Индексы заняли новые пункты

После недельного перерыва индекс Московской биржи превысил 2000 пунктов, а индекс РТС закрепился выше 1000 пунктов. За день индексы прибавили 3,2–3,8%, а в лидерах роста были акции металлургических компаний, подорожавшие на 4–6,7%. Частные инвесторы позитивно оценили новости о завершении мобилизации в Москве, а также отчетности компаний. В отсутствие дальнейшей эскалации геополитического фона рублевый индекс может вернуться к значениям 2100–2200 пунктов.

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Новую неделю российский рынок начал с уверенного роста фондовых индикаторов. Индекс Московской биржи в течение дня достигал отметки 2013,6 пункта — максимума с 7 октября. На закрытии торгов он остановился на отметке 2012,85 пункта, прибавив за день почти 3,2%. Долларовый индекс РТС закрылся на отметке 1027,83 пункта, что на 3,8% выше значений конца прошлой недели.

Восстановлению рынка способствовали новости о завершении частичной мобилизации в Москве, о чем заявил мэр Сергей Собянин.

«Если объявление о частичной мобилизации в РФ в 20-х числах сентября отрицательно сказалось на акциях, то сообщение о том, что в Москве мобилизация завершена, могло дать обратный эффект»,— отмечает аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов. Добавляет оптимизма инвесторам, как считает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров, нереализовавшиеся страшные прогнозы по санкциям.

Игра на повышение велась по широкому списку бумаг. По итогам дня наиболее ликвидные ценные бумаги прибавили в цене 1,6–5%. При этом в лидерах роста оказались акции компаний металлургической отрасли — ММК, НЛМК, «Северстали», ГМК «Норильский никель»,— подорожавшие на 4,4–6,8%. Активному росту этих акций, которые в последние месяцы были в аутсайдерах, способствовала опубликованная в последние дни отчетность компаний, которая оказалась заметно лучше ожиданий.

Вместе с тем объем торгов на бирже остается невысоким. В понедельник он составил 32,2 млрд руб., на четверть выше показателя предшествующей недели, но все еще ниже среднего уровня первой половины сентября (более 45 млрд руб.). «На рынок в основном возвращаются физлица, в то время как институциональные инвесторы продолжают выдерживать паузу и наблюдать за процессом со стороны»,— отмечает Константин Асатуров.

Восстановление наблюдается и на валютном рынке. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара опускался на 80 коп., до отметки 61,3 руб./$.

По итогам дня он остановился вблизи отметки 61,65 руб./$. В то же время курс евро вырос за день лишь на 9 коп., до 60,8 руб./€. Американская валюта повторяет движение мирового рынка, где индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) снижался на 1,2%, до 112 пунктов. «Ключевым фактором, способным определить дальнейшую динамику курса американской валюты, выступит приближение налогового периода на российском рынке»,— отмечает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Учитывая невысокую торговую активность первой половины месяца, эксперт не исключает увеличения предложения валюты со стороны экспортеров, что может опустить курс доллара к нижней границе диапазона 60–62 руб./$.

Относительно ситуации на фондовом рынке его участники высказываются более осторожно. По словам Михаила Беспалова, на рынок влияет большое количество сложно предсказуемых факторов. «Неясна ситуация с крупнейшими экономиками Запада, которые медленно, но уверенно движутся в сторону рецессии, а это создает риски для цен на энергоносители, которые исторически имеют сильное влияние на российские активы»,— отмечает господин Асатуров. Вместе с тем если не произойдет обострения геополитического фона, то рост рынка может продолжится. «В отсутствие новой неопределенности рынок может продолжить восстанавливаться до уровней 2100–2200 пунктов по индексу MOEX»,— считает главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев. Тем более что в конце октября на рынок начнут поступать дивиденды от «Газпрома» и ряда других компаний, что может способствовать позитивной динамике до конца года.

Виталий Гайдаев