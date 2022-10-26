Рекламная развилка

Эксперты увидели в лоббистской борьбе, развернувшейся вокруг поправок в закон о рекламе, инструмент для выбора сценариев развития национальной экономики. Об этом говорится в докладе коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», подготовленном в рамках нового проекта «Госплан 2.0». Окончательный выбор между «Госкапитализмом в кубе» и версией «НЭП 2.0» еще не сделан, но геополитическая турбулентность и санкционные ограничения ужесточают конкурентную борьбу между стратегиями. Эту тему во вторник обсудили участники прошедшего в ТАСС круглого стола, посвященного эффективности лоббизма в условиях мобилизационной экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В опубликованном 25 октября докладе «Минченко консалтинг» рассматриваются два основных сценария развития российской экономики (не считая продолжения традиционной инерционной модели). Первый — «Госкапитализм в кубе»: усиление огосударствления экономики, ликвидация частной инициативы, регулирование цен «со всеми прелестями плановой негибкой экономики». Этот сценарий условно назван «Иран 2.0», но скорее это будет похоже на «сталинские пятилетки», признался глава холдинга Евгений Минченко. Второй сценарий — «НЭП 2.0»: стимулирование роста экономики за счет предоставления максимальной свободы бизнесу (условно — «Китай 2.0»).

Окончательный выбор между сценариями еще не сделан, и конкуренция различных подходов разворачивается прямо сейчас, в том числе в рамках конкретных лоббистских кейсов, отмечают эксперты. Наиболее показательной они считают борьбу вокруг поправок к закону о рекламе, инициаторы которых, по их оценке, действуют в рамках сценария «Иран 2.0».

Авторы доклада напоминают, что законопроект, предусматривающий создание в России единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, был принят в первом чтении в кратчайшие сроки (через неделю после внесения), невзирая на сопротивление отрасли. Его поддержала только «Единая Россия», но даже в ней не было полного единогласия. Необходимость принятия поправок их автор Артем Кирьянов (ЕР) мотивировал защитой интересов государства и желанием нивелировать последствия ограничительных мер в отношении РФ со стороны недружественных стран.

В ходе круглого стола вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков («Новые люди») обратил внимание на общий рост в последние полгода числа лоббистских законопроектов, внесенных под предлогом того, что это нужно стране в условиях спецоперации на Украине. «Таких сейчас несколько,— напомнил он.— Есть закон о добыче рыбы на Дальнем Востоке, где тоже субъекты малого и среднего предпринимательства могут лишиться (работы.— “Ъ”)... О газировке сейчас там законопроект, о сахаре… Много таких!» Депутат заявил, что его партия будет противостоять принятию рекламных поправок всеми доступными способами и это может стать хорошим поводом для консолидации оппозиционных партий по другим вопросам. «Консолидация, которая случилась, говорит о том, что в диалоге можно находить решение вопросов»,— поддержала коллегу депутат Мария Дробот (КПРФ).

Между тем, как отмечается в докладе, до сих пор неизвестна позиция по законопроекту важных и влиятельных акторов: аппарата правительства, администрации президента и ее государственно-правового управления, представителей элиты, связанных с управлением активами крупных технологических компаний, таких как «Ростелеком» и VK. Формально процесс сбора поправок к законопроекту продлен до 1 ноября, но все может затянуться. Как отмечают авторы доклада, ситуация важна не только с точки зрения судьбы конкретной отрасли, но и как модель для выбора сценариев дальнейшего развития экономики. Она обозначает ряд принципиальных вопросов, в том числе о субъектности депутатского корпуса, взявшего на себя ответственность за «судьбоносные исторические решения», и о готовности Совета федерации сыграть роль «палаты регионов». А также о том, влияет ли негативная общественная реакция на поведение законодателей и насколько значима публичная критика тех или иных инициатив.

Зампред комитета Думы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР) предположил, что наиболее вероятная судьба спорного законопроекта — остаться в «подвешенном» состоянии на долгий срок. Тем не менее этот прецедент задает опасный тренд на создание монополии в самых разных отраслях, предупредил член генсовета «Деловой России» Илья Котов: например, можно задаться целью создать единый телеканал, одну радиостанцию и единого оператора связи.

Наконец, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов задался вопросом, можно ли вообще развивать конкуренцию в условиях «мобилизации всего и вся». И сам же себе ответил, что, скорее всего, нет.

Анастасия Корня