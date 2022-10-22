Вопрос только в сроках

Несмотря на введенное военное положение и, следовательно, запрет на проведение выборов, российские парламентские партии по-прежнему планируют открывать свои региональные отделения на новых территориях. «Единая Россия» в конце недели уже провела общие собрания своих членов в Донецкой и Луганской народных республиках. Их коллеги по парламенту пока затрудняются назвать точные даты аналогичных мероприятий, но не отказываются от намерения их провести. Эксперты считают, что, хотя из-за военного положения деятельность партий в новых российских субъектах и будет ограничена, в ней по-прежнему есть смысл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, глава администрации Мариуполя Константин Иващенко и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, глава администрации Мариуполя Константин Иващенко и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

21 октября «Единая Россия» (ЕР) провела в Луганской народной республике общее собрание своих членов для создания своего регионального отделения, сообщила партия в своем официальном телеграм-канале. Секретарем партийной ячейки стал председатель народного совета республики Денис Мирошниченко. «В ЛНР уже более 22 тыс. человек вступили в наши ряды»,— заявил в ходе мероприятия секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. ЕР также заявила о проведении накануне такого же мероприятия на территории Донецкой народной республики (ДНР). Секретарем партийного отделения там стал глава региона Денис Пушилин, главой исполкома — экс-заместитель секретаря крымского отделения ЕР Евгений Маслов. В ДНР, по словам господина Турчака, заявления о вхождении в партию подали 43 тыс. человек. По словам источника “Ъ” в «Единой России», ее отделения в Херсонской и Запорожской областях будут открыты чуть позднее — вряд ли раньше, чем через две недели.

Напомним, что 19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение во всех четырех новых российских регионах. Ранее планировалось, что 10 сентября будущего года граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей изберут депутатов своих заксобраний. Но на территориях, где введено военное положение, согласно закону, выборы не проводятся. Однако представители парламентской оппозиции не отказываются от планов создания там своих отделений, хотя и затрудняются обозначить сроки учредительных мероприятий в новых регионах.

Так, глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко, только что вернувшийся из Запорожской области, заявил “Ъ”, что формат продолжения этой деятельности будет определен после консультаций с руководством партии. «В силу той ситуации, которая сейчас сложилась в этих областях, там не должно быть самодеятельности… Но я думаю, мы будем проводить эту работу в дальнейшем. Там очень хороший актив, очень хорошие настроения, и там всегда была крепкая поддержка Компартии». Господин Ющенко также добавил, что КПРФ давно занимается гуманитарной деятельностью в Донбассе, отправляет гуманитарные конвои, но «необходимо расширить свою деятельность, в том числе необходимы структуры, которые там будут работать».

Курирующий в «Справедливой России — За правду» (СРЗП) новые регионы сенатор Сергей Безденежных заявил “Ъ”, что партия не отказывается от планов открыть там отделения, но пока не может определиться с вопросом, когда это лучше сделать. «Выбираем время максимально безопасное для людей с территорий. Введение военного положения, безусловно, вносит свои коррективы, но важно понимать, что фактически в таком состоянии ДНР и ЛНР прибывают уже восемь лет, а Херсонская и Запорожская области — с 24 февраля. Жизнь при этом не останавливается, в том числе и политическая»,— заявил политик. По его словам, партия пока прорабатывает «конфигурацию» руководящих органов будущих партийных отделений. В условиях военного положения СРЗП в первую очередь сосредоточится на гуманитарной миссии, работе с обращениями граждан, а также будет развивать проекты, направленные на интеграцию территорий.

В пресс-службе ЛДПР “Ъ” пояснили, что закон о военном положении в нынешнем виде не накладывает каких-то ограничений на работу партии, поэтому проведение региональных конференций на новых территориях — это вопрос времени. «Прифронтовые условия» дают о себе знать, поэтому для партии первичны именно процессы помощи местным жителям: гуманитарная помощь, поставки нужных вещей и материалов, юридическая помощь беженцам. В Запорожье и Донецке ситуация в плане организации работы региональных отделений продвинулась дальше, но и в Луганске, и в Херсонской области работа ведется, отметили в пресс-службе партии.

Источник “Ъ” в «Новых людях», в свою очередь, отмечает, что там тоже не отказываются от планов открытия региональных отделений.

С учетом того, что выборы могут быть назначены через три месяца после снятия военного положения, а предсказать, когда именно его снимут, сейчас невозможно, открывать региональные отделения федеральных политических партий вполне разумный ход, считает политконсультант, бывший сотрудник администрации президента Мария Сергеева. Закон о военном положении, по ее мнению, лишь «сужает» поле их деятельности. «Участие в выборах не является единственной функцией региональных отделений партий: они могут набирать сторонников и членов региональных отделений партии, проводить мероприятия, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в выработке решений органов госвласти и местного самоуправления — например, входить в общественные советы. Другими словами — создавать почву для дальнейшего участия в выборах после отмены военного положения»,— объясняет эксперт.

Политолог Алексей Макаркин отмечает, что главный смысл политических партий — это участие в выборах, что для новых территорий неактуально. Тем не менее для открытия там своих отделений у них есть резоны. «Этим они показывают, что по-прежнему находятся в патриотическом консенсусе: партии подчеркивают, что они поддерживают общую линию власти». При этом, по мнению господина Макаркина, потребность в партиях в новых регионах есть, так как для населения там актуален запрос на людей, которые могут решать их проблемы. «Поэтому там есть потребность в как можно большем количестве структур, куда можно обратиться. Представители федеральных партий, у которых есть начальник в Москве, выглядят для людей как фигуры, которые могут им помочь с решением проблем»,— заключает политолог.

«Лучше заранее все иметь наготове. Чтобы когда и если, если и когда»,— объясняет смысл создания региональных отделений в условиях запрета выборов источник “Ъ” в одной из партий парламентской оппозиции.

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова