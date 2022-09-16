Батареи просят рубля

Отмена субсидий на транспортные расходы при экспорте отопительного оборудования привела к снижению объемов поставок в другие страны у ряда производителей в несколько раз. Участники рынка просят вернуть эту поддержку, ссылаясь на снижение рентабельности бизнеса и низкую загрузку производственных мощностей, а конкурировать на внешних рынках с европейскими и китайскими поставщиками не получается. Но эксперты сомневаются, что власти будут поддерживать экспорт отопительной продукции до тех пор, пока не повысится ее конкурентоспособность внутри страны.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
В распоряжении “Ъ” оказалось письмо гендиректора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем (ЕВРАРОС) Игоря Прудникова от 14 сентября главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой включить алюминиевые и биметаллические радиаторы в перечень продукции, производители которой могут получать из госбюджета субсидии на транспортные расходы при экспорте. В Минпромторге подтвердили “Ъ” получение письма.
В 2019 году Минпромторг включил отопительное оборудование в список продукции, производители которой могут получить субсидии на логистику при экспорте. За счет такой господдержки производители радиаторов могли покрыть до 80% затрат на логистику, поясняют в ЕВРАРОС. Но в августе 2021 года власти отменили для этого сектора экспортные льготы из-за роста мировых цен на металл.
По мнению ЕВРАРОС, правительство исходило из того, что экспортеры металлургической продукции и так получают сверхприбыли, поэтому меры господдержки избыточны. «Но в отличие от таких гигантов металлургии, как "Северсталь", НЛМК, "Норникель", производители алюминиевых и биметаллических радиаторов всегда балансировали на грани рентабельности и сверхприбылей не имели»,— утверждает председатель экспертного совета ЕВРАРОС Александр Маслов.
Коммерческий директор «КЗТО Радиатор» Андрей Лазурко говорит, что из-за отмены субсидий рентабельность бизнеса компании снизилась на 5–7%. По его словам, экспорт продукции в этом году сократился в четыре раза, хотя планировали нарастить его в три раза. Гендиректор завода Royal Thermo Rus Сергей Шмаков также говорит о том, что компании не удалось нарастить объемы экспорта продукции. Источник “Ъ” в крупном производителе отопительного оборудования говорит, что его компания не заметила отмены субсидий, а падение объемов экспорта «практически до нуля» и закрытие офисов в Европе произошло по геополитическим причинам.
Помимо увеличения затрат на логистику снижение объемов экспорта связано с высоким курсом рубля, что делает радиаторы российского производства неконкурентоспособными с европейским оборудованием, поясняет Андрей Лазурко. Эта проблема коснулась и внутреннего рынка. Из-за укрепления рубля локальные производители отопительных систем стали проигрывать конкуренцию в РФ компаниям из Китая и Турции, чья продукция обходится на 18–22% дешевле (см. “Ъ” от 5 сентября). К тому же из-за снижения спроса на отопительное оборудование в РФ многие производители недозагружены, а некоторые мощности даже простаивают, добавляет господин Лазурко.
Компенсация 80% транспортных затрат на экспорт — это серьезный рычаг для повышения конкурентоспособности на рынках СНГ, в частности в Белоруссии и Казахстане, где серьезная доля у китайских производителей, отмечает Сергей Шмаков. «Но сейчас мы не можем предложить заказчикам из этих стран более комфортные условия доставки и низкие цены»,— поясняет он.
Из-за прекращения поставок российского газа в ЕС с начала 2022 года в Европе резко вырос спрос на отопительный приборы, основным поставщиком которых выступает Китай, отмечает партнер «НЭО Центра». Российские производители видят потенциал в экспорте и хотят выступить альтернативным поставщиком, а с приближающейся зимой и еще большим ростом спроса мера господдержки будет актуальна, считает она.
Без господдержки производителям радиаторов не получится потеснить зарубежных конкурентов на внешних рынках, но сейчас ожидать стимулирования экспорта в этой отрасли не стоит, прогнозирует исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы (объединяет застройщиков) Владислав Преображенский. По его мнению, государству следует поддержать повышение конкурентоспособности локальной продукции сначала на внутреннем рынке, а уже потом — на мировом.