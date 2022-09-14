Вагоны, полные рублями

ОАО РЖД может проиндексировать грузовые железнодорожные тарифы в 2023 году на 9,8%, собрав с грузоотправителей почти 190 млрд руб. дополнительных средств. Это необходимо, чтобы обеспечить инвестпрограмму рекордного уровня: в 2023 году она должна составить 1,23 трлн руб. В этом году инвестпрограмма исходно тоже выходила за триллион, однако была секвестрирована до 838 млрд руб., в частности, из-за сокращения плановых вложений в БАМ и Транссиб. По мнению аналитиков, предлагаемый уровень индексации губителен для промышленности, а инвестпрограмма чересчур оптимистична.

Индексация грузового железнодорожного тарифа с 1 января 2023 года может составить 9,8%, рассказали “Ъ” два источника, знакомые с предложениями ОАО РЖД. По информации одного из них, предложение было одобрено первым вице-премьером Андреем Белоусовым на совещании 14 сентября. В секретариате господина Белоусова комментариев не дали.

Средства нужны, чтобы обеспечить выполнение инвестпрограммы монополии. В 2022 году она должна была быть рекордной, однако ОАО РЖД еще в мае анонсировало сокращение с 1,028 трлн руб. до 808 млрд руб.

Источник, знакомый с ходом обсуждения, рассказал “Ъ”, что инвестпрограмма 2022 года относительно утвержденного плана должна быть в итоге секвестрирована на 190 млрд руб. (до 838 млрд руб.), из которых 91 млрд руб. приходится на недоосвоенные относительно утвержденного в 2021 году уровня вложения в расширение БАМа и Транссиба.

Инвестпрограмма на 2023 год, по данным “Ъ”, должна составить 1,23 трлн руб., что больше прежнего плана (1,14 трлн руб.). В ОАО РЖД от комментариев отказались.

Источник “Ъ”, знакомый с деталями совещания, отметил, что такой объем инвестпрограммы обусловлен необходимостью ускоренного развития Восточного полигона.

По его словам, планируемая индексация тарифов соответствует инфляционным ожиданиям и укладывается в предельные уровни, установленные правительством.

Другой собеседник “Ъ” рассказал, что в рамках новой инвестпрограммы на 2023 год ассигнования на Восточный полигон (БАМ и Транссиб вместе с участком Артышта—Междуреченск—Тайшет) относительно уточненной инвестпрограммы текущего года увеличатся на 118 млрд руб., до 260 млрд руб. Также заметно увеличатся инвестиции в ремонт и развитие путевого комплекса и других объектов инфраструктуры — до 319 млрд руб.

Собеседник “Ъ” отмечает малую вероятность освоения средств на БАМ и Транссиб в этом объеме. В этом году уровень освоения на конец августа составил 66 млрд руб., говорил замгендиректора ОАО РЖД Андрей Макаров, а по итогам девяти месяцев планируется выполнить работы на 78 млрд руб., что больше, чем во всем 2021 году. Другой собеседник “Ъ” в отрасли отмечает, что по итогам 2013–2020 годов средний уровень освоения средств на Восточном полигоне составлял 73 млрд руб. в год. Это в 3,5 раза меньше, чем запланировано на 2023 год.

«Даже в советское время четко осознавали губительность концентрации полномочий в руках МПС,— говорит собеседник “Ъ” среди клиентов ОАО РЖД.— Стройка БАМа, например, до последнего гвоздя шла под контролем Минстроя. Сегодня с учетом изменившегося экономического уклада видится необходимым дополнить модель институтом профессиональных заказчиков инфраструктуры, вернув полномочия по строительству в Минстрой. Тогда и поводов для увеличения тарифов как производной роста неисполняемой инвестпрограммы не возникнет». А кулуарный характер принятия решений о тарифах исчезнет за ненадобностью, добавляет он. Передать полномочия по строительству Восточного полигона в Минстрой уже предложил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев (см. “Ъ” от 6 сентября).

Рост тарифа на 9,8% — это примерно 190 млрд руб. дополнительных сборов с грузоотправителей. В этом году тарифы уже были проиндексированы на рекордную для последних лет величину: в начале года — на 7,7%, а с 1 июня — на 11%.

Как подсчитал источник “Ъ” в отрасли, с учетом всех тарифных решений (из расчета вклада в тарифный рост отмены понижающих коэффициентов на уголь в 3% годовой индексации) среднесетевой тариф ОАО РЖД на конец 2022 года увеличивается к декабрю 2021 года на 23,1% при прогнозе годовой инфляции, согласно выступлению президента РФ, менее 12%.

Согласно долгосрочной программе развития ОАО РЖД, ежегодная индексация тарифа до 2025 года должна составлять среднеарифметический индекс потребительской инфляции (ИПЦ) за четыре года минус 0,1%.

«По факту принцип не исполняется,— говорит собеседник “Ъ” среди клиентов монополии.— Каждый год ОАО РЖД выходит с предложениями по дополнительной индексации тарифов. Так, при индексации на 2018 год была введена дополнительная надбавка на компенсацию налогов. При индексации на 2019 год — дополнительные коэффициенты на экспорт и порожний пробег полувагонов. При индексации на 2020 год принцип расчета по среднему росту уровня цен за четыре года позволял проиндексировать тариф на 3,5%, что было выше предполагаемой инфляции на 2020 год — 3%. При индексации на 2021 год принцип долгосрочной индексации не соблюдался, общая индексация была произведена не по формуле, был увеличен коэффициент на капитальный ремонт и изменены тарифы на контейнеры, порожние инновационные вагоны и антрацит».

Собеседник “Ъ” говорит, что с учетом предыдущих индексаций «какая бы то ни была индексация тарифа ОАО РЖД на 2023 год, кроме нулевой, представляется необоснованной», а надбавку на капремонт инфраструктуры, которая составит 5% в 2023 году, нужно опустить до прежнего уровня в 2%.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, индексация тарифа в 9,8% с учетом промежуточной индексации на 11% в июне сильно расходится с инфляционными ожиданиями ЦБ и ряд грузообразующих отраслей, которые сейчас несут масштабные убытки из-за санкций, она просто уничтожит. Он отмечает, что в этом году санкционное давление отчасти компенсировалось благоприятной конъюнктурой международных рынков сырья, но далее давление будет нарастать, риски мировой рецессии обостряются, и у промышленности не будет финансовых резервов, которые были накоплены в 2021 году. По его мнению, инвестиционная программа ОАО РЖД сверхамбициозна и отражает необычайно оптимистичный взгляд на динамику экономики в 2023 году. Господин Бурмистров говорит, что необходимость ускоренного строительства Восточного полигона очевидна, однако в инвестпрограмме должен быть учтен адекватный уровень инвестиций с учетом фактического освоения выделяемых средств.

Наталья Скорлыгина