на внутренних факторах. Но эксперты ожидают в ближайшее время подъема ставок от финансовых регуляторов, что не способствует дальнейшей масштабной игре на повышение.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным Investing.com, ведущие европейские и американские индексы к концу недели достигли отметок середины сентября, а DJIA вернулся к значениям середины августа. Таким образом, фондовые индикаторы отыграли падение конца сентября — начала октября, прибавив за неделю 4–6%. Индекс Московской биржи закрылся на максимальной отметке с 23 сентября с ростом более 6%.

Как отмечает аналитик УК ТРИНФИКО Мария Трофимова, ключевым фактором, повлиявшим на рынок, стала публикация квартальных данных по ВВП США. По предварительным данным, в третьем квартале рост составил 2,6%, тогда как аналитики ожидали 2,4%. При этом во втором квартале ВВП снизился на 0,6%. По мнению аналитика, динамика говорит о том, что «наблюдается восстановление экономики и понижается риск реализации рецессионного сценария в стране».

О позитивном настрое инвесторов говорят и данные Emerging Portfolio Funds Research (EPFR). За неделю суммарный приток в фонды акций достиг $23 млрд — максимального значения с марта этого года. Причем в фонды акций развивающихся стран приток составил $2,8 млрд — рекорд с апреля. Аналитики «Арикапитал» отмечают, что приток в фонды акций произошел «после большого перерыва и оттоков в сотни миллиардов долларов, так что сильно картина не поменялась». При этом по мере увеличения рисков рецессии «общая диспозиция остается скорее "медвежьей"».

В ближайшее время внимание инвесторов будет сфокусировано на корпоративной отчетности и заявлениях представителей центральных банков. В частности, на следующей неделе ожидается очередной подъем ставки ФРС на 0,75 п. п., до 3,75–4%. Подъем ставки на 0,75 п. п. ожидается и от Банка Англии. При этом Европейский ЦБ на минувшей неделе уже увеличил ключевую ставку на 0,75 п. п., до 2%. Планируется повышать ставки и на следующих заседаниях. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что в третьем квартале экономическая активность в еврозоне замедлилась, а риски рецессии возросли.

Планы роста ставок говорят о том, что победы над инфляцией пока нет, отмечают участники рынка. «Это может стать триггером новых распродаж на фондовых рынках»,— отмечают в «Арикапитал». Вместе с тем Мария Трофимова полагает, что доходности по US Treasuries находятся вблизи максимумов, и это способствует глобальному увеличению рисковых вложений на рынке акций, а также в ожидании смягчения политики ФРС во второй половине 2023 года.

Несмотря на почти синхронный рост мировых рынков, российский остается в значительной степени изолированным. Глобальные факторы, по словам директора по инвестициям УК «Открытие» Виталия Исакова, почти перестали краткосрочно на него влиять. Из локальных же причин главную роль сыграло изменение спроса и предложения на ценные бумаги. Рынок вырос, потому что снизилось количество участников, хотевших продавать «по любым ценам», что обычно происходит в момент эмоционального надрыва, отмечает он, а «когда эмоции паникеров иссякли», котировки пошли вверх.

На будущей неделе основное влияние на российский рынок окажет продолжающееся реинвестирование дивидендов, считает Мария Трофимова. Так, «Газпром» начал выплату рекордных дивидендов. В пересчете на free-float они оцениваются в 600 млрд руб., а поступления на рынок — в 200–350 млрд руб. (см. “Ъ” от 26 октября). При этом дневной объем торгов акций на прошедшей неделе составлял всего 40–45 млрд руб.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин

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