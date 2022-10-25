Дивиденды пошли на пункты

Индекс Московской биржи после месячного перерыва закрылся выше уровня 2100 пунктов. За четыре дня непрерывного роста он прибавил почти 8%. Этому способствуют надежды на активизацию переговоров по украинскому конфликту, а также ожидания поступления на рынок рекордных дивидендов от «Газпрома». Участники рынка допускают, что дивидендные выплаты сырьевых эмитентов могут вернуть индекс к уровню 2200 пунктов при условии, что геополитический фон не ухудшится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Игра на повышение на российском фондовом рынке продолжается четвертый день подряд: 25 октября индекс Московской биржи после месячного перерыва поднялся выше 2100 пунктов. По итогам торгов он достиг 2130,65 пункта, прибавив за день 3,2%. Долларовый индекс РТС вырос на 2,7%, до 1090,96 пункта, максимума с 5 октября. С середины прошлой недели российские индексы прибавили 7,7–8%.

Восстановлению рынка способствуют поступающие в последние дни сигналы о возможной активизации переговоров в рамках украинского конфликта и смягчении санкций. В понедельник The Washington Post сообщила, что 30 представителей левого крыла Демократической партии в Конгрессе США обратились к администрации Белого дома с письмом о необходимости более активных дипломатических усилий для выхода на прямые переговоры Вашингтона с Москвой для достижения мира. В тот же день стало известно, что с февраля власти Нидерландов выдали 91 разрешение на освобождение от санкции ЕС против России.

«Сложно сказать, чем эти начинания увенчаются, но позитивные новости дают мощный стимул рынку акций»,— отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Дополнительную поддержку рынку оказывают ожидания поступления рекордных дивидендов «Газпрома» на счетах инвесторов. В конце сентября акционеры одобрили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года в размере 1,208 трлн руб. (51,03 руб. на акцию). На миноритариев компании приходится около половины выплат, то есть более 600 млрд руб. Впрочем, более половины этой суммы будет заблокировано на счетах типа C, принадлежащих нерезидентам. Поэтому, полагает главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев, только 200–250 млрд руб. будет доступно для реинвестиций. «В рынок акций будет реинвестировано сразу до половины этой суммы, или 100 млрд руб., а остальное уйдет в другие классы активов или будет инвестировано позже»,— считает господин Тунев.

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Номинальные держатели и профучастники получили дивиденды «Газпрома» до 24 октября, а с 25 октября они начали поступать на брокерские счета клиентов. Влияние на торги оказывают, скорее, ожидания реинвестирования этих средств, считают участники рынка. По словам начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, большая часть средств будет перечислена клиентам в течение двух-трех дней. «Если посмотреть на объемы торгов по наиболее ликвидным бумагам, можно сказать, что они близки к средним значениям предыдущих дней, соответственно, наблюдаемый рост во многом может быть обусловлен надеждами на продолжение "бычьей" динамики рынка, нежели фактическим поступлением новых средств»,— отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Во вторник объем торгов достиг 43 млрд руб., что выше показателей двух предшествующих недель, но сравним со значениями начала месяца.

Фактор дивидендной поддержки может сохраниться до середины ноября. В ближайшие недели инвесторы получат дивиденды НОВАТЭКа, «Фосагро» и «Татнефти». Это даст рынку еще около 70 млрд руб. на free float, оценивает Виктор Тунев.

Вместе с тем, считает Василий Карпунин, значительная часть инвесторов не настроена на реинвестирование дивидендов в акции «Газпрома» на фоне неопределенности с поставками газа в ЕС и ценами на него. «Летом 2023 года выплаты могут быть ниже 10 руб. на акцию, учитывая сверхналог в размере 1,2 трлн руб., который необходимо заплатить во втором полугодии»,— отмечает он.

Но в отсутствие улучшения геополитического фона подъем на рынке будет неустойчивым, считают портфельные управляющие. «Сложная ситуация в геополитике, нарастающее санкционное бремя, крайне высокая волатильность на энергетических рынках и рост налоговой нагрузки продолжают оказывать давление на рынок в фундаментальной плоскости»,— отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. Тем не менее господин Карпунин не исключает подъема индекса Московской биржи до значений 2200–2250 пунктов.

Виталий Гайдаев