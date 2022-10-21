Суд послушает музыку в кино

В судебных разбирательствах Российского авторского общества (РАО) и кинотеатров по поводу взысканий за музыку в фильмах возник новый поворот. По иску общества к одному из кинотеатров суд по интеллектуальным правам решил обратиться за разъяснением в Конституционный суд (КС). Вопрос в том, насколько законно взыскивать отчисления в пользу не конкретных зарубежных авторов, а юрлиц, которым музыканты передают права на свои песни. От исхода дела зависит дальнейшая практика взыскания с кинотеатров отчислений за музыку. Впрочем, ряд экспертов сомневается, что участники рынка смогут изменить практику, которая сложилась в пользу РАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам в рамках рассмотрения иска РАО к кинотеатру сети «Премьер зал» в городе Мелеузе в Башкирии по поводу отчислений за музыку в фильмах решил обратиться за разъяснением о законности этих взысканий в Конституционный суд. Об этом “Ъ” рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов «Дедков и партнеры» Евгений Дедков, представлявший интересы кинотеатра. Из картотеки следует, что 20 октября рассмотрение дела в кассации приостановлено.

РАО взыскивает с кинотеатров отчисления за музыку в фильмах в пользу ее авторов — как российских, так и иностранных (3% от сборов), и традиционно практика в судах складывается в пользу общества. «В рамках дела кинотеатр оспаривал взыскание авторского вознаграждения по п. 3 ст. 1263 ГК в пользу музыкальных издательств, названных РАО "правообладателями" в отношении указанного вознаграждения без подтверждения этого статуса какими-либо документами»,— пояснил Евгений Дедков. Кинотеатр настаивает, что платежи не напрямую авторам, а в пользу юридических лиц, в том числе киностудий и издательств, РАО взыскивать не имеет права.

В рамках рассмотрения дела суд по интеллектуальным правам сначала запросил ученых (трех институтов, включая МГУ), но не получил единого мнения, поэтому и обратился в КС «с запросом о проверке конституционности нормы пункта 3 статьи 1263 ГК РФ о праве автора музыки, включенной в кинофильм, на получение вознаграждения при публичном исполнении фильма», говорит Евгений Дедков. Сейчас голливудские фильмы выпали из репертуара российских кинотеатров, но «на кону отчисления, которые кинотеатры платили в предыдущие годы», поясняет он: «Если РАО выиграет, то можно ожидать волну исков к кинотеатрам по музыке, которые прежде были на паузе,— именно за прошлые периоды». Если же КС даст разъяснение о незаконности взысканий в пользу студий, это может изменить всю практику по искам РАО к кинотеатрам, считает юрист.

Исполнительный директор РАО Алексей Карелов пояснил “Ъ”, что запрос в КС касается нормы ГК РФ, которая гласит, что при публичном исполнении музыкального произведения его авторы сохраняют право на вознаграждение. «Кинотеатры заявляют, что это право принадлежит только авторам и не может переходить другим лицам. То есть требуют лишить права на вознаграждение наследников и других правообладателей. Такая позиция противоречит закону — право на вознаграждение входит в состав исключительного права и является отчуждаемым, т.е. может переходить по наследству и передаваться по договору»,— указывает Алексей Карелов. Для авторов является обычной практикой взаимодействовать с музыкальными издательствами и лейблами, добавил он: «суд по интеллектуальным правам воспользовался своим правом на запрос в КС РФ, чтобы получить четкую и однозначную позицию и закрыть вопрос о принадлежности права на получение вознаграждения раз и навсегда».

Вопрос выплат в пользу зарубежных авторов обострился в последние месяцы. Как писал “Ъ” 1 сентября, крупнейшая в России киносеть, объединенная «Формула кино» и «Синема парк», заявила, что выплачивать вознаграждение авторам из «недружественных» стран нужно только после возвращения представляющих их организаций в РФ. Кинотеатры и рестораторы просят РАО приостановить отчисления за иностранную музыку с марта (см. “Ъ” от 23 марта 2022 года), но там заверяют, что проблем с расчетами нет.

Оспариваемый пункт касается того, кто выступает правообладателем музыки, входящей в состав кинофильма, объясняет управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. «РАО взыскивает деньги в пользу правообладателя, которым должен быть продюсер фильма. Но пока представлено слишком мало информации, чтобы понять перспективу признания этой нормы неконституционной»,— считает юрист.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин сомневается, что обращение в КС может повлиять на практику: «Конституционный суд может только проверить на соответствие Конституции самой нормы, он не занимается проверкой ее применения судами». Куда больший смысл, по мнению юриста, имело бы направление жалобы в Верховный Суд в рамках конкретного спора, такое решение было бы очень важным для практики.

Валерия Лебедева