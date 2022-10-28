Шинодемонтаж

Nokian Tyres продает свой российский бизнес «Татнефти» за €400 млн. Завод финской компании во Всеволожске до этого кризиса был крупнейшим поставщиком шин Nokian по всему миру. С учетом мощностей завода источники “Ъ” не видят возможности для «Татнефти» загрузить его, особенно в условиях перебоев с поставками сырья. При этом, по данным “Ъ”, Nokian оставила опцион на возвращение в российский бизнес, и в таких условиях обе компании будут заинтересованы как минимум в поддержании работы завода. «Татнефть» имеет опыт ведения шинного бизнеса, но вышла из своих активов после введения против них санкций ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новому владельцу завода Nokian Tyres во Всеволожске будет непросто и загрузить его мощности, и сбыть его продукцию

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Новому владельцу завода Nokian Tyres во Всеволожске будет непросто и загрузить его мощности, и сбыть его продукцию

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Nokian Tyres сообщила о подписании соглашения о продаже своего российского бизнеса компании «Татнефть». Ожидается, что цена сделки без перехода долгов и денежных средств составит около €400 млн, говорится в заявлении. На окончательную цену также повлияют другие факторы, в числе которых выручка, корректировка оборотного капитала и обменный курс.

Сделка не стала неожиданностью — в июне 2022 года Nokian Tyres объявила, что инициирует контролируемый уход из России на фоне санкций ЕС, которые, по словам главы концерна в РФ Андрея Пантюхова, сделали «невозможной дальнейшую работу в составе концерна». “Ъ” сообщал об интересе к активу «Татнефти» среди ряда покупателей, включая структуры Романа Троценко (см. “Ъ” от 29 августа).

Завод Nokian Tyres во Всеволожске (Ленобласть) работал с 2005 года, и в 2021-м на Россию приходилось 20% продаж марки и 80% выпуска. Производственные мощности составляют 17 млн шин в год. В последние годы весь рынок легковых шин составлял около 30–40 млн штук в год. Концерн не приостанавливал завод в РФ, но еще весной начал переориентировать выпуск продукции на площадки в других странах. Сейчас, согласно отчетности, он наращивает производство на площадках в Финляндии и США. Обесценение российских активов во втором квартале Nokian Tyres оценивала в €280,7 млн. Стоимость чистых активов шинного концерна в России и Белоруссии без учета чистого долга предварительно на конец третьего квартала составит €480,3 млн.

По словам собеседников “Ъ”, сделка содержит условие по обратному выкупу доли финнами, и Nokian заинтересована в том, чтобы завод продолжал работу.

У «Татнефти» есть опыт работы в сегменте: компания уже выпускала шины под брендом Kama Tyres, но активы попали под санкции ЕС из-за якобы их поставок для российской техники, использовавшейся в военных действиях на Украине. Компания была вынуждена продать бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу» (49% у Татарстана, другие акционеры неизвестны).

Источник “Ъ” указывает, что с учетом огромных мощностей завода во Всеволожске возможность загрузить его выглядит нереалистичной, тем более если речь идет о продолжении выпуска аналогичной продукции в условиях перебоев с поставками сырья. Он отмечает, что если у «Татнефти» нет «неочевидных» проектов для экспансии на экспорт, то сделка изначально задумывается как временная.

“Ъ” направил вопросы в компании о том, какая линейка шин будет выпускаться на заводе. Источники “Ъ” отмечают, что в рамках сделки «Татнефть» получает лишь «железо» без софта и технологий. Собеседник “Ъ”, близкий к одному из претендентов на актив, говорит, что как раз в силу невозможности работы на производстве без соответствующих IT-технологий, на которые завязано управление производством и оборудования, его цена может снизиться.

Однако другие источники “Ъ” считают выбор «Татнефти» в качестве покупателя странным, учитывая потенциальные санкционные риски из-за госучастия.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов полагает, что сама по себе структура акционеров не несет санкционных рисков. При этом сам актив Nokian при такой оценке и наличии опциона может быть интересен «Татнефти» при понимании объемов сбыта продукции, продолжает он: «Все-таки рынок РФ не может обеспечить существенные продажи в премиальном сегменте, где работала Nokian, но, возможно, есть понимание по другим рынкам».

Сделка еще потребует согласования с властями РФ. В ФАС сказали, что не получали ходатайство. По мнению собеседника “Ъ”, выбор «Татнефти» в качестве инвестора может быть также продиктован тем, что компании, связанной с государством, проще будет получить соответствующие согласования. Руководящий юрист BIRCH LEGAL Александр Гаврилов говорит, что вопрос расчетов по сделкам с долями и акциями достаточно чувствительный, многое зависит от задействованных банков. «С одной стороны, российское государство настаивает на сохранении денежных средств в финансовом контуре РФ или на обосновании того, что это невозможно. С другой — европейские банки могут выставлять дополнительные требования при получении существенных сумм из России. Однако сейчас это преодолимые препятствия»,— отмечает он.

Ольга Никитина, Дмитрий Козлов