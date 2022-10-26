Большой кабинет в военном здании

На первом рабочем совещании президента РФ с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооруженных сил после его создания стали ясны полномочия новой структуры. В условно «экономических» вопросах работы правительства, связанных с военной операцией РФ на Украине, силовой блок Белого дома, ранее подчиненный, по сути, только президенту, станет частью «гражданского» правительства, имеющего в нем большинство. В свою очередь, политическая ответственность за военные ресурсы вместе с правом на новые административные реформы ради их наличия поделена пополам между премьер-министром Михаилом Мишустиным (материальные ресурсы) и губернаторами Госсовета в лице московского мэра Сергея Собянина (людские ресурсы) — в исключительной компетенции военных остаются только военные действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Круг задач правительства, считающихся военными, с созданием координационного совета значительно расширился

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Круг задач правительства, считающихся военными, с созданием координационного совета значительно расширился

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Координационный совет при правительстве создан указом президента за №763 от 21 октября. Хотя состав этого органа власти утвержден сразу (председатель — Михаил Мишустин, члены — ключевые в указанной сфере вице-премьеры и министры, в том числе министры силового блока, руководство военных спецслужб, а также мэр Москвы Сергей Собянин и помощник президента Максим Орешкин), собственно его место в системе власти можно было описывать по-разному. Вчера после второго заседания комитета стало более очевидно, что дающий раз в неделю отчет президенту Координационный совет (вчерашнее рабочее совещание с президентом было, видимо, рядовым еженедельным заседанием совета) — это, собственно, обычное совещание правительства РФ в узком составе с участием силовых структур, но по специфическому вопросу, и из этого очень несложного наблюдения можно делать достаточно значимые предположения о том, что происходит с правительством РФ в новых обстоятельствах.

В открытой части совещания (большая часть, естественно, была закрытой, поскольку касалась, очевидно, засекреченных тем) выступали помимо президента только премьер-министр и мэр Москвы. Михаил Мишустин в основном рассказывал о том, как распределены полномочия среди членов Координационного комитета — кто и за что в нем отвечает, и из его доклада следовало, что сам по себе координационный комитет — это нечто вроде комиссии Белого дома по материальному снабжению войск РФ, участвующих в спецоперации, а также структур, которым дано указание проводить строительные (как военные, так и невоенные по целям) работы на четырех присоединенных в сентябре 2022 года к РФ территориях. «Уверен, что распределение обязанностей между членами Координационного совета позволит быстрее наладить взаимодействие на всех уровнях, чтобы вовремя доставить все, что может потребоваться нашим военнослужащим» — так резюмировал поставленные задачи премьер-министр. Из доклада Сергея Собянина следовало, что акценты работы губернаторов в большей степени связаны с обеспечением войск человеческим (мобилизационным) ресурсом, хотя «совместные действия по поддержке оборонно-промышленного комплекса, оказание содействия в развертывании дополнительных объемов по производству всего, что нужно армии» в регионах также ведутся.

Очевидно, что в этой конструкции присутствие в Координационном совете глав Минобороны, ФСБ, МЧС, СВР и Росгвардии, которые являются частью «силового блока» в Белом доме, подчиняющегося собственно президенту РФ, прямо необходимо только факультативно. Напомним, что в обычной ситуации эта часть правительства подчиняется премьер-министру только в сугубо гражданских вопросах. Однако президент в ходе совещания поставил вопрос несколько шире, объясняя, что основной задачей Координационного совета он видит не только вопросы военного снабжения, но и «обновление всех процедур, всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется "управление" в самом широком смысле этого слова». По словам президента, «это, безусловно, невозможно сделать без широкой и глубокой координации между всеми направлениями деятельности, всеми структурами, всеми министерствами, ведомствами, причем самой разной направленности: и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами РФ — именно для этого, собственной говоря, и создан Координационный совет». Одной из задач совета будет «реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом», и «это касается всей нашей работы практически по всем направлениям» — таким образом, в какой-то степени Координационный совет превращается в структуру, близкую по смыслу к «военному кабинету» в правительстве, притом что главнокомандующим является президент РФ, членом Координационного совета не являющийся.

Политический аспект происходящего нет смысла игнорировать: столь широкое определение полномочий Координационного совета, который будет собираться на свое заседание так же часто, как правительство РФ по своему обычному регламенту, означает распределение и принятие политической ответственности за итоги военной операции РФ на Украине Белым домом в обмен на неформальное изменение довольно размытых принципов автономии силового блока в правительстве на более четкое подчинение в «экономических» (как бы они ни были определены) вопросах команде премьер-министра. Принята и основная идеология команды Михаила Мишустина — главными принципами преодоления затруднений в администрировании является применение современных управленческих подходов, импортированных из деловой среды, дерегулирование, цифровизация и определение долгосрочных приоритетов. «Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению»,— подтвердил президент. Соответственно, получение (и принятие) власти, как и во всех подобных случаях, связано и с принятием ответственности — собственно военные в этой ситуации отвечают только за военные действия, тогда как ранее вся военная операция на Украине, по сути, была только их вопросом — это, собственно определяло ее термином «специальная операция» в чисто внутриполитическом смысле.

Дмитрий Бутрин