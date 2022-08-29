Инвесторы меняют резину

По данным “Ъ”, производитель шин Nokian Tyres, объявивший на фоне санкций ЕС о контролируемом уходе из страны, ищет покупателей на свой завод в Ленинградской области. До начала сентября потенциальные покупатели должны предоставить обязывающие предложения. По данным “Ъ”, есть несколько претендентов на актив, в том числе структуры, близкие к «Татнефти», и бизнесмен Роман Троценко. По оценкам аналитиков, стоимость завода может составлять около €400 млн, но, учитывая ситуацию, дисконт неизбежен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Финский концерн Nokian Tyres начал искать претендентов на свой российский бизнес, рассказали источники “Ъ”. По их словам, до начала сентября Nokian собирает обязывающие предложения на покупку завода во Всеволожске Ленинградской области, который является основным активом финской компании (выпуск — 16 млн шин в год). На долю экспорта приходилось 60% от выпуска завода. Nokian приняла решение о «контролируемом» уходе из РФ на фоне санкций ЕС против России за начало боевых действий на Украине, которые, по словам главы концерна в РФ Андрея Пантюхова, сделали «невозможной дальнейшую работу в составе концерна». По словам источников “Ъ”, на завод претендуют несколько инвесторов, включая нефтяные компании и профильных игроков.

Среди интересантов они называют связанные с «Татнефтью» структуры, а также владельца AEON Романа Троценко. «Татнефть» выпускала шины под брендом Kama Tyres, но после введения санкций ЕС против шинных предприятий нефтекомпании вынуждена была продать бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу» (49% у Татарстана, другие акционеры неизвестны). Активы господина Троценко в рамках корпорации AEON включают региональные аэропорты, предприятия речного транспорта, а также производителя азотных удобрений «СДС-Азот». К шинному бизнесу он отношения не имел, однако уже несколько лет интересуется химическими активами: в 2019 году приобрел волгоградский завод «Химпром» (под проект по выпуску метанола), а в 2020 году — татарстанский «Аммоний». В «Татнефти» заявили “Ъ”, что «не комментируют слухи». Господин Троценко не ответил на вопрос “Ъ”.

В российском офисе Nokian Tyres в ответ на вопросы “Ъ” о продаже бизнеса сказали, что «согласованной или подтвержденной информации по заданным вами вопросам нет», призвав ориентироваться на последние заявления о том, что компания рассматривает различные варианты ухода из РФ.

В отличие от других производителей, Nokian работала на вторичную комплектацию автомобилей, то есть не поставляла шины на автозаводы и поэтому относительно не пострадала от их практически полной остановки весной. В Nokian заявляли, что в связи с невозможностью экспорта шин в страны ЕС после 10 июля (в связи с пятым пакетом санкций) производство на российском заводе значительно снизится. Сейчас Nokian, согласно отчетности, наращивает выпуск на площадках в Финляндии и в США. В январе—июне 73% всего производства шин Nokian для легковых автомобилей были выпущены в РФ, а в 2021 году на Россию приходилось 20% продаж марки и 80% выпуска. Обесценение российских активов во втором квартале Nokian Tyres оценивал примерно в €300 млн.

Производство шин во многом зависит от глобальных цепочек поставок, в том числе по натуральному каучуку. Так, глава Nokian в РФ Андрей Пантюхов в интервью “Ъ” рассказывал, что заменить натуральный каучук, особенно в зимних шинах, невозможно: «Поэтому мы большие объемы натурального каучука импортируем в основном из стран Юго-Восточной Азии» (см. “Ъ” от 16 декабря 2019 года). В марте в Michelin прямо указали на трудности с поставками сырья и полуфабрикатов в Россию, а в июне в Continental говорили, что «традиционно шинные производители в России зависят от иностранного сырья, поскольку в рецептуре шины присутствует около 60 различных материалов, часть из которых не производится в России». Эксперты указывали, что в России сейчас не производятся, в том числе, ускорители вулканизации (см. «Ъ-Онлайн» от 15 марта и 28 июня).

Совокупные инвестиции Nokian в завод в России до 2013 года составили более €530 млн, а с 2014 по 2021 годы — более €300 млн (более 45,5 млрд руб. за весь период), отметил глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Стоимость предприятия с учетом прав на использование бренда в России на начало 2022 года составляла не менее €400 млн, однако сейчас компания вынуждена будет предоставить дисконт, считает эксперт.

Дмитрий Козлов, Ольга Никитина