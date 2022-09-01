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Кино придержало музыку

РАО спорит с прокатчиками за отчисления от иностранных фильмов

Российское авторское общество (РАО) подало иски к крупнейшим сетям кинотеатров, отчисляющим ему вознаграждения за публичное воспроизведение музыки в фильмах. По крайней мере один из ответчиков, объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк», исходит из того, что выплачивать вознаграждение авторам из «недружественных» стран нужно только после возвращения представляющих их организаций в Россию. Но в РАО утверждают, что пытаются взыскать долги, возникшие еще до начала военных действий на Украине. Юристы сомневаются в том, что киносетям удастся доказать свою правоту.

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел иски РАО к юрлицам сети кинотеатров «Каро» и объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк». Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявления 26 августа. Сумма требований к юрлицам объединенной киносети составляет 10,3 млн руб., к юрлицам «Каро» — 7,4 млн руб.

В пресс-службе «Формулы кино» и «Синема Парка» пояснили “Ъ”, что предметом спора являются отчисления за использование музыки зарубежных правообладателей, приостановивших деятельность в России. Там подчеркнули, что из страны ушли не только зарубежные киностудии, но и иностранные общества по коллективному управлению правами (ОКУП). Выплаты авторам, находящимся в «недружественных» странах и заявившим о прекращении работы в России, в киносети считают возможным возобновить «не ранее, чем указанные организации возобновят свою деятельность» в стране. В киносети добавили, что не считают позицию РАО конструктивной на фоне того, что участники рынка и так недополучили более 75% ожидаемой выручки из-за потери западных премьер. В «Каро» отказались от комментариев.

Однако исполнительный директор РАО Алексей Карелов заверил “Ъ”, что общество пытается взыскать дебиторскую задолженность. Проблема, по словам господина Карелова, возникла еще до начала военных действий на Украине, а кинотеатры, «упоминая последующие события», пытаются «использовать предлог для освобождения от выплаты вознаграждения, чтобы избежать уплаты накопленного долга». Вознаграждение авторам, связанным с «недружественными» странами, уточнили в РАО, может быть выплачено по введенному в мае порядку — перечислением средств в рублях на спецсчет типа «О».

РАО собирает вознаграждение за публичное воспроизведение музыки с ресторанов, телеканалов, кинотеатров и др., а затем распределяет его среди правообладателей. Вознаграждения зарубежным авторам перечисляются на основе договоров с иностранными ОКУП, одновременно общество получает отчисления от зарубежных ОКУП в пользу российских авторов. В марте российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) просила отменить сбор вознаграждений за музыку в составе иностранных фильмов (см. “Ъ” от 23 марта).

Глава рабочей группы по вопросам РАО Ассоциации владельцев кинотеатров Сергей Пирожков заявил, что указ президента о расчете с правообладателями через спецсчета неприменим к спорной ситуации: «Этот документ (указ №322 от 27 мая.— “Ъ”) действует только на длящиеся правоотношения. Если правоотношения расторгнуты, то рассчитаться с правообладателями вообще невозможно». Он утверждает, что ряд ОКУП — в частности, базирующаяся в США BMI — уже расторгли договоры с РАО. Даже если суд примет решение в пользу РАО, уверен Сергей Пирожков, обязательства перед ними будут неисполнимы.

Но независимые юристы оценивают шансы сетей в суде скептически. Вероятность того, что требования будут удовлетворены, «исключительно высокая», полагает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: «Тот факт, что правообладатели происходят из "недружественных" стран, никак не влияет на наличие обязанности осуществления отчислений при показе фильмов, права на которые им принадлежат». Юристу неизвестны случаи, когда суды отказывали в праве на получение отчислений правообладателям, ушедшим из России.

Кинотеатры рассчитывают, что суды будут отказывать только лишь из-за связи правообладателей с «недружественными» странами, согласен управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков, но такие решения не находили поддержки в Суде по интеллектуальным правам. Он считает позицию кинотеатров «чисто эмоциональным желанием снизить издержки, связанные с осуществлением отчислений».

Юрий Литвиненко, Валерия Лебедева

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