Сталь уже не вывозит

«Русская сталь» раскритиковала планируемый рост железнодорожных тарифов на 2023 год на 9,8%: по словам металлургов, рост тарифной нагрузки на отрасль составит 22%, что выше всех инфляционных прогнозов. Он нивелирует любой эффект от скидок, по которым сейчас они договариваются с ОАО РЖД. В монополии отмечают, что рост тарифов необходим для финансирования инвестпрограммы. По мнению экспертов, положение металлургов хуже, чем угольщиков, и спасти их может либо значительная господдержка, либо ослабление рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие металлургические предприятия РФ) первому вице-премьеру Андрею Белоусову от 17 октября. В нем металлурги критикуют предложенную ОАО РЖД индексацию тарифов на 2023 год. В случае согласования предложений, предполагающих совокупное повышение тарифной нагрузки на 9,8% (см. “Ъ” от 14 сентября), «итоговый рост тарифной нагрузки год к году для перевозок металлов составит 22%», сообщается в письме. Планируемая инфляция гораздо ниже: по прогнозам ЦБ — 12–15%, Минэкономики — 13,4%, Минфина — 12,4%.

«В результате двухразовой индексации железнодорожных тарифов в 2022 году, укрепления курса рубля (с 70 руб./$ в начале года до 55 руб./$ в сентябре), снижения цен на металлопродукцию (стоимость поставки сляба на базисе FOB снизилась с $775 за тонну в январе до $467 за тонну в сентябре) и ограничений со стороны недружественных стран экспорт металлов находится в нулевой или отрицательной рентабельности»,— говорится в письме. Там отмечается, что ключевым ограничением при экспорте на новые рынки становится транспортная составляющая, которая на сентябрь «при отгрузках на Дальний Восток составляет до 30% от конечной стоимости продукции, при поставках через Азово-Черноморский бассейн достигает 20% при норме для металлов 5–7%».

«Русская сталь» предлагает проиндексировать тарифы в 2023 году на уровень прогнозной инфляции — 5,7%.

В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что индексация тарифов обусловлена ростом расходов на организацию перевозок, а также необходимостью финансирования инвестпрограммы, в частности, для решения задач по развитию Восточного полигона, исходя из потребностей экономики страны в ускоренной переориентации туда грузов с западного направления.

«Русская сталь» также отмечает, что, в соответствии с августовским поручением президента РФ, правительству нужно принять дополнительные меры поддержки перевозок металлопродукции. Но скидки к тарифу, которые прорабатываются, фактически будут нивелированы в результате индексации.

Источник в отрасли говорит, что поручения президента «по факту не выполнены: только отдельным металлургическим компаниями ОАО РЖД согласовало скидки, при этом даже для этих компаний предложенный вариант скидки дает нулевой экономический эффект и действует только до конца года». В связи с этим, по его словам, компании от скидок отказались и продолжают работу с ОАО РЖД по новым вариантам.

В ОАО РЖД заявляют, что отслеживают ситуацию на рынке перевозок и у компании есть «необходимые инструменты тарифного регулирования, в том числе для металлургических предприятий, чтобы гибко реагировать на изменения конъюнктуры и не допустить оттока грузов».

«На сегодняшний день правлением компании уже рассмотрены обращения ПАО НЛМК и ПАО "Северсталь" и согласовано решение о целесообразности снижения тарифов по отдельным направлениям»,— говорят в компании.

Сейчас, добавляют в ОАО РЖД, идет работа по обращениям ООО УК ПМХ, ПАО ММК, ООО «Евраз ТК», ООО «Новосталь-М». Ранее замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило отмечал, что основным сдерживающим фактором в предоставлении скидок выступает неготовность металлургов гарантировать объемы (см. “Ъ” от 3 октября).

Если у угольщиков, кроме находящихся в более тяжелом положении компаний из Хакасии, рентабельность экспортных поставок пока положительная, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, то у металлургов ситуация гораздо хуже. В этот год они входили с большой финансовой подушкой на фоне высокой рентабельности по итогам 2021 года, однако на 2023 год резервов уже не остается. При этом утраченные экспортные рынки были высокомаржинальными и дефицитными, тогда как рынки Азии профицитны, и рентабельность экспортных отправок у металлургов по большинству продуктов либо отрицательная, либо близка к нулю.

Повышение тарифов для металлургии «убийственно» и чревато снижением производства и выводом из эксплуатации части мощностей, полагает эксперт. По его мнению, поддержать металлургов может ослабление рубля хотя бы до 70–75 руб./$, либо снижение налоговой нагрузки, либо субсидии или скидки, способные частично компенсировать логистические расходы.

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин