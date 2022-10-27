Томску прописали конкурсные процедуры

Законодательная дума Томской области в четверг отменила прямые выборы мэра региональной столицы. Теперь томского градоначальника будут выбирать таким же способом, как и в большинстве административных центров российских субъектов,— через конкурс. По мнению инициировавших реформу единороссов, это позволит принимать «оперативные выверенные решения» в условиях режима «базовой готовности». Эксперт не исключает, что следом прямые выборы мэров могут отменить и в других городах, например в Хабаровске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Томской области Владимир Мазур (слева) перед началом собрания

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Губернатор Томской области Владимир Мазур (слева) перед началом собрания

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Законопроект группы депутатов от «Единой России» (ЕР) был рассмотрен на сессии 27 октября сразу в двух чтениях. Он устанавливает единую процедуру избрания руководителей всех муниципалитетов региона, в том числе Томска, где ранее сохранялся институт прямых выборов. Согласно предложенным поправкам, теперь томского мэра будут избирать не граждане, а депутаты гордумы, при этом кандидатов на пост будет определять специальная комиссия, сформированная пополам из представителей губернатора и муниципальных депутатов.

В пояснительной записке говорится, что конкурсная система «повысит эффективность местного самоуправления и роль представительной ветви власти», а также сократит расходы.

Однако спикер облдумы и соавтор документа Оксана Козловская объяснила реформу иначе. По ее словам, введение в Томской области режима «базовой готовности» (см. “Ъ” от 20 октября) требует усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а для этого нужны «оперативные выверенные решения с участием всех уровней публичной власти региона». Избираемый на прямых выборах мэр, по всей видимости, обеспечить такие решения не в состоянии.

Напомним, полномочия бывшего мэра Томска Ивана Кляйна, осужденного за злоупотребление и незаконное предпринимательство, были прекращены в конце июля 2022 года. Нового градоначальника необходимо избрать в течение шести месяцев, то есть до конца января 2023 года.

Против отмены прямых выборов выступила фракция партии «Справедливая Россия — За правду». По словам ее представителя Марата Валиева, затраты на прямое волеизъявление составляют около 0,1% городского бюджета, а режим «базовой готовности», в отличие от новой нормы, носит временный характер. «Демократические выборы — это такое же великое завоевание человечества, как колесо и двигатель внутреннего сгорания»,— патетически заявил эсер.

А вот фракция КПРФ законопроект неожиданно поддержала. «Компартия и в Госдуме, и в регионе всегда отстаивала прямые выборы. Но сегодня мы находимся в совершенно другой реальности»,— пояснила коммунист Наталья Барышникова, пообещав «обязательно вернуться» к этому вопросу «в мирное время». Представители ЛДПР и «Новых людей» принимать участие в обсуждении реформы не стали.

Впрочем, единороссы, контролирующие 27 из 42 мандатов в облдуме, могли обойтись и без поддержки остальных партий.

«Все хотят иметь порядок, чтобы в городе был... Выборы — это такая мифическая…» — попытался, но не смог дать свое определение единоросс Владимир Резников. Один из соавторов законопроекта Екатерина Собканюк рассказала, что не увидела у «простого народа» желания сохранить прямые выборы. «Давайте мы поддержим нашего губернатора, который получил огромнейший вотум доверия от томичей»,— призвала она коллег. Ранее в своем Telegram-канале глава области Владимир Мазур сообщил, что в сегодняшних условиях считает выборы мэра Томска через конкурс «более предпочтительными».

При этом предложение томского депутата Госдумы от ЕР Владимира Самокиша заменить прямые выборы конкурсной процедурой только на определенный срок, до 1 января 2024 года, региональный парламент отклонил. По оценке областной администрации, поправка с указанием сроков «может оказать негативное влияние на стабильность функционирования системы местного самоуправления, что недопустимо в условиях специальной военной операции и санкционного давления недружественных стран».

В результате Томская облдума приняла законопроект сразу в двух чтениях. В первом чтении против проголосовали только четыре депутата, во втором — три. Теперь гордума Томска должна внести соответствующие изменения в устав муниципалитета. Отметим, что накануне городские депутаты из числа оппозиции попытались созвать внеочередное заседание гордумы, чтобы утвердить на нем дату следующих прямых выборов мэра, но успеха не добились из-за бюрократических проволочек.

После внесения изменений в устав Томска прямые выборы останутся лишь в шести региональных столицах — Хабаровске, Абакане, Новосибирске, Улан-Удэ, Анадыре и Якутске. Но, по мнению политолога Ростислава Туровского, в некоторых из них, например в Хабаровске, глава региона тоже может настоять на отмене прямого волеизъявления. «Случай Томска показателен, поскольку это сравнительно либеральный город. Если там все пройдет спокойно — а, скорее всего, так и будет,— то отмен прямых выборов станет больше»,— предполагает эксперт.

Валерий Лавский, Новосибирск; Андрей Прах