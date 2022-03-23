Авторское разобщение

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Российское авторское общество (РАО) не намерено прекращать сбор авторских отчислений с российского бизнеса в пользу иностранных авторов, несмотря на остановку трансакций некоторыми зарубежными партнерами. Кинотеатры видят в таком решении признаки неосновательного обогащения, так как вознаграждение фактически не может быть выплачено. Они настаивают на остановке сборов за музыку в составе иностранных фильмов. Рестораторы также хотят сократить или отменить платежи. Формально оснований для таких требований нет, но на чью сторону встанут суды в случае исков РАО к бизнесу, пока неясно, говорят юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

РАО не будет останавливать сбор авторских отчислений с российского бизнеса в пользу иностранных авторов из-за того, что некоторые иностранные общества по коллективному управлению правами (ОКУП) остановили трансакции, сообщил “Ъ” глава организации Максим Дмитриев.

Об остановке трансакций, в частности, заявили британская PRS, американское общество ASCAP, базирующаяся в США BMI и итальянское общество авторов и композиторов SIAE.

Работа РАО со всеми контрагентами по договорам продолжается, включая договоры с BMI, ASCAP, PRS и SIAE, сбор вознаграждения для российских правообладателей за рубежом не прерывался, заверил Максим Дмитриев: «Расчеты с большинством зарубежных организаций проводятся в конце календарного года».

РАО собирает вознаграждение за публичное воспроизведение музыки с ресторанов, телеканалов, кинотеатров и др., затем распределяет его среди правообладателей. Вознаграждение зарубежным правообладателям РАО перечисляет на основе договоров с иностранными ОКУП — в 2020 году эти выплаты составили 223 млн руб. Одновременно РАО получает отчисления от зарубежных ОКУП в пользу российских авторов: в 2020 году они составляли 267,7 млн руб.

Об отмене сбора вознаграждений за музыку в составе иностранных фильмов в письме от 20 марта (есть у “Ъ”) РАО просила российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК). В условиях, когда вознаграждение в пользу авторов музыки из других стран «фактически не может быть выплачено, имеются признаки неосновательного обогащения РАО», говорится в письме.

В РАО заявили, что пока не получили документ, но отметили, что кинотеатры по-прежнему обязаны уплачивать вознаграждение.

Глава рабочей группы по вопросам РАО Ассоциации владельцев кинотеатров Сергей Пирожков заявил “Ъ”, что каждый оператор кинопоказа будет сам решать вопрос, нужно ли требовать у РАО изменений в договоре об остановке выплат: «Иностранных фильмов в прокате будет все меньше, но какие-то останутся, при этом стандартная ставка сбора остается прежней — 1,2% выручки от проката».

Рестораторы не просили РАО избавить их от платежей, но этот вопрос обсуждается, сообщил “Ъ” омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов: «До стабилизации ситуации рестораторов нужно либо полностью избавить от платежей, либо сократить их втрое, тем более что в основном в заведениях играет именно иностранная музыка».

Рестораторы в ближайшее время, возможно, будут полностью отказываться от музыки, чтобы не платить отчисления, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров: «Еще один вариант — использование бесплатных сервисов с музыкой молодых авторов, которые отказываются от прав».

Формально оснований для прекращения обязательств рестораторов и кинотеатров нет, но это не значит, что бизнес будет выплачивать вознаграждение, говорит управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков: «РАО, очевидно, будет пытаться взыскать вознаграждение в пользу иностранных правообладателей через суды, а вот на чью сторону они встанут, пока не до конца понятно с учетом значимого для практики решения по "Свинке Пеппе"» (см. “Ъ” от 14 марта).

Руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин уточнил, что препятствие для сбора авторских вознаграждений появятся, если возникнут изменения, аналогичные принятым относительно права использования патентов. Правительство 7 марта разрешило не платить компенсации владельцам патентов из «недружественных стран» при использовании без их согласия.

Валерия Лебедева, Дарья Андрианова