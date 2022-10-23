Истребитель спикировал в частный сектор

В Иркутске во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ, произведенный на местном авиазаводе. Истребитель упал на двухэтажный жилой дом, в котором по счастливой случайности в тот момент никого не было. Оба пилота погибли. На месте крушения начался пожар, который удалось потушить через несколько часов. На некоторое время около полутора сотен домов оказались без электричества. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По одной из версий, во время полета могло отказать кислородное оборудование Су. Это второй за минувшую неделю случай, когда военный самолет упал на жилой сектор, ранее ЧП случилось в Ейске Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Падение Су-30 привело к разрушению дома и гибели летчиков

Фото: Евгений Михайлов, Коммерсантъ Падение Су-30 привело к разрушению дома и гибели летчиков

Фото: Евгений Михайлов, Коммерсантъ

Крушение истребителя Су-30 произошло около 17:30 по местному времени (12:30 по московскому). Почти сразу же в интернете и соцсетях появились видеозаписи падения истребителя и последовавшего за ним взрыва. На кадрах, снятых очевидцами, заметно, что самолет упал на землю практически вертикально в неуправляемом состоянии. Через некоторое время факт авиационного происшествия подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории Су. Выехал на место. Все подразделения уже здесь. Площадь пожара — около 200 кв. м. Информации о пострадавших пока нет»,— написал он в своем Telegram-канале в 18:40. Он же сообщил о гибели обоих пилотов.

Следом за главой региона пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области уточнила, что крушение произошло «во время испытательного полета». «Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется»,— заявили в ведомстве. Вскоре выяснилось, что самолет рухнул на дом №4 во 2-м Советском переулке.

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С места происшествия глава региона проинформировал, что из жителей Иркутска никто не пострадал. По счастливой случайности проживавшие в доме две семьи в момент ЧП дома отсутствовали.

Место падения находится в Ленинском районе Иркутска — одном из самых удаленных от центра города. В этом же районе расположены корпуса и взлетно-посадочная полоса Иркутского авиационного завода, где производится Су-30. Сектор жилой застройки, на который упал истребитель, находится в непосредственной близости от жилых кварталов, застроенных пятиэтажными многоквартирными домами.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»), в состав которой входит авиазавод, причины крушения пока не комментируют. «Сегодня в Иркутске ориентировочно в 17:30 во время приемо-сдаточного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ.

Самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. Экипаж погиб.

Для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов. Степень ущерба на земле устанавливается. Мы находимся во взаимодействии с чрезвычайными службами»,— заявил “Ъ” представитель корпорации в воскресенье.

Открытое горение на месте падения пожарные ликвидировали ориентировочно в 19:30 по местному времени. Распространение огня на другие здания удалось предотвратить.

В настоящее время ведется разбор завалов. Из-за происшествия на некоторое время около 150 частных домов в районе оставались обесточенными, но подача электричества вечером была восстановлена.

Мэр Иркутска Руслан Болотов с 20:00 ввел на территории Ленинского округа режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Градоначальник также сообщил, что пяти жителям разрушенного дома предложено временное размещение. Региональные власти также сообщили о готовности рассмотреть вопрос «выплат по утрате имущества».

Тем временем следственными органами СКР по факту падения в Иркутской области самолета Су-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытательный полет без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). «На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Председатель СК России направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании»,— сообщили в ведомстве.

Версии произошедшего пока официально не называются. По некоторым данным, причиной ЧП могли быть неисправность кислородного оборудования самолета или его разгерметизация: на различных ресурсах появились сообщения, о том, что упавший с высоты в несколько километров истребитель якобы находился в воздухе «лишних» 20 минут, в течение которых экипаж не выходил на связь. Какое-то время пилоты якобы могли находиться без сознания. Впрочем, чтобы проверить эту и другие версии, придется провести техническую экспертизу фрагментов истребителя.

Отметим, что это второй случай падения военных самолетов на жилые дома за неделю.

17 октября в Ейске бомбардировщик Су-34 при падении задел девятиэтажный дом и рухнул рядом. Погибли 15 человек, 26 пострадали. Пилоты успели катапультироваться.

Влад Никифоров, Иркутск; Айгуль Абдуллина