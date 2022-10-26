«Гостеху» придана концептуальность

Белый дом определился с концепцией и этапами развития единой цифровой платформы «Гостех» — новой средой для цифровизации государства. Согласно утвержденной правительством концепции и «дорожной карте» развития «Гостеха», в полном объеме эта платформа должна заработать с 2024 года — к этому времени на нее будут переведены все государственные информационные системы. Таким способом власти намерены сформировать единую экосистему для госинформсистем и сократить госрасходы на их создание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство (на фото — вице-премьер Дмитрий Чернышенко) указало пути развития госинформсистем в составе единой цифровой экосистемы «Гостеха»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Правительство (на фото — вице-премьер Дмитрий Чернышенко) указало пути развития госинформсистем в составе единой цифровой экосистемы «Гостеха»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении концепции и «дорожной карты» развития единой цифровой платформы (ЕЦП) «Гостех». Напомним, в экспериментальном режиме «Гостех» начал функционировать еще в 2020-м, через год с небольшим его применение станет для ведомств обязательным. «К 2024 году все государственные информационные системы (ГИС) будут переведены на единую цифровую платформу “Гостех”, что позволит повысить качество оказания госуслуг бизнесу и гражданам»,— сообщила пресс-служба Белого дома.

Утвержденная концепция закрепляет видение правительства в части целей и задач ЕЦП, впервые представленных ровно год назад (см. “Ъ” от 25 октября 2021 года). Ожидается, что использование «Гостеха» сократит время создания и развития государственных информационных систем за счет применения типовых решений и унификации процессов разработки программного обеспечения (ПО). Обещан клиентоцентричный и итерационный подход к разработке систем на основе архитектуры доменов, а также сокращение расходов на создание и развитие ГИС за счет повторного использования ПО.

Итерационный подход предполагает использование гибких технологий, позволяющих создавать системы очередями, оперативно вносить изменения в их функционал и быстрее выпускать новые релизы (см. подробнее “Ъ” от 17 октября). Сокращения госрасходов предполагается добиться за счет того, что каждая ГИС содержит до 80% типового функционала. Возможные суммы экономии госсредств при отмене дублирования разработок в результате появления «Гостеха», впрочем, пока не называются.

В презентации «цифрового» вице-премьера Дмитрия Чернышенко, представленной на конференции год назад, рынок госконтрактов на создание и поддержание ГИС оценивался в 460 млрд руб., а общая стоимость содержания 826 федеральных ГИС и 3303 региональных систем — в 170 млрд руб. на три года (плюс запрос на их развитие на сумму 118 млрд руб.). Концепция обещает не только ускорение и удешевление развития ГИС на платформе «Гостеха», но и переход «на качественно новый уровень их эргономичности, совместимости, надежности и защищенности».

Развитие платформы до 2024 года будет происходить в три этапа — их мероприятия отражены в «дорожной карте». Первый этап завершится уже в конце этого года, второй пройдет с 2023-го по декабрь 2024 года, третий (частично перекрывающий второй) — с 2024 по 2034 год. На первом этапе предусматривается завершить экспериментальный режим работы «Гостеха», закончить разработку методических документов и правовых актов, регламентирующих функционирование платформы. На втором этапе планируется ввести в эксплуатацию систему управления «Гостехом» и государственный маркетплейс IT-сервисов и приложений «Госмаркет», разработать типовые решения для обеспечения информационной безопасности, сформировать каталог цифровых сервисов. На это же время намечена разработка архитектуры доменов «Здравоохранение», «Образование», «Городская среда и ЖКХ», «Строительство», «Транспорт», «Спорт», «Наука», «Экология». Третий этап предполагает начало работы «Гостеха» в полном объеме и разработку архитектуры доменов иных отраслей экономики и социальной сферы.

Предполагается, что платформу «Гостеха» можно будет использовать не только для ГИС, но и для других входящих в орбиту государства информационных систем. Ее пользователями могут стать муниципалитеты, ГУПы, МУПы, госкорпорации и госкомпании, публично-правовые компании и хозяйственные общества под контролем государства или местных властей. Отмечается, что в этом случае финансирование использования вычислительных ресурсов, средств защиты информации и иных цифровых продуктов платформы возможно за счет владельцев таких систем, а также иных источников.

Венера Петрова