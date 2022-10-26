Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Гостеху» придана концептуальность

Правительство установило этапы внедрения экосистемы ГИС

Белый дом определился с концепцией и этапами развития единой цифровой платформы «Гостех» — новой средой для цифровизации государства. Согласно утвержденной правительством концепции и «дорожной карте» развития «Гостеха», в полном объеме эта платформа должна заработать с 2024 года — к этому времени на нее будут переведены все государственные информационные системы. Таким способом власти намерены сформировать единую экосистему для госинформсистем и сократить госрасходы на их создание.

Правительство (на фото — вице-премьер Дмитрий Чернышенко) указало пути развития госинформсистем в составе единой цифровой экосистемы «Гостеха»

Правительство (на фото — вице-премьер Дмитрий Чернышенко) указало пути развития госинформсистем в составе единой цифровой экосистемы «Гостеха»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Правительство (на фото — вице-премьер Дмитрий Чернышенко) указало пути развития госинформсистем в составе единой цифровой экосистемы «Гостеха»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении концепции и «дорожной карты» развития единой цифровой платформы (ЕЦП) «Гостех». Напомним, в экспериментальном режиме «Гостех» начал функционировать еще в 2020-м, через год с небольшим его применение станет для ведомств обязательным. «К 2024 году все государственные информационные системы (ГИС) будут переведены на единую цифровую платформу “Гостех”, что позволит повысить качество оказания госуслуг бизнесу и гражданам»,— сообщила пресс-служба Белого дома.

Утвержденная концепция закрепляет видение правительства в части целей и задач ЕЦП, впервые представленных ровно год назад (см. “Ъ” от 25 октября 2021 года). Ожидается, что использование «Гостеха» сократит время создания и развития государственных информационных систем за счет применения типовых решений и унификации процессов разработки программного обеспечения (ПО). Обещан клиентоцентричный и итерационный подход к разработке систем на основе архитектуры доменов, а также сокращение расходов на создание и развитие ГИС за счет повторного использования ПО.

Итерационный подход предполагает использование гибких технологий, позволяющих создавать системы очередями, оперативно вносить изменения в их функционал и быстрее выпускать новые релизы (см. подробнее “Ъ” от 17 октября). Сокращения госрасходов предполагается добиться за счет того, что каждая ГИС содержит до 80% типового функционала. Возможные суммы экономии госсредств при отмене дублирования разработок в результате появления «Гостеха», впрочем, пока не называются.

В презентации «цифрового» вице-премьера Дмитрия Чернышенко, представленной на конференции год назад, рынок госконтрактов на создание и поддержание ГИС оценивался в 460 млрд руб., а общая стоимость содержания 826 федеральных ГИС и 3303 региональных систем — в 170 млрд руб. на три года (плюс запрос на их развитие на сумму 118 млрд руб.). Концепция обещает не только ускорение и удешевление развития ГИС на платформе «Гостеха», но и переход «на качественно новый уровень их эргономичности, совместимости, надежности и защищенности».

Развитие платформы до 2024 года будет происходить в три этапа — их мероприятия отражены в «дорожной карте». Первый этап завершится уже в конце этого года, второй пройдет с 2023-го по декабрь 2024 года, третий (частично перекрывающий второй) — с 2024 по 2034 год. На первом этапе предусматривается завершить экспериментальный режим работы «Гостеха», закончить разработку методических документов и правовых актов, регламентирующих функционирование платформы. На втором этапе планируется ввести в эксплуатацию систему управления «Гостехом» и государственный маркетплейс IT-сервисов и приложений «Госмаркет», разработать типовые решения для обеспечения информационной безопасности, сформировать каталог цифровых сервисов. На это же время намечена разработка архитектуры доменов «Здравоохранение», «Образование», «Городская среда и ЖКХ», «Строительство», «Транспорт», «Спорт», «Наука», «Экология». Третий этап предполагает начало работы «Гостеха» в полном объеме и разработку архитектуры доменов иных отраслей экономики и социальной сферы.

Предполагается, что платформу «Гостеха» можно будет использовать не только для ГИС, но и для других входящих в орбиту государства информационных систем. Ее пользователями могут стать муниципалитеты, ГУПы, МУПы, госкорпорации и госкомпании, публично-правовые компании и хозяйственные общества под контролем государства или местных властей. Отмечается, что в этом случае финансирование использования вычислительных ресурсов, средств защиты информации и иных цифровых продуктов платформы возможно за счет владельцев таких систем, а также иных источников.

Венера Петрова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...