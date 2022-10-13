Вам не нужно, а мы не гордые

Чистые продажи валюты экспортерами с апреля 2022 года на удивление стабильны — около $20 млрд в месяц, сообщил в профильном обзоре Банк России, доля юаня в валютной торговле превысила 30%. Помимо импортеров, которые постепенно перемещаются из крупных банков в мелкие, растущие объемы валюты приобретают на рынке РФ «дружественные» нерезиденты. В сентябре физлица скорее продавали, чем покупали валюту, особого интереса к юанизации как альтернативе долларизации они пока не проявляют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Обзор рисков финансовых рынков» Банка России за сентябрь 2022 года содержит набор данных, описывающих текущее состояние валютного рынка. Напомним, что на последнюю неделю сентября пришлась неделя турбулентности, связанной с объявлением в РФ частичной мобилизации, которая поменяла часть трендов на финрынках, впрочем, точнее об этом можно будет судить только по октябрьской и ноябрьской статистике.

Данные о продажах валюты крупнейшими экспортерами важны в первую очередь для оценок состояния валютного рынка, а в условиях закрытости детальных данных торгового баланса позволяют судить о ситуации с импортом, по крайней мере в целом.

Как констатирует ЦБ, в сентябре, несмотря на ухудшение в конце месяца ситуации с валютной ликвидностью, рубль к доллару США укрепился на 3%. 21–30 сентября на бирже в валютных парах юань—рубль и доллар—юань наблюдался почти двукратный рост оборотов (в паре рубль—доллар — полуторакратный), в итоге операции с юанем в сентябре составили 30,4% от общего объема торгов.

При этом продажи крупными экспортерами валюты в сентябре были аналогичны августовским ($21 млрд против $20,8 млрд месяцем раньше), с апреля ($19,1 млрд) они остаются удивительно стабильными. Нетто-продавцами валюты оставались в основном крупные (системно значимые, СЗКО в терминологии ЦБ) банки, в которых обслуживаются экспортеры.

Импортеры, напротив, предпочитают менее крупные банки, что, вероятно, связано с большим числом СЗКО под санкциями: если в августе они купили валюты на 321 млрд руб., то в сентябре — уже на 544 млрд руб. Другие крупные покупатели валюты в РФ, нерезиденты из «дружественных» стран, в августе приобрели валюты на 26 млрд руб., в сентябре — уже на 130 млрд руб. ЦБ предполагает, что речь в этом случае идет об операциях по расчетному обслуживанию граждан РФ через «дружественные» банковские системы других стран.

Наконец, ситуация с физлицами совершенно неочевидна: на бирже, по данным ЦБ, они продали за сентябрь валюты на 139 млрд руб., а через банки на внебиржевом рынке купили валюты на 162 млрд руб.

В отличие от юрлиц, юанизация их операций невелика: в покупках валюты физлицами юань составил лишь эквивалент 23 млрд руб. В любом случае сальдо операций с валютой физлиц в сентябре отрицательное — это 22 млрд руб. чистой продажи валюты за рубли, тренд девалютизации был сильнее тренда закупки валюты для выезда из РФ, сопровождавшего массовое (десятки тысяч людей) пересечение границ страны в связи с угрозами мобилизации.

ЦБ также приводит новые данные о состоянии «счетов типа С» в НРД — напомним, это в основном дивиденды по российским ценным бумагам, принадлежащим недружественным нерезидентам и заблокированным в периметре счетов этого типа. На 1 октября на этих счетах немногим более 200 млрд руб. (на 1 августа — около 120 млрд руб.). Напомним, что доходы от размещения этих средств в российских инструментах (но не сами средства) Банк России предлагает направлять в спецфонд компенсации российским участникам финрынка, чьи активы и выплаты по ним заблокированы в том числе в НРД. Сам депозитарий оценивает их в рублевом эквиваленте в сумму, немного превышающую на 1 октября 350 млрд руб., обсуждать «зачет» в НРД можно достаточно долго, нужные для него средства в виде доходов от инвестирования средств на счетах типа С будут сопоставимы с необходимыми лишь через несколько лет. Впрочем, ЦБ не скрывает, что в первую очередь хотел бы решить таким образом проблемы розничных, а не корпоративных инвесторов. Отметим, что в разрезе валютного рынка суммы, о которых идет речь, более или менее значимы, хотя большого влияния на курсообразование иметь, видимо, все же не могут.

Дмитрий Бутрин