Отопительные системы перегрелись

Прошлогодняя передача Госстройнадзору контроля за качеством строительного оборудования, включая отопительные системы, не дала результатов. Уровень фальсифицированной продукции на рынке, в частности, ввезенной из-за рубежа, значительно вырос, уверяют производители. Они просят Минпромторг вернуть контроль за качеством радиаторов и конвекторов Росстандарту. Но эксперты считают, что таким образом российские компании пытаются вытеснить с внутреннего рынка иностранных конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом от 12 октября, где Евразийская ассоциация рынка отопительных систем (ЕВРАРОС) просит директора департамента госполитики в области техрегулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Вячеслава Бурмистрова включить радиаторы и тепловые конвекторы в список строительной продукции, подпадающей под новое техническое регулирование. Эти правила контроля заложены в законопроекте, рассматриваемом сейчас профильными министерствами. В Минпромторге сообщили “Ъ”, что письмо находится на рассмотрении.

До лета 2021 года качество строительной продукции контролировал Росстандарт, но затем Госдума приняла ряд поправок к законодательству, позволивших передать эту функцию региональным органам Госстройнадзора. Но результатов это не дало: на рынок по-прежнему продолжает поступать некачественное сырье. По оценкам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, доля фальсифицированных стройматериалов на рынке достигла 20–25%. Спустя год Минстрой предложил вернуть эти полномочия Росстандарту, а Минпромторг разработал соответствующий законопроект (см. “Ъ” от 15 июля).

То же самое касается и отопительного оборудования. По словам гендиректора ЕВРАРОС Игоря Прудникова, до июля 2021 года Росстандарт мог изымать из обращения целые партии фальсифицированного товара, но после изменения законодательства таких прав больше ни у кого нет. Сейчас для отопительного оборудования предусмотрена обязательная сертификация подтверждения соответствия, но это не помогает очистить рынок от некачественной продукции, так как сертификат можно и купить, говорит он. В Минпромторге заявили “Ъ”, что такое оборудование должно быть включено в список продукции, подлежащей обязательному контролю Росстандартом.

Использование фальсификата грозит дополнительными затратами управляющим компаниям и собственникам объектов, так как такое оборудование недолговечно, отмечает Александр Ручьев. При переходе на сертифицированную продукцию застройщики будут вынуждены увеличить свои расходы, зато это сократит риски выхода из строя оборудования и аварий, добавляет эксперт комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое Владислав Ткаченко.

Игорь Прудников утверждает, что большой объем некачественной продукции поступает из-за рубежа, в частности, из азиатских стран, и импорт ежегодно растет. К примеру, в январе—сентябре 2022 года ввоз в страну радиаторов вырос в стоимостном выражении почти в два раза год к году. Но источник “Ъ” на рынке считает, что производители РФ теряют часть рынка из-за импорта и пытаются снизить конкуренцию со стороны зарубежных производителей.

ЕВРАРОС в своем письме утверждает, что в исходной версии законопроекта радиаторы и конвекторы попадали в список строительной продукции, за которой будет осуществляться госнадзор, но в текущей версии документа остались только стройматериалы. Ассоциация просит, чтобы использовалась формулировка «строительные материалы и изделия».

Когда формулировка «строительные материалы и изделия» появится в законопроекте, его регулирование Росстандартом будет распространяться на достаточно обширный перечень ресурсов, относящихся к строительной сфере, предупреждает управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Но, настаивает гендиректор «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев, лишение Госстройнадзора контрольных функций за процессом сборки изделий непосредственно на площадке только приведет к снижению качества строительства.

Дарья Андрианова