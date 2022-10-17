Итерация вместо «каскада»

Минцифры предлагает поменять классический «каскадный» подход к разработке государственных информационных систем (ГИС) на более современный итерационный. Он предполагает более гибкие технологии, позволяющие создавать системы очередями, оперативно вносить изменения в их функционал и быстрее выпускать новые релизы. Такой итерационный подход предусмотрен для создания ГИС на единой цифровой платформе «Гостех» — и это вызовет необходимость модернизации всего контура госинформсистем. Эксперты приветствуют изменения, но предупреждают о возможных сложностях, в том числе связанных с необходимостью большей свободы в механизмах госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Подготовленный Минцифры проект постановления правительства решает две задачи: утверждает положение о платформе «Гостех» как о единой экосистеме разработки ГИС и одновременно вносит поправки в постановление 2015 года, регламентирующее жизненный цикл госинформсистем. Проект предлагает итерационный подход к разработке ГИС, предусматривающий поиск наиболее эффективных решений по их созданию, а также позволяющий оперативно вносить изменения в функционал и быстрее выпускать новые релизы систем, сообщили “Ъ” в ведомстве. До сих пор для разработки ГИС использовался классический «каскадный» подход, при котором система проектируется от начала до конца, создается долго и за это время функционально может устаревать.

На сегодняшний день, по данным Минцифры, в стране насчитывается более 500 федеральных и более 2,5 тыс. региональных ГИС. Работа платформы «Гостех» в экспериментальном режиме началась в 2020 году и продлится до конца этого года. Предполагается, что с 2024 года работа госзаказчиков с этой платформой станет обязательной (см. “Ъ” от 5 сентября).

Предложенные изменения должны ускорить ввод ГИС за счет применения итерационной разработки программного обеспечения (ПО) на базе «Гостеха». По словам первого заместителя директора ФКУ «Гостех» Владимира Рахманова, «каскадная» методика, применяемая с 70-х годов, уже утратила свои преимущества. Необходимость в более гибких подходах вызвана тем, что за время создания ГИС часто меняются технологии и запросы к функциональности. Обычно заказчик видит результаты в самом конце процесса, когда менять что-то уже поздно, добавляет господин Рахманов. По его мнению, предложенные поправки откроют дорогу современным практикам в сфере государственного IT: «"Гостех" — это не только цифровая платформа, но еще и методологическая поддержка внедрения лучших практик из сферы разработки коммерческого ПО в государственный IT-сектор».

Для сокращения сроков создания ГИС Минцифры предлагает нормативно закрепить возможность делать это очередями (при условии, что они будут описаны в концепции информсистемы). При этом предусматривается возможность развивать предыдущие очереди системы при создании последующих. Предлагается разрешить ввод в эксплуатацию отдельных компонентов систем на основании протокола испытаний до издания правового акта при соблюдении условий, связанных с защитой информации.

Глава комитета по интеграции российского программного обеспечения ассоциации разработчиков «Отечественный софт», заместитель гендиректора Postgres Professional Иван Панченко поддерживает инициативу Минцифры, отмечая при этом, что к современным технологиям должны адаптироваться и механизмы госзакупок — чтобы не быть тормозом развития. Заместитель директора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский отмечает, что итерационный подход способен принести «превосходные результаты», но он крайне требователен к условиям своей реализации. Опыт его применения в коммерческом секторе говорит о необходимости соблюдения ряда условий. Во-первых, требуется высокоорганизованная корпоративная культура — в процессы трансформации должны быть погружены все уровни управления, от топ-менеджеров до джуниор-разработчиков. Во-вторых, необходима готовность к оперативному согласованию и взаимодействию не только у блока разработки, но и у всей цепочки продвижения нового функционала. В-третьих, нормативно-правовая среда в сфере госзакупок должна допускать гораздо большую гибкость и свободу заказчика в сравнении с установленной законом о госзакупках (44-ФЗ).

Венера Петрова