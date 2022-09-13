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Коммерсантъ FM
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Заемщики кредиточно активизировались

Рынок кредитных карт вернулся к росту

Россияне в августе увеличили спрос на заемные средства: активнее оформлялись в банках, например, кредитные карты, объем которых впервые за год превысил 2 млн штук. Однако риск-политика остается прежней, поэтому лимиты по кредиткам не показывают впечатляющей динамики, а одобряется лишь каждая третья заявка на карту.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В августе россияне впервые в этом году получили более 2 млн кредитных карт, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Это на 14% больше результата июля и на 42% — августа 2021 года. Кроме того, показатель августа (2,04 млн штук) — это второй максимальный результат с 2019 года. Общий объем лимита по новым кредиткам в августе составил 153,6 млрд руб., увеличившись на 26,3% по отношению к предыдущему месяцу и на 44,2% к августу 2021 года.

Рынок перешел к росту после короткой стагнации — два месяца подряд выдачи составляли по 1,79 млн штук. «Наблюдается рост спроса со стороны заемщиков: количество заявок на этот продукт выросло за год на 35%»,— поясняет и. о. гендиректора ОКБ Николай Мясников. По его словам, в то же время банки сохраняют риск-политику на прежнем уровне, одобряя только каждую третью заявку.

Всего по итогам января—августа банки выдали 12,5 млн кредиток с совокупным лимитом 0,9 трлн руб., что на 30% больше, чем годом ранее. Для сравнения, по данным аналитической компании Frank RG, в августе банки впервые в 2022 году выдали 1,1 трлн руб. розничных кредитов (без учета кредиток), что ниже результата августа 2021 года на 10%.

В июле—августе в России наблюдался всплеск популярности кредитных карт, подтверждает директор по розничным продуктам и продажам финансового маркетплейса «Сравни» Ирина Димитрова: «В среднем в месяц выпускалось 1,4–1,6 млн карт. Раньше обычный объем составлял 1–1,2 млн кредиток в месяц».

У роста есть несколько причин, полагает эксперт: во-первых, пользователи активно переходят с привычных карт Visa и Mastercard на карты «Мир», во-вторых, на рынке наблюдалась высокая активность банков в кросс-продажах, когда происходит выдача кредиток своим же клиентам, например, уже имеющим дебетовую карту банка. Схожая ситуация и в сегменте зарплатных проектов, когда при смене зарплатного банка пользователю комплементарно выдают кредитную карту, добавляет госпожа Димитрова. Она считает, что немаловажным фактором стало и снижение благосостояния населения, что провоцирует использование кредитных средств для совершения рутинных платежей и покупок.

В перспективе высокий спрос на кредитные карты может сохраниться в течение полугода-года, до момента насыщения рынка, считает Ирина Димитрова.

Проявляют интерес к сегменту и сами банкиры: для них кредитные карты могут быть удобны хорошей оборачиваемостью по погашениям, которая выше, чем в остальных направлениях потребительского кредитования, отмечает директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Заемщики стараются быстрее гасить долг из-за более высоких ставок, а также чтобы уложиться в грейс-период (беспроцентный при соблюдении определенных условий.— “Ъ”), а банки, в свою очередь, быстрее получают возврат средств и могут разместить их в новые активы,— поясняет эксперт.— Это особенно на руку банкирам в период роста рыночных ставок».

По словам господина Беликова, сейчас идет цикл снижения ставок, но в долгосрочной перспективе и это может быть положительным фактором, повышающим мобильность кредитного портфеля с точки зрения банков. Именно кредитные карты с грейс-периодом поддерживали выдачи весной, когда сразу после начала военных действий на Украине, введения санкций и внутренних ограничений финансовая система находилась в шоковом состоянии. В марте—апреле выдачи потребительских кредитов сильно затормозились, поясняет господин Беликов, а по кредитным картам падение было меньше, поскольку заемщики в условиях кризиса рассчитывали на беспроцентный период и использовали открытые ранее лимиты.

Ольга Шерункова, Полина Трифонова

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