Ейск попал под бомбардировщик

Правоохранительные органы приступили к расследованию причин катастрофы бомбардировщика Су-34, рухнувшего у девятиэтажного жилого дома в Ейске Краснодарского края. По предварительным данным, самолет упал из-за возгорания двигателя во время взлета. Оба пилота успели катапультироваться. В результате ЧП девятиэтажка загорелась. Пожар тушили несколько часов, из здания успели эвакуировать несколько сотен человек, число жертв уточнялось до позднего вечера, на тот момент речь шла о четырех погибших и двух с половиной десятках серьезно пострадавших. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать жильцам дома всю необходимую помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Падение Су-34 привело к пожару в девятиэтажке Фото: Kooperativ Telegram Channel / AP Падение Су-34 привело к пожару в девятиэтажке Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Падение Су-34 привело к пожару в девятиэтажке Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Падение Су-34 привело к пожару в девятиэтажке Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Падение Су-34 привело к пожару в девятиэтажке Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Падение Су-34 привело к пожару в девятиэтажке Фото: Kooperativ Telegram Channel / AP Падение Су-34 привело к пожару в девятиэтажке Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Падение Су-34 привело к пожару в девятиэтажке Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Падение Су-34 привело к пожару в девятиэтажке Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Падение Су-34 привело к пожару в девятиэтажке Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото

Первые сообщения о катастрофе бомбардировщика Су-34 появились примерно в 18:30. Почти сразу же очевидцы происшедшего выложили видеозаписи происходящего в интернете. Вскоре факт ЧП подтвердили в Минобороны. При этом в военном ведомстве сообщили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, пилоты успели сообщить об отказе двигателя, оба катапультировались и остались живы. Стоить отметить, что военный аэродром находится рядом с городом: от торца взлетно-посадочной полосы (ВПП) до жилых домов всего 4 км. Еще в советские времена в зоне глиссады аэродрома находились совхозные сады и частные домики на побережье. Однако затем этот район был застроен.

На размещенных в интернете и соцсетях записях видно, что перед падением бомбардировщик начал терять высоту и, видимо, командиру экипажа не удалось развернуть его в сторону от домов.

Затем на фоне самолета стали заметны вспышки. Один из летчиков, к которому быстро подбежали местные жители, сказал, что с ним все нормально. На вопрос: «Сбили?» — он ответил: «Нет».

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При падении взорвались полные баки с горючим бомбардировщика, и огонь быстро охватил девятиэтажный дом (улица Коммунистическая, 20/1). К месту событий сразу же стали приезжать пожарные расчеты и машины скорой помощи. Спасатели приступили к экстренной эвакуации жильцов, многие к этому моменту уже покинули свое жилье. Всего было эвакуировано более 350 человек. Тем временем на месте происшествия долгое время были слышны взрывы, видимо, детонировали 30-миллиметровые снаряды от пушки Су-34.

Общая площадь пожара составила, по данным регионального МЧС, 2 тыс. кв. м. Около 20:30 краевой оперативный штаб сообщил, что пожар в доме локализован, остатки самолета потушены, эвакуация жителей соседних домов не понадобилась.

На тот момент было установлено, что в результате ЧП четыре человека погибли, 25 получили травмы и ожоги и были госпитализированы. Причем восемь человек находились в крайне тяжелом состоянии.

Как заявили спасатели, еще шесть человек из числа жильцов дома после пожара не выходили на связь. Впрочем, точное количество жертв можно будет установить только после окончательной ликвидации пожара и осмотра всех квартир. Медики готовы к приему большого количества пострадавших — в Ейск прибыли специалисты ожогового отделения из Краснодарской краевой больницы, в Ейской ЦРБ развернуто более ста коек для тяжелых пострадавших и пациентов средней тяжести.

Президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим.

Тем временем прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения самолета в Ейске, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело. «Главным военным следственным управлением СКР по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело»,— сообщили в ведомстве, добавив, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства.

Это не первый инцидент с Су-34. 4 июня 2015 года на военном аэродроме Бутурлиновка (Воронежская область) фронтовой бомбардировщик Су-34, выполнявший тренировочный полет, при посадке выкатился за пределы ВПП, опрокинулся и получил повреждения. Экипаж не пострадал. У самолета не сработала тормозная парашютная система и лопнуло колесо. 31 июля 2018 года на военном аэродроме Хурба (Хабаровский край) бомбардировщик при посадке выкатился на 500 м за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно повреждений не получило, пострадавших не было. Причиной аварии был отказ тормозного парашюта. 18 января 2019 года при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования столкнулись два Су-34. Все четыре летчика из двух экипажей катапультировались, но трое из них погибли. СКР квалифицировал столкновение в воздухе как нарушение правил полетов. А 21 октября 2020 года в Хабаровском крае потерпел аварию Су-34, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. По информации пресс-службы Восточного военного округа, оба летчика успешно катапультировались и не пострадали, на земле также разрушений не было.

Анна Перова, Краснодар; Александр Александров