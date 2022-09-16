Батареи просят рубля

Отмена субсидий на транспортные расходы при экспорте отопительного оборудования привела к снижению объемов поставок в другие страны у ряда производителей в несколько раз. Участники рынка просят вернуть эту поддержку, ссылаясь на снижение рентабельности бизнеса и низкую загрузку производственных мощностей, а конкурировать на внешних рынках с европейскими и китайскими поставщиками не получается. Но эксперты сомневаются, что власти будут поддерживать экспорт отопительной продукции до тех пор, пока не повысится ее конкурентоспособность внутри страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо гендиректора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем (ЕВРАРОС) Игоря Прудникова от 14 сентября главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой включить алюминиевые и биметаллические радиаторы в перечень продукции, производители которой могут получать из госбюджета субсидии на транспортные расходы при экспорте. В Минпромторге подтвердили “Ъ” получение письма.

В 2019 году Минпромторг включил отопительное оборудование в список продукции, производители которой могут получить субсидии на логистику при экспорте. За счет такой господдержки производители радиаторов могли покрыть до 80% затрат на логистику, поясняют в ЕВРАРОС. Но в августе 2021 года власти отменили для этого сектора экспортные льготы из-за роста мировых цен на металл.

По мнению ЕВРАРОС, правительство исходило из того, что экспортеры металлургической продукции и так получают сверхприбыли, поэтому меры господдержки избыточны. «Но в отличие от таких гигантов металлургии, как "Северсталь", НЛМК, "Норникель", производители алюминиевых и биметаллических радиаторов всегда балансировали на грани рентабельности и сверхприбылей не имели»,— утверждает председатель экспертного совета ЕВРАРОС Александр Маслов.

Коммерческий директор «КЗТО Радиатор» Андрей Лазурко говорит, что из-за отмены субсидий рентабельность бизнеса компании снизилась на 5–7%. По его словам, экспорт продукции в этом году сократился в четыре раза, хотя планировали нарастить его в три раза. Гендиректор завода Royal Thermo Rus Сергей Шмаков также говорит о том, что компании не удалось нарастить объемы экспорта продукции. Источник “Ъ” в крупном производителе отопительного оборудования говорит, что его компания не заметила отмены субсидий, а падение объемов экспорта «практически до нуля» и закрытие офисов в Европе произошло по геополитическим причинам.

Помимо увеличения затрат на логистику снижение объемов экспорта связано с высоким курсом рубля, что делает радиаторы российского производства неконкурентоспособными с европейским оборудованием, поясняет Андрей Лазурко. Эта проблема коснулась и внутреннего рынка. Из-за укрепления рубля локальные производители отопительных систем стали проигрывать конкуренцию в РФ компаниям из Китая и Турции, чья продукция обходится на 18–22% дешевле (см. “Ъ” от 5 сентября). К тому же из-за снижения спроса на отопительное оборудование в РФ многие производители недозагружены, а некоторые мощности даже простаивают, добавляет господин Лазурко.

Компенсация 80% транспортных затрат на экспорт — это серьезный рычаг для повышения конкурентоспособности на рынках СНГ, в частности в Белоруссии и Казахстане, где серьезная доля у китайских производителей, отмечает Сергей Шмаков. «Но сейчас мы не можем предложить заказчикам из этих стран более комфортные условия доставки и низкие цены»,— поясняет он.

Из-за прекращения поставок российского газа в ЕС с начала 2022 года в Европе резко вырос спрос на отопительный приборы, основным поставщиком которых выступает Китай, отмечает партнер «НЭО Центра». Российские производители видят потенциал в экспорте и хотят выступить альтернативным поставщиком, а с приближающейся зимой и еще большим ростом спроса мера господдержки будет актуальна, считает она.

Без господдержки производителям радиаторов не получится потеснить зарубежных конкурентов на внешних рынках, но сейчас ожидать стимулирования экспорта в этой отрасли не стоит, прогнозирует исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы (объединяет застройщиков) Владислав Преображенский. По его мнению, государству следует поддержать повышение конкурентоспособности локальной продукции сначала на внутреннем рынке, а уже потом — на мировом.

Дарья Андрианова