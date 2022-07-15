У стройки трубы горят

Прошлогодняя передача функций контроля за качеством стройматериалов от Росстандарта к региональным органам Госстройнадзора не дала ожидаемых результатов: доля проблемной продукции на рынке достигает 25%. В результате власти задумались о возвращении полномочий Росстандарту. Но эксперты сомневаются, что проверки со стороны альтернативного контролера дадут нужный результат. По их мнению, лучше вернуться к ГОСТам и увеличить контроль за соблюдением застройщиками добровольных норм взамен обязательных, большая часть которых была отменена в последнее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заместитель главы Минстроя Сергей Музыченко предложил вернуть Росстандарту полномочия по контролю за качеством стройматериалов, следует из имеющегося у “Ъ” протокола заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции от 22 июня. Из документа следует, что идею поддержал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. В Минпромторге сообщили “Ъ”, что уже подготовили соответствующий документ по наделению Росстандарта такими полномочиями. В Минстрое и Росстандарте комментарии не предоставили.

До июня 2021 года качество стройматериалов контролировал Росстандарт. Тогда же Госдума приняла ряд поправок к законодательству, позволивших передать эту функцию региональным органам Госстройнадзора. Сейчас безопасность используемого на стройке сырья подтверждается сертификатами и паспортами продукции, которые производитель обязан предоставить подрядчику, поясняет гендиректор «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. Но некачественные стройматериалы все равно попадают на стройку, говорит он, так как подрядчики, пытаясь экономить, закупают продукцию не напрямую у производителей, а у посредников. Есть системная проблема, считает управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь, «на тендерах при закупках стройматериалов предпочтение обычно отдается поставщику, предложившему минимальную цену, а не лучший по качеству продукт».

Как следует из протокола заседания Госкомиссии, в Минстрое опасаются роста затрат застройщиков и срывов сроков строительства из-за некачественных материалов. По данным Мосгосстройнадзора, в 2022 году было проведено 753 испытания строительной продукции, из которых в 16% случаев выявлены несоответствия, в 2021 году — 21% нарушений из 2,3 тыс. испытаний. По оценкам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, доля фальсифицированных стройматериалов на рынке достигла 20–25%. Эксперт комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое Владислав Ткаченко считает, что ежегодный ущерб экономике страны от некачественных стройматериалов может составлять 1 трлн руб., не считая косвенного ущерба.

Гендиректор «Технониколь» (производитель стройматериалов) Владимир Марков сомневается, что Росстандарт сможет повлиять на нарушителей, так как их не пугают действующие меры наказания. «Нам долго доказывали про важность обязательной сертификации и декларирования продукции, но на практике это не дало результатов»,— отмечает он. Поскольку требования к стройматериалам определяются техусловиями, которые задаются самими производителями, возможны вариации качества одной и той же продукции, поясняет руководитель отдела мониторинга цен ГК «Гранель» Елена Миронова. По ее мнению, эффективнее было бы вернуться к единым ГОСТам в этом сегменте.

Владимир Марков считает, что после значительного сокращения обязательных требований к строительству важно усилить контроль за соблюдением добровольных норм для сохранения качества проектов. Без этого, по его мнению, увеличиваются риски применения проектировщиками и застройщиками решений, удешевляющих строительство за счет снижения требований к сырью.

Впрочем, предлагаемый Минстроем дополнительный контроль коснется только продукции, закупаемой застройщиками. Функции контроля за качеством стройматериалов для розничных покупателей, которые тоже нередко сталкиваются с бракованными изделиями, предложено оставить за органами по защите прав потребителей. «Роскапстрой» в 2022 году провел 1,4 тыс. испытаний стройматериалов после жалоб покупателей и выявил 149 фактов несоответствия их характеристик заявленным требованиям.

Владислав Ткаченко говорит, что при закупках в крупных розничных сетях, доля, например, фальсифицированных труб доходила до 80%. По его словам, сейчас по факту нет ни одного ведомства, контролирующего безопасность стройматериалов в рознице, так как у органов по защите прав потребителей нет соответствующих компетенций. Поэтому, резюмирует эксперт, розничные покупатели как были не защищены, так и останутся.

Дарья Андрианова, Алексей Полухин