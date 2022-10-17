Металл нашел себе место

Крупнейшие российские металлурги НЛМК и «Северсталь» в третьем квартале смогли увеличить продажи благодаря росту спроса на внутреннем рынке, несмотря на санкции и проблемы с экспортом. Маржинальность бизнеса металлургов резко упала, в том числе из-за снижения мировых цен на сталь. Но компании смогли избежать резкого сокращения производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

НЛМК Владимира Лисина по итогам девяти месяцев этого года сохранила объем производства стали на уровне прошлого года в 12,8 млн тонн. Продажи год к году выросли на 4%, до 12,9 млн тонн, за счет реализации запасов, накопленных на конец 2021 года. «Активная работа по наращиванию присутствия на российском рынке и перенаправлению части продукции на рынки Ближнего Востока и Азии позволили нам удержать загрузку стальных мощностей группы на высоком уровне»,— прокомментировал “Ъ” результаты представитель НЛМК.

Компания избежала прямых санкций, но сталкивается с постепенным закрытием европейского рынка для российских поставок. ЕС уже запретил импорт проката, а в октябре ввел запрет на поставки слябов с 2024 года, который в первую очередь затронет НЛМК, у которой есть собственные прокатные активы в Европе.

«Северсталь» Алексея Мордашова, находящаяся под блокирующими санкциями США, 14 октября также сообщила о неожиданно позитивных результатах.

За девять месяцев производство стали сократилось на 8% год к году, до 8 млн тонн, из-за ремонта конвертера и низкой загрузки электродуговых печей на фоне дорожающего металлолома. Продажи стали за этот период выросли на 2%, до 8,1 млн тонн, за счет хороших результатов третьего квартала, когда восстановился спрос на внутреннем рынке. В комментарии инвестбанка «Синара» говорится, что рынок ожидал сокращения продаж «Северстали» примерно на 10–15% год к году. ММК и Evraz пока не раскрывали операционных результатов.

Впрочем, относительно стабильный выпуск и продажи, вероятно, достигнуты за счет сокращения маржинальности бизнеса. «Северсталь» заявила, что изменение продуктовой структуры портфеля продаж с ростом доли полуфабрикатов на фоне снижения цен на сталь и увеличения транспортных тарифов оказывает давление на финансовые показатели. Компания не будет раскрывать финансовую отчетность по итогам января—сентября.

В отчете НЛМК говорится о снижении экономической активности на рынках Европы и США на фоне рекордных уровней инфляции, нарушения цепочек поставок и повышения ключевых ставок.

«Высокие цены на энергоресурсы оказывали дополнительное давление на промышленное производство в Европе. Низкие темпы строительства в Китае способствовали снижению спроса на сталь и сырьевые материалы в регионе»,— сказано в отчете. Цены на сталь в третьем квартале по сравнению со вторым упали в долларовом выражении в Китае на 22%, в США и ЕС — на 33%, в России — на 21%.

Падение цен на сталь частично компенсируется снижением цен на сырье. НЛМК отмечает, что стоимость австралийского коксующегося угля снизилась на 46%, а железной руды — на 25%. «Несмотря на падение цен на сталь, НЛМК, имея одну из самых низких себестоимостей в мире, сохраняет высокомаржинальный европейский рынок и выигрывает от резкого снижения цен на уголь, в который у компании нет вертикальной интеграции»,— считает Василий Данилов из «Велес Капитала».

Результаты российских металлургических компаний в третьем квартале оказались лучше ожиданий рынка, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. Аналитик отмечает рост продаж оцинкованной стали и проката с полимерным покрытием, что говорит о хорошем спросе на внутреннем рынке, где в основном потребляется данный сортамент. Он также констатирует постепенное решение логистических проблем при перестройке направлений экспорта.

Евгений Зайнуллин