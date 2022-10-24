Незападный прогноз для мира

В понедельник, 24 октября, в Подмосковье откроется ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». В ближайшие четыре дня 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны будут обсуждать «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» — именно так обозначили главную тему встречи ее организаторы. “Ъ” заранее ознакомился с аналитическим докладом «Валдая», который будет сегодня представлен участникам встречи и призван задать тон их дискуссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мир без сверхдержав»

На фоне российской военной операции на Украине и связанной с этим жесткой конфронтации между Россией и Западом на заседание «Валдая» в этом году не приедут многие американские и европейские эксперты, ранее регулярно участвовавшие в мероприятиях клуба. Несколько из них в беседе с “Ъ” сказали, что не хотят каким-либо образом ассоциироваться с близкой к Кремлю структурой, тем более что часть заседаний проходит открыто и транслируется российскими СМИ.

20 октября так называемая Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-советник президента США по вопросам нацбезопасности, бывший посол США в РФ Майкл Макфол, выпустила рекомендации по расширению списка санкций в отношении российских физических лиц, включив в него и ряд ведущих экспертов «Валдая».

Некоторые западные политологи в дополнение к моральным и имиджевым соображениям в беседе с “Ъ” признались, что опасаются за свою безопасность и в целом исключают для себя поездки в Россию в ближайшее время (Госдепартамент США, напомним, рекомендует американцам воздержаться от посещения России).

Пустых мест на конференции «Валдая» в «Империал Парк Отель & SPA» (поселение Первомайское, деревня Рогозинино), однако, не будет: организаторы просто позвали больше делегатов из Азии, с Ближнего Востока, из Латинской Америки, Африки и СНГ.

В рамках заседания запланированы встречи участников с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и помощником президента Максимом Орешкиным. На одной из сессий выступит губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Выступление президента РФ Владимира Путина запланировано на 27 октября.

На открытии мероприятия будет по традиции представлен ежегодный аналитический доклад экспертов клуба. На этот раз он озаглавлен «Мир без сверхдержав». Составители документа (Олег Барабанов, Тимофей Бордачев, Ярослав Лисоволик, Федор Лукьянов, Андрей Сушенцов и Иван Тимофеев) в начале отмечают, что прогнозы, сделанные ими в предыдущие годы, во многом сбылись. Это действительно так: с 2018 года их доклады становились все более мрачными и пессимистичными (с лейтмотивом, что «миропорядок осыпается»). И хотя в прошлогоднем обзоре о вероятности масштабного военного конфликта в Европе не сказано, ситуация на Украине названа «взрывоопасной».

В докладе этого года непосредственно о вводе российских войск на Украину говорится меньше, чем можно было ожидать.

Авторы сочли, что это «предмет отдельной работы». И хотя предсказывать исход этого конфликта они тоже не стали, некоторые выводы эксперты уже сделали: «Происходящее — не просто региональный конфликт и даже не спор, кто из основных действующих лиц займет более высокое место в международной иерархии. Речь о том, сохранится ли сама эта иерархия в привычном для нас виде, и если да, то как она может быть устроена».

Из обзора следует, что по масштабу последствий конфликт вокруг Украины вполне сравним с коронавирусной инфекцией: «Пандемия доказала, что глобализация, как ее понимали с 1980-х годов, вполне обратима. Разразившийся в 2022 году военно-политический кризис в Европе, чрезвычайно опасный и малопредсказуемый рецидив соперничества крупнейших держав, затронул большую часть мира и подвел черту под моделью отношений, в основе которой лежало представление о взаимозависимости как о благе».

Характер событий 2022 года в работе назван «почти революционным». «Россия стала первой крупной державой, которая, руководствуясь собственными представлениями о безопасности и справедливости, решила отказаться от благ "глобального мира", создаваемых единственной сверхдержавой — США. Выгоды, из них извлекаемые, были расценены Кремлем как слишком рискованные — политико-экономическая интеграция в систему всеобщей взаимозависимости накладывает избыточные ограничения на свободу действий государства»,— поясняют свою мысль авторы доклада.

«Холодный мир»

Их прогноз на будущее и тревожный, и успокаивающий одновременно. С одной стороны, ничего хорошего они не ожидают: «Предстоящий исторический период будет сопровождаться конфликтами и, весьма вероятно, военными столкновениями, неизбежными в процессе формирования нового международного порядка». С другой стороны, в докладе нигде не сказано, что грядет ядерный апокалипсис, что уже придает оптимизма.Напомним, нынешнюю жесткую конфронтацию между Россией и США вокруг Украины в последнее время все чаще сравнивают с Карибским кризисом 1962 года, поставившим мир на грань ядерной войны. О том, что сегодняшнее противостояние может привести к «ядерному Армагеддону», говорят и официальные лица, включая президента США Джо Байдена (см. “Ъ” от 13 октября).

Авторы же «Валдайского клуба» хотя и отмечают, что «по крайней мере на этапе, ближайшем после острой фазы кризиса, система безопасности в Европе и в мире будет базироваться на взаимной враждебности», но в то же время добавляют, что вести себя напористо провоцирующее стороны не будут.

«С одной стороны, новая обстановка повлечет рост военных расходов европейских государств и изменение географии передового базирования сил и средств НАТО. Они станут ближе к российским границам,— говорится в докладе.— С другой — должна вернуться и повышенная ответственность за применение этих сил и средств. Любой инцидент способен воспламенить кризис, который идет вразрез с жизненно важными интересами государств Европы». Результатом работы системы сдержек и противовесов, по мнению экспертов, вероятно, станет «холодный мир» — «лучший из возможных на сегодня».

Термин «мирное сосуществование» слишком привязан к определенной исторической эпохе, чтобы точно отражать современность, однако, по прогнозу экспертов «Валдая», в целом нас ожидает нечто подобное. «Это, однако, не оптимальный, а вынужденный и весьма неустойчивый тип организации мирового общежития. Точнее, необходимая предпосылка для того, чтобы на основе осмотрительности и взаимной сдержанности начать выработку новой системы отношений»,— уточняют они.

Эта новая система, как полагают авторы доклада, не предусматривает существования «сверхдержав».

«Международная система после Второй мировой войны, наиболее привычная для большинства в силу своей относительной простоты, предусматривала наличие специфического феномена — сверхдержав. Особенностью мира, в котором главенствовали сверхдержавы, была способность крайне ограниченного круга особо мощных государств напрямую или опосредованно — через институты, правила и деньги — контролировать остальных и устанавливать базовые нормы их поведения»,— напоминают эксперты, добавляя, что на протяжении холодной войны в таком качестве выступали Соединенные Штаты и Советский Союз.

После самороспуска СССР монопольное положение единственной сверхдержавы, как отмечается в докладе, заняли США, однако за последние 30 лет они по ряду причин стали постепенно утрачивать свои лидерские позиции, и теперь о гегемонии говорить уже не приходится.

Власти США с таким диагнозом вряд ли бы согласились. На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления в Стэнфордском университете, наоборот, заявил, что США от своей лидерской роли отказываться не намерены. «С нашей точки зрения, сейчас идет соревнование за форму того, что будет в следующем за холодной войной периоде, чьи ценности будут отражены. У нас простой выбор, и это стало очевидно после Второй мировой войны, что мир сам себя не организует,— отметил он.— Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух: либо ее занимает кто-то другой, возможно Китай, и не в том ключе, который совпадает с нашими интересами и ценностями, либо, того не лучше, никто не занимает, тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие».

Авторы «Валдайского клуба» тем не менее настаивают на том, что «Соединенные Штаты утрачивают статус сверхдержавы», в то время как самостоятельных игроков в мире становится все больше.

В одном будущая система может, однако, по их мнению, быть похожа на сверхдержавную модель, как она была задумана: «Основную роль должна играть не военная сила, даже если общая военно-политическая напряженность в мире на переходном этапе возрастет». «Военные конфликты, включая тот, который сейчас полыхает в Европе,— не признак построения нового порядка, а продукт дисфункции того, что существовал до сих пор. И хотя исправление перекосов мирового развития, как мы видим, может вести к применению военной силы, как таковая она не является и не должна являться решающим фактором в перспективе»,— убеждены эксперты.

Заключительные строки доклада можно назвать даже обнадеживающими. «Демократизация международной среды требует соответствующей реакции — не подавления, а гармонизации интересов, уважения плюрализма мнений и оценок. Иерархия уступает место распределенному взаимодействию. Миру без сверхдержав потребуется система саморегулирования. А саморегулирование предполагает гораздо более высокую свободу действий, но и ответственность за них,— напоминают эксперты и добавляют: — Тогда от стадии окончательного осыпания мы в конце концов перейдем к следующему этапу — созидания».

Елена Черненко