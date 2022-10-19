Париж и Берлин разошлись по позициям

Ежегодная встреча лидеров и членов правительств двух европейских стран — Франции и Германии — оказалась под угрозой срыва из-за серьезного расхождения в позициях президента Эмманюэля Макрона и канцлера Олафа Шольца по вопросам энергетики и обороны. Об этом сообщило издание Politico. Оба лидера согласны с сутью стоящих перед их странами и Европой в целом вызовов, однако их подходы к решению проблем, судя по всему, несколько отличаются. Сейчас команды из Парижа и Берлина продолжают работать над совместным заявлением сторон, однако перспектива остановиться в итоге на общих фразах заставляет их задуматься над тем, чтобы отложить саммит и попытаться выйти на более значимые компромиссы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Олаф Шольц (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Eliot Blondet, Pool / AP Канцлер ФРГ Олаф Шольц (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Eliot Blondet, Pool / AP

Журналисты европейской версии издания Politico со ссылкой на французских чиновников сообщили: президент Макрон рассматривает возможность переноса встречи лидеров и членов правительств Франции и Германии, которая запланирована на следующую среду, 26 октября, в Фонтенбло, к югу от Парижа. Причина — отсутствие прогресса в выработке общей линии относительно сотрудничества в области энергетики и обороны. При этом важность саммита двух стран-локомотивов Евросоюза трудно переоценить. Подобные встречи проводились не реже одного раза в год. Они начались в 2003 году и продолжались до 2019 года. В 2020 году саммит сорвался из-за пандемии COVID-19, а в 2021-м встреча по той же причине прошла в формате видеоконференции.

Так что нынешний саммит должен стать первым после пандемии и после смены правительства в Германии.

Особое значение этой встречи определяется еще и тем, что она должна состояться в момент, когда ЕС сталкивается с крупнейшим в истории энергетическим кризисом, а на востоке Европы полыхает вооруженный конфликт. Поэтому от лидеров Франции и Германии все ждут не просто декларативного согласия, что ситуация сложная или опасная, а каких-то решений и конкретных действий. Однако за неделю до встречи двух делегаций выяснилось, что формулировки совместного заявления президента и канцлера до конца не согласованы, а по ключевым пунктам текста идут горячие споры. Источник Politico с французской стороны допустил, что «заседание, возможно, будет отложено, чтобы дать больше времени для работы» над темами предстоящих дискуссий. По его словам, решение о переносе пока не принято и лидеры вполне могут собраться и провести конструктивный диалог, но не подписывать итоговый документ.

Однако с имиджевой точки зрения такой сценарий был бы не очень хорош. Собеседники Politico в Берлине также признали, что стороны продолжают трудиться над текстом совместной декларации, отметив как проблемные две области — энергетику и оборону. Вполне вероятно, что, делая вброс о раздумьях господина Макрона над переносом саммита, Париж тем самым пытается ускорить согласование позиций по ключевым пунктам итогового документа.

И Франция, и Германия (как в значительной мере и все страны Европы) понимают серьезность нынешнего энергетического кризиса и вполне сходятся в его причинах и истоках. Однако на вопрос, как именно реагировать на возникшие вызовы, Париж и Берлин отвечают по-разному.

После ввода российских войск на территорию Украины 24 февраля и введения против Москвы в этой связи новых санкций в ЕС начали активно искать альтернативные источники импорта энергоресурсов. Недавно Испания предложила вернуться к забракованной в 2019 году идее строительства газопровода MidCat, который бы доставлял газ, поступающий в СПГ-терминалы в Каталонии из Алжира, Нигерии, Катара, США и других стран на юго-запад Франции, а оттуда уже дальше по Европе. Берлин, крепко привязанный к российской газовой трубе и всеми силами пытающийся с нее слезть, эту идею горячо поддержал. А Париж, без которого в этой схеме в силу географического положения не обойтись, выступил категорически против возобновления проекта. По оценкам французских властей, строительство трубы нерентабельно, а к тому же и не очень актуально для Франции, которая обеспечивает себя электроэнергией с помощью АЭС и активно перестраивается на возобновляемые энергоресурсы.

Как именно Париж и Берлин могли бы сблизить позиции по этой проблеме, пока остается вопросом, поскольку в данном случае получается так, что одна сторона крайне заинтересована в проекте, а для другой участие в нем стало бы своего рода жестом доброй воли.

Возможно, на помощь партнерам придет другой проблемный вопрос — в области обороны. И Париж, и Берлин после начала Россией специальной военной операции на Украине пришли к выводу, что военную мощь надо укреплять, вооруженные силы модернизировать и быть в состоянии отвечать на вызовы оборонного характера без оглядки по сторонам в экстренном поиске союзников. Вот только взгляды на то, как именно добиваться этих целей, у союзников снова разошлись. Так, Германия решила выделить под эти задачи дополнительные €100 млрд и значительную часть этих средств пустить на закупку американских вооружений.

Франция же и лично Эмманюэль Макрон давно продвигают идею коллективной европейской обороны и настаивают на большей независимости Евросоюза в военных вопросах от США.

Естественно, планы Берлина закупить американское оружие, а не инвестировать средства в новые оборонные проекты ЕС были негативно восприняты в Париже. И это притом, что, по словам французского источника Politico, в реализации уже существующих проектов, например по созданию истребителя Future Combat Air System и танка Main Ground Combat System, наметились определенные трудности. С другой стороны, и Берлину есть что предъявить Парижу. Как-никак Германия оказалась чуть ли не самой критикуемой страной Евросоюза за слишком медленные поставки вооружений Украине в сравнении с другими союзниками Киева. Доставалось немецким властям и от Франции. И хотя ФРГ оказалась первым государством, предоставившим Украине современную систему ПВО, репутация Берлина к тому моменту в глазах европейских союзников уже была подпорчена.

Как бы то ни было, не в интересах ни Германии, ни Франции публично расписываться в принципиальных разногласиях в момент, когда только ленивый не говорит о так необходимом Европе единстве. Поэтому шансы на проведение саммита в запланированные сроки достаточно высоки, а у работающих над его повесткой команд еще есть время выйти на компромиссы.

Алексей Забродин