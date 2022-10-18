Формула нелюбви

Германия готовится к длительному противостоянию с Россией. Об этом на международной конференции в Берлине заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, настало время окончательно заменить формулу «безопасность вместе с Россией» формулой «безопасность от России». О том, почему глава немецкой дипломатии сравнила отношения ФРГ и РФ с «разлитым молоком», из Берлина — специальный корреспондент “Ъ” Елена Черненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Германии Анналена Бербок уверена, что поддерживать Украину и противостоять России надо, даже если Европу будет ждать «трудная зима» и опросы покажут снижение рейтингов европейских политиков

Фото: Florian Gaertner / Photothek / dpa Picture-Alliance / AFP Глава МИД Германии Анналена Бербок уверена, что поддерживать Украину и противостоять России надо, даже если Европу будет ждать «трудная зима» и опросы покажут снижение рейтингов европейских политиков

Фото: Florian Gaertner / Photothek / dpa Picture-Alliance / AFP

Ключевой темой Berlin Foreign Policy Conference в этом году по понятным причинам стала Украина. Ей посвятила всю свою речь и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, открывшая мероприятие. Прежде всего глава немецкой дипломатии поспешила заверить, что Германия будет и далее поддерживать Украину в политической, военной, гуманитарной и экономической сферах. По ее словам, «Украина борется не только за свое выживание, но и за свободную Европу». Из выступления Анналены Бербок следовало, что она считает нужным придерживаться нынешнего курса, даже если Европу из-за противостояния с Россией будет ждать «трудная зима» и опросы покажут снижение рейтингов тех или иных европейских политиков.

Смысла в переговорах с Россией по Украине глава МИД ФРГ сейчас не видит.

«Мы слышим легкомысленные высказывания: "Ну а теперь, наконец, начните переговоры! Не обязательно цепляться за каждый кусок украинской территории. Ради мира нужно ведь быть готовыми к компромиссу"»,— пересказала она аргументы ряда участников внутригерманской дискуссии по Украине. И однозначно дала понять, что не согласна с ними. «Я скажу четко и ясно: эта, с моей точки зрения, наивная позиция уже потерпела неудачу в 2014 году. Мы видели, что аннексия Крыма и действия в Донбассе лишь предвосхитили то, что мы видим на Украине с 24 февраля»,— заявила госпожа Бербок, признав, что Германия зря не прислушалась к своим восточноевропейским соседям, давно предупреждавшим о том, что от России ничего хорошего ждать не приходится. По словам Анналены Бербок, мир на условиях, продиктованных Москвой, не примут ни Киев, ни его западные союзники.

Германия, как следовало из выступления министра, готовится к длительному противостоянию с Россией.

«Президент (РФ Владимир.— “Ъ”) Путин очень ясно дал понять псевдореферендумами на оккупированных территориях, что он не ищет пути назад»,— продолжила она. И призвала европейские страны принять новую концепцию: вместо «обеспечения безопасности вместе с путинской Россией» — «обеспечение безопасности от путинской России».

Это заявление контрастирует с позицией ряда политических фигур в ФРГ, включая экс-канцлера Ангелу Меркель. Та недавно заявила, что «прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России» и что Россия должна участвовать в работе над «панъевропейской архитектурой безопасности».

Впрочем, Анналена Бербок не скрывала, что считает внешнеполитический и экономический курс своих предшественников, включая правительство Ангелы Меркель, ошибочным.

«Односторонняя экономическая зависимость позволяла (России.— “Ъ”) шантажировать нас»,— заявила она. При этом глава МИД ФРГ сравнила германо-российские отношения с «разлитым молоком», поскольку ошибки прошлого уже не исправить.

Российских официальных лиц на внешнеполитической конференции в Берлине на сей раз, в отличие от прошлых лет, не было. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев обнародовал российскую точку зрения на двусторонние отношения в интервью агентству ТАСС. Диалог между властями РФ и ФРГ, по его словам, полностью не прерывался, сохраняются, в частности, контакты по линии МИДа. Между тем дипломат посетовал: «По сути, германские власти взяли курс на отказ от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями, связывали нас даже в самые непростые времена».

А глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник заявил, что России больше «не имеет смысла» «сохранять прежнее присутствие в западных странах». «Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь»,— резюмировал министр.

Ранее Владимир Путин заявил, что власти Германии «должны сами определить, что для них важнее — выполнение каких-то союзнических обязательств так, как они это видят, или обеспечение интересов своего собственного народа, своих национальных интересов». По его словам, в ситуации с Украиной Берлин поставил во главу угла свои обязательства перед НАТО, за что теперь «расплачиваются немецкий бизнес и граждане».

Ряд других участников конференции в Берлине (прежде всего из стран Балтии), впрочем, настаивали на том, что Германия могла бы играть гораздо более активную роль на украинском направлении.

Так, министр обороны Латвии, вице-премьер Артис Пабрикс заявил: если бы ФРГ в пропорции к своему населению и экономической мощи поставляла бы Украине столько же вооружений, как его страна, «война бы давно закончилась». По его мнению, Германия «платит слишком маленькую цену за свою свободу».

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал неверными заявления ряда официальных лиц и экспертов, в том числе из ФРГ, что у стран—членов НАТО «на складах закончились оборудование и тяжелое вооружение, в котором нуждаются украинские друзья». «Это неправда. У нас все еще есть большие возможности доставлять оружие на Украину»,— отметил он.

Между тем большинство граждан ФРГ (судя по представленным на форуме результатам опроса общественного мнения, проведенного по заказу Фонда имени Кёрбера) не хотели бы, чтобы их страна играла гораздо более активную роль во внешней политике и обеспечении безопасности.

Так, на вопрос «Должна ли Германия стать лидером в военной сфере в Европе?» 68% респондентов ответили «нет». На вопрос «Должна ли Германия быть более вовлеченной в международные кризисы?» 52% участников опроса ответили так же. А на уточняющий вопрос «Как именно Германия должна быть вовлечена в международные кризисы?» 65% немцев ответили «посредством дипломатии», 14% выбрали вариант «военным способом» и 13% — «финансово».

При этом 55% респондентов считают, что Германия должна покупать нефть и газ у «всех стран», и лишь 38% предпочли бы приобретать углеводороды у демократических государств. На вопрос «Представляет ли Россия военную угрозу для Германии?» 22% опрошенных ответили «да, серьезную», а 50% выбрали вариант «да, незначительную». 25% респондентов сочли, что Россия не представляет для ФРГ военной угрозы.

Елена Черненко