Долгом это не кончится

Банк России констатировал снижение долговой нагрузки на домохозяйства во втором квартале 2022 года впервые за семь лет. Основную роль сыграло снижение задолженности по необеспеченным потребительским кредитам, это падение перевесило даже фактор роста числа заемщиков по кредитным картам и задолженности по ипотечным кредитам. Впрочем, эксперты обращают внимание на то, что снижение долговой нагрузки происходит не благодаря росту доходов, а из-за падения потребления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Бюро кредитных историй (БКИ), сокращение задолженности по необеспеченным потребительским кредитам привело к уменьшению долговой нагрузки домохозяйств впервые за семь лет. Такие данные приводит ЦБ в обзоре «Анализа тенденций в сегменте розничного кредитования…» за первое полугодие 2022 года (.pdf). Если по состоянию на 1 января и на 1 апреля на платежи по всем кредитам направлялось 11,6% располагаемых доходов населения, то на 1 июля их доля сократилась до 11,4%. Снижение произошло даже на фоне повышенного спроса в этот период на кредитные карты (число заемщиков выросло с 8,3 млн до 8,7 млн человек) и резкого роста выдачи ипотечных кредитов (более чем на треть по сравнению со вторым кварталом прошлого года).

Одновременно регулятор обнаружил позитивный эффект — по итогам второго квартала 2022 года доля ипотечных кредитов, по которым заемщики оценочно могли использовать потребительский кредит для первоначального взноса, снизилась с 6,1% до 3,9%.

В результате из-за ужесточения условий выдачи и падения спроса на необеспеченные потребительские кредиты общее количество банковских заемщиков за второй квартал этого года уменьшилось с 42,4 млн до 42,1 млн.

Однако эксперты не считают эту статистику оптимистичной. Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина указывает, что в текущих обстоятельствах снижение закредитованности населения нельзя считать однозначно позитивным фактором, поскольку оно вызвано не ростом доходов, а сокращением потребления и экономией, а также более осторожным подходом к кредитным обязательствам на фоне нестабильной обстановки.

С другой стороны, сами банки неохотно выдавали необеспеченные потребительские кредиты. Во втором квартале все ждали серьезного кризиса: роста безработицы, банкротств и тому подобного, поясняет главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Однако, по его словам, ничего из этого не случилось, более того, стало понятно, что безработица не растет, падение реальных располагаемых доходов населения не такое страшное, а инфляция начала падать. В итоге банки стали возвращаться к прежним стандартам кредитования. В третьем квартале, как отметил Михаил Матовников, был хороший рост кредитования (см. “Ъ” от 13 сентября), но в четвертом квартале темпы роста замедлятся, хотя «портфель кредитов вряд ли будет снижаться, как во втором квартале, для этого требуется очень резкое падение выдач». Но это пока, по его словам, представляется маловероятным.

Большинство экспертов предполагают, что долговая нагрузка может до конца года не показать рост. Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин отмечает, что ее динамика до конца года будет определяться степенью жесткости риск-политик банков.

«На фоне частичной мобилизации ряд банков достаточно оперативно ужесточили риск-политики, а учитывая возросший уровень неопределенности, до конца года маловероятно какое-то значимое их смягчение и рост уровня одобрения»,— говорит он. Население же, по его словам, может в текущих условиях несколько замедлить потребительскую активность, что, в свою очередь, приведет к стабилизации либо дальнейшему снижению долговой нагрузки. Независимый банковский эксперт Ольга Ульянова пока не видит предпосылок и для значительного снижения долговой нагрузки населения. «Аппетит к новым кредитам будет весьма умеренным как у банков, так и у заемщиков, но и располагаемые доходы будут снижаться»,— говорит она. Одновременно Ольга Ульянова отмечает, что ставки как по потребительским кредитам, так и по ипотеке остаются относительно высокими.

При этом неопределенность с занятостью населения, по мнению экспертов, не дает оснований для позитивных прогнозов по уровню располагаемых доходов. Основываясь на этом факторе и ряде других, финансовый эксперт Надежда Громова считает, что ситуация с долговой нагрузкой в четвертом квартале не улучшится. Этому будет способствовать и политика регулятора. «Банк России должен бороться с инфляцией и, скорее всего, оставит ключевую ставку на прежнем уровне или даже поднимет ее, а этот фактор никак не понизит стоимость новых кредитов, а возможно, что даже увеличит, что создаст дополнительные риски для физлиц, которые занимают на кассовый разрыв»,— говорит она.

Традиционно потребители проявляют повышенную кредитную активность именно в четвертом квартале, отметили в ВТБ. Однако в банке не прогнозируют значительных изменений долговой нагрузки заемщиков, поскольку многие кредитные организации осторожно подходят к оценке клиентов. В других опрошенных “Ъ” крупных банках воздержались от прогнозов.

Максим Буйлов, Ольга Шерункова