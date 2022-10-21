Демократов лишают военной помощи

В Республиканской партии США наметился серьезный раскол. Противоречия связаны с вопросом о том, в каких масштабах стоит оказывать Украине военную помощь. При этом у республиканцев есть все шансы на то, чтобы по итогам выборов 8 ноября вернуть контроль над Конгрессом. Администрация Джо Байдена, по данным американских СМИ, уже начала анализировать возможные варианты, которые позволили бы продолжить оказывать Киеву военную помощь «до победного». Среди идей демократов — добиться принятия крупного пакета финансирования до выборов, заняться созданием альянса с наиболее лояльными республиканцами либо переложить часть поддержки на партнеров по НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

О том, что среди республиканцев возникли серьезные разногласия по помощи Украине, стало понятно после скандального интервью их лидера в Палате представителей Кевина Маккарти изданию Punchbowl News. Политик отметил, что американскую экономику ждет рецессия и граждане страны «не собираются выписывать пустой чек без указания суммы на помощь Украине». Так республиканец дал понять, что как минимум столь же легко документы по финансовой помощи Украине через Конгресс больше проходить не будут.

Этот комментарий четко дает понять, что республиканцы в вопросе помощи Украине все больше разделяются на два лагеря.

Первый представляет господин Маккарти, который сомневается в необходимости продолжения многомиллиардных вливаний в Украину. Второй лагерь возглавляет лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, который по-прежнему практически безоговорочно поддерживает оказание Киеву дополнительной помощи.

Идеологически риторика Кевина Маккарти больше тяготеет к позиции экс-президента Дональда Трампа, который совсем недавно призывал Киев и Москву к прямым переговорам и говорил об опасности провоцирования дальнейшей эскалации конфликта с ядерной державой. Другой же лагерь считает эти призывы скорее проявлением слабости. По замечанию издания Politico, соратники господина Макконнелла полагают: если поток денег Киеву прекратится, Россия одержит победу на поле боя и это станет серьезным геополитическим провалом для США.

Именно поэтому в мае господин Макконнелл лично посетил Украину, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи он выразил надежду на то, что «немногие члены Республиканской партии захотят политизировать этот вопрос». И напомнил, что пакет помощи Украине на $40 млрд прошел через Палату представителей в том числе и благодаря поддержке многих республиканцев.

Позиция Митча Макконнелла близка и потенциальному кандидату в президенты от республиканцев, бывшему вице-президенту при Дональде Трампе Майку Пенсу.

Выступая недавно в Вашингтоне на дискуссионной площадке консервативного толка Heritage Foundation, он обрушился с критикой на некоторых своих однопартийцев заявив: США «должны продолжать обеспечивать Украину ресурсами для самообороны». Так же считает и бывший госсекретарь Майк Помпео.

Сам же Митч Макконнелл хранит на сей счет молчание. По мнению The Hill, такая осторожность связана с тем, что до выборов в Конгресс остается менее месяца и ему нужна поддержка «республиканцев по всему спектру». Хотя самому Митчу Макконнеллу в Сенат в этом году переизбираться не нужно, очевидно, что так он хочет поддержать однопартийцев в верхней палате. Тем более что для возвращения контроля над ней республиканцам нужно всего одно дополнительное кресло.

Между тем источник The Hill в Сенате считает, что в новом Конгрессе между двумя лидерами Республиканской партии, очевидно, «будет значительная напряженность, потому что Макконнелл определенно не собирается уклоняться от продолжения поддержки Украины».

В целом недовольство тратами на Украину в американском Конгрессе не новость.

Хотя проект бюджетных вливаний в Украину в размере $40 млрд действительно поддержали многие республиканцы в Палате представителей, 57 законодателей от этой партии все же высказались против.

И по мере того, как американская экономика будет входить в рецессию, таковых будет становиться все больше. Politico, в частности, ссылается на опрос от компании Pew Research, который показал: треть республиканцев полагает, что США слишком активно поддерживают Украину. Это на девять процентных пунктов больше, чем в начале украинского конфликта.

Уже сейчас немало конгрессменов-консерваторов, следуя изменениям общественного мнения, все больше начинают призывать к экономии. Например, член Палаты представителей Чип Рой охарактеризовал позицию Кевина Маккарти как «более ответственную». Другой член Палаты представителей, республиканец Келли Армстронг указал в интервью Axios, что Украина сейчас не самый главный приоритет для граждан США. «Люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за электричество, коммунальные услуги. Если вы живете в приграничном регионе и вокруг мигранты и фентанил (опиоидный анальгетик.— “Ъ”), Украина — это последнее, о чем вы думаете»,— отметил он.

Украинские власти развернувшиеся дискуссии, мягко говоря, не радуют. Глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил в среду изданию Financial Times, что в Киеве «были шокированы» заявлениями Кевина Маккарти. Тем более что во время недавнего визита господина Арахамии в Вашингтон американский законодатель, по словам его украинского коллеги, заверял: «Двухпартийная поддержка Украины останется главным приоритетом».

В Белом доме, по данным Politico, пока не считают ситуацию критической, но уже подготовились к моменту, когда Конгресс «может перекрыть кран финансирования». По данным издания, состоялись даже предварительные обсуждения насчет возможности провести через Конгресс максимально большой (то есть «с запасом») объем финпомощи во время нынешней сессии (ее еще в США называют «сессией хромой утки», когда никто из законодателей не предпринимает каких-либо агрессивных шагов, опасаясь навредить избирательному процессу). Politico упоминает и другой вариант того, как, возможно, будет действовать администрация — вести переговоры с симпатизирующими Украине представителями республиканцев, работая над формированием в этой партии противоборствующих лагерей.

Кроме того, Вашингтон будет пытаться переложить часть расходов на Украину на других партнеров по НАТО.

Такой вывод можно сделать из комментария вероятного главы комитета по иностранным делам в Палате представителей (в случае победы там республиканцев) Майкла Маккола. Он заявил агентству Bloomberg, что республиканцы по-прежнему поддерживают оказание помощи Украине, но хотят большего контроля и более активного участия в этом процессе международных партнеров.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с “Ъ” заявил: безусловно, на риторику республиканцев оказывает влияние изменение общественного мнения в США. Эксперт обратил внимание на то, что Митч Макконнелл в этом году не переизбирается и, следовательно, может себе позволить придерживаться не слишком популярной позиции. А вот Кевин Маккарти участвует в выборах и поэтому, как добавил собеседник “Ъ”, «должен держать нос по ветру».

При этом Эдуард Лозанский обратил внимание на то, что сложившаяся ситуация «противоречит устоявшейся традиции американской политики, согласно которой республиканцы обычно настроены более воинственно». «Возможно, это связано с относительно новым фактором Трампа, который, в отличие от многих своих предшественников в Белом доме, не развязал ни одной войны. Более того, он открыто предлагает себя в качестве посредника для урегулирования конфликта на Украине, что, безусловно, влияет на позицию многих его однопартийцев»,— заявил собеседник “Ъ”. И добавил: учитывая все упомянутые факторы, в случае победы республиканцев на ноябрьских выборах «число "диссидентов" (выступающих за пересмотр объема военной помощи Украине.— “Ъ”) может значительно возрасти».

Екатерина Мур, Вашингтон