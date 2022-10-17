Кредитки на доверии

Среди розничных кредитов, помимо ипотеки, поддерживаемой масштабными льготными программами государства, в сентябре рост объемов выдачи показал сегмент кредитных карт. Это связано с увеличением среднего лимита за счет выдачи карт более качественным заемщикам. Но сентябрьский тренд не станет долгосрочным, уверены участники рынка. После объявления частичной мобилизации банки уже начали ужесточать риск-политику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По итогам сентября банки выдали кредитные карты на общую сумму 152,3 млрд руб., превысив показатель предыдущего месяца на 0,3%. Такие данные приводит БКИ «Скоринг Бюро» (быв. «Эквифакс»). Это лучший результат в 2022 году и второй как минимум с 2016 года. Более высокий объем выдачи был зафиксирован в декабре 2021 года — почти 168 млрд руб.

Другие сегменты розничного кредитования (за исключением ипотечного, поддерживаемого льготными госпрограммами) показали снижение объемов выдачи в сентябре: кредиты наличными — почти на 5%, автокредиты — на 10%.

Результат по кредитным картам объясняется резким увеличением среднего лимита по ним, в сентябре он превысил 84 тыс. руб. Это на 11% выше показателя августа и третий результат за всю историю наблюдений — выше был только в прошлом декабре и феврале 2022 года (84,7 тыс. руб.). Общее количество выданных карт по сравнению с предшествующим месяцем снизилось на 10%, до 1,81 млн шт., хотя и это один из лучших результатов за последние 12 месяцев.

«Рост выданных лимитов объясняется в основном корректировкой политики банков, которые в существующих условиях стараются кредитовать наиболее платежеспособных потребителей, обладающих более высоким уровнем доходов»,— поясняет тренд гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. Рост среднего чека произошел за счет переориентации кредиторов на постоянных клиентов, которые показали себя благонадежными, подтверждает зампред экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Однако, по мнению экспертов, тренд на рост лимитов не станет долгосрочным. Основной фактор изменения лимитов «полностью находится в сфере влияния кредиторов, которые вынуждены компенсировать возможный рост риска процентными ставками», поясняет господин Мехтиев. Уже сейчас наблюдается рост процентных ставок на долговом рынке.

В таких условиях вряд ли стоит ожидать дальнейшего роста лимитов по картам, полагает эксперт. Некоторые банки не наращивали лимиты и в сентябре. «В сентябре продолжился плавный стабильный рост числа выданных кредитных карт, при этом средний лимит по ним остается на прежнем уровне»,— уточнили, например, в ПСБ.

С начала мобилизации банки стали ужесточать кредитную риск-политику, отмечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. «Это могло привести к улучшению среднего качества заемщика в сегменте кредитных карт, что, с одной стороны, привело к снижению количества выдачи, с другой стороны, к росту лимита. При этом совокупный незначительный прирост объема выдачи нивелирован увеличением среднего срока»,— уточняет эксперт.

Так, по данным БКИ «Скоринг Бюро», средний срок договора по кредиткам в сентябре составлял 247 месяцев, месяцем ранее — 238 месяцев. «Дальнейшая динамика будет сильно зависеть от темпов мобилизации и макроэкономической ситуации в целом»,— считает господин Лопатин.

Тем не менее пока сегмент кредитных карт выглядит стабильным. На сегодня объем просроченной задолженности по ним немногим превышает 40 млрд руб., говорит Эльман Мехтиев. С начала года просроченная задолженность в каждом из сегментов розничного кредитования показывает постепенный рост — кредитные карты не стали исключением, но ситуация пока выглядит стабильной, предпосылок для резкого роста дефолтов нет, полагает эксперт. Руководитель центра кредитных карт Росбанка Наталья Зубенко подтверждает, что увеличения просрочки по кредитным картам нет.

Полина Трифонова