Шинодемонтаж

Nokian Tyres продает свой российский бизнес «Татнефти» за €400 млн. Завод финской компании во Всеволожске до этого кризиса был крупнейшим поставщиком шин Nokian по всему миру. С учетом мощностей завода источники “Ъ” не видят возможности для «Татнефти» загрузить его, особенно в условиях перебоев с поставками сырья. При этом, по данным “Ъ”, Nokian оставила опцион на возвращение в российский бизнес, и в таких условиях обе компании будут заинтересованы как минимум в поддержании работы завода. «Татнефть» имеет опыт ведения шинного бизнеса, но вышла из своих активов после введения против них санкций ЕС.
Новому владельцу завода Nokian Tyres во Всеволожске будет непросто и загрузить его мощности, и сбыть его продукцию
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Nokian Tyres сообщила о подписании соглашения о продаже своего российского бизнеса компании «Татнефть». Ожидается, что цена сделки без перехода долгов и денежных средств составит около €400 млн, говорится в заявлении. На окончательную цену также повлияют другие факторы, в числе которых выручка, корректировка оборотного капитала и обменный курс.
Сделка не стала неожиданностью — в июне 2022 года Nokian Tyres объявила, что инициирует контролируемый уход из России на фоне санкций ЕС, которые, по словам главы концерна в РФ Андрея Пантюхова, сделали «невозможной дальнейшую работу в составе концерна». “Ъ” сообщал об интересе к активу «Татнефти» среди ряда покупателей, включая структуры Романа Троценко (см. “Ъ” от 29 августа).
Завод Nokian Tyres во Всеволожске (Ленобласть) работал с 2005 года, и в 2021-м на Россию приходилось 20% продаж марки и 80% выпуска. Производственные мощности составляют 17 млн шин в год. В последние годы весь рынок легковых шин составлял около 30–40 млн штук в год. Концерн не приостанавливал завод в РФ, но еще весной начал переориентировать выпуск продукции на площадки в других странах. Сейчас, согласно отчетности, он наращивает производство на площадках в Финляндии и США. Обесценение российских активов во втором квартале Nokian Tyres оценивала в €280,7 млн. Стоимость чистых активов шинного концерна в России и Белоруссии без учета чистого долга предварительно на конец третьего квартала составит €480,3 млн.
По словам собеседников “Ъ”, сделка содержит условие по обратному выкупу доли финнами, и Nokian заинтересована в том, чтобы завод продолжал работу.
У «Татнефти» есть опыт работы в сегменте: компания уже выпускала шины под брендом Kama Tyres, но активы попали под санкции ЕС из-за якобы их поставок для российской техники, использовавшейся в военных действиях на Украине. Компания была вынуждена продать бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу» (49% у Татарстана, другие акционеры неизвестны).
Источник “Ъ” указывает, что с учетом огромных мощностей завода во Всеволожске возможность загрузить его выглядит нереалистичной, тем более если речь идет о продолжении выпуска аналогичной продукции в условиях перебоев с поставками сырья. Он отмечает, что если у «Татнефти» нет «неочевидных» проектов для экспансии на экспорт, то сделка изначально задумывается как временная.
“Ъ” направил вопросы в компании о том, какая линейка шин будет выпускаться на заводе. Источники “Ъ” отмечают, что в рамках сделки «Татнефть» получает лишь «железо» без софта и технологий. Собеседник “Ъ”, близкий к одному из претендентов на актив, говорит, что как раз в силу невозможности работы на производстве без соответствующих IT-технологий, на которые завязано управление производством и оборудования, его цена может снизиться.
Однако другие источники “Ъ” считают выбор «Татнефти» в качестве покупателя странным, учитывая потенциальные санкционные риски из-за госучастия.
Автомобильный эксперт Владимир Беспалов полагает, что сама по себе структура акционеров не несет санкционных рисков. При этом сам актив Nokian при такой оценке и наличии опциона может быть интересен «Татнефти» при понимании объемов сбыта продукции, продолжает он: «Все-таки рынок РФ не может обеспечить существенные продажи в премиальном сегменте, где работала Nokian, но, возможно, есть понимание по другим рынкам».
Сделка еще потребует согласования с властями РФ. В ФАС сказали, что не получали ходатайство. По мнению собеседника “Ъ”, выбор «Татнефти» в качестве инвестора может быть также продиктован тем, что компании, связанной с государством, проще будет получить соответствующие согласования. Руководящий юрист BIRCH LEGAL Александр Гаврилов говорит, что вопрос расчетов по сделкам с долями и акциями достаточно чувствительный, многое зависит от задействованных банков. «С одной стороны, российское государство настаивает на сохранении денежных средств в финансовом контуре РФ или на обосновании того, что это невозможно. С другой — европейские банки могут выставлять дополнительные требования при получении существенных сумм из России. Однако сейчас это преодолимые препятствия»,— отмечает он.