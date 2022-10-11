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Рабочее дело пахнет бензином

Во Франции растут очереди на заправках

Правительство Франции признало, что ситуация с топливом в стране становится напряженной. Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах Esso-ExxonMobil и TotalEnergies привели к перебоям в поставках на бензоколонки — треть из них страдают от дефицита. В этой связи во вторник в кабинете министров пообещали «силой прекратить забастовки», если они не завершатся в самое ближайшее время. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Демонстранты готовят сосиски во время забастовок около заводов Esso-ExxonMobil и TotalEnergies

Демонстранты готовят сосиски во время забастовок около заводов Esso-ExxonMobil и TotalEnergies

Фото: Eric Gaillard, Reuters

Демонстранты готовят сосиски во время забастовок около заводов Esso-ExxonMobil и TotalEnergies

Фото: Eric Gaillard, Reuters

Новости об энергетическом кризисе множатся. По сведениям правительства, 29,4% станций заправок испытывают проблемы с поставкой топлива. На бензоколонках приостановили продажу бензина в канистры, поскольку французы принялись делать запасы. О введении такого запрета всерьез задумались и на уровне руководства префектур, особенно в тех районах страны, где перебои особенно чувствительны.

На некоторых станциях введен лимит в €30 на одну заправку — это примерно 18 литров 95-го бензина.

В префектуре Па-де-Кале отменили автомобильные соревнования Кубка Франции по ралли. В сети появились приложения с картами: где в том или ином районе можно заправиться с наименьшими потерями времени и денег. И на всех каналах показывают утренние очереди за бензином, люди встают в них с рассвета, не зная до конца, заработают ли колонки.

Причина всего происходящего в том, что один из самых активных и боевых французских профсоюзов — Всеобщая конфедерация труда (CGT) — потребовал от владельцев нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих Esso-ExxonMobil и TotalEnergies, повышения зарплаты на 10%. Часть этого повышения должна пойти на компенсацию инфляции и роста цен, а часть рассматривается как доля рабочих в «сверхприбылях нефтяников».

Пять из восьми нефтеперерабатывающих заводов страны заблокированы забастовщиками, которые не соглашаются на встречные предложения менеджмента.

Пресс-секретарь правительства Оливье Веран во вторник в эфире радиостанции RTL призвал в «кратчайшие сроки» снять блокаду нефтеперерабатывающих предприятий. «Правительство призывает к тому, чтобы блокировки НПЗ были прекращены полностью и без отлагательств, в противном случае мы вынуждены будем вмешаться — другими словами, силой прекратить забастовки»,— заявил он. Министр транспорта Клеман Бон также заверил: «Мы не дадим продолжиться блокаде».

Правительство повышает ставки, объявляя о своем намерении в случае развития конфликта «восстановить доступ к складам горючего и нефтеперерабатывающим заводам, а затем принудить персонал к выполнению их обязанностей». Однако эти угрозы пока не производят впечатления на профсоюзных вождей.

Нынешнюю ситуацию нельзя признать исключительной. С точно такой же тактикой профсоюзов Франция не раз сталкивалась начиная с 1970-х годов. В 1992 году правительство президента Франсуа Миттерана даже прибегло к помощи армии, чтобы деблокировать запасы топлива после забастовки дальнобойщиков. С перебоями топлива Франция столкнулась и в 2016 году, когда президентом был Франсуа Олланд.

Совет энергетической безопасности Франции призвал ко всеобщей экономии

Вообще, это очень болезненная тема для нынешнего главы государства Эмманюэля Макрона. В 2018 году именно с повышения цен на бензоколонках началось движение «желтых жилетов». А в 2019-м господину Макрону уже пришлось столкнуться с забастовкой на семи из восьми нефтеперерабатывающих заводов. По поводу нынешних споров президент уже заявил, что «блокада — не метод переговоров». Он призвал к достижению компромисса не только работников, но вместе с ними хозяев и менеджмент предприятий, а также правительство.

Реакция министров хотя и не заставила себя ждать, но никак не ослабила напряжение, а только повысила градус конфронтации.

Правительство может угрожать забастовщикам, но едва ли способно безболезненно для себя прибегнуть к силовому решению проблемы. Этот вариант остается его последним козырем.

Однако существуют и обходные маневры. Одним из первых шагов правительства станет распечатывание стратегических складов горючего. По оценке экспертов, этих запасов стране должно хватить как минимум на три месяца, если забастовки все-таки будут продолжены. Такое решение тоже ранее уже принималось: в 2016 году Франция прожила в подобном экстраординарном режиме несколько дней.

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